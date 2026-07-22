打風｜天文台天氣節目洩天機　展示預測路徑周日下午本港一帶登陸

【打風／紅霞／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】本周未勢將打風，天文台周二（21日）表示，預料一個低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，周末期間大致移向廣東沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置存在變數。不過天文台在周二下午6時的黃昏天氣報告節目中，就展示預測該熱帶氣旋將會在周六（25日）橫過菲律賓與台灣之間的巴士海峽，進入本港東南800公里範圍，再於下周日（26日）下午大致直逼香港一帶，與兩個AI人工智能預報系統料在本港一帶登陸相若。



天文台料周末廣東沿岸風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。本港周六吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級，下周日吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級。6至7級為強風，即3號風球風力。



7月21日位於菲律賓以東海域有強對流情況，天文台預測一個低壓區會在未來一兩日逐漸發展為熱帶氣旋，暫未有明顯的中心結構。（Tropical Tidbits圖片）

天文台：熱帶氣旋周末移向廣東沿並逐步增強 登陸位置存變數

目前在菲律賓以東海域有一個低壓區，組織鬆散，未有明顯的中心結構。天文台周二下午更新預報，預料該低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間大致移向廣東沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置存在變數。這與周二上午指「其強度和登陸位置存在變數」稍有差別，確定會增強，只是登陸位置未能確定。

當低壓系統增強為熱帶風暴，日本氣象廳將會為其命名。按熱帶氣旋名稱表，若日內無其他熱帶氣旋搶先生成，這個可能襲港的熱帶氣旋將命名「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）。

天文台7月21日下午4時半更新九天天氣預報，料7月25日起逐漸受到熱帶氣旋影響。(天文台圖片）

天文台周一預測熱帶氣旋「西登」 周二轉為「東登」

天文台周二更新九天天氣預報，料本港周六（25日）吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級，到下周日（26日）吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級，下周一（27日）吹南風4級，間中5級。

最新預測周日及周一盛行風向，與周一（20日）預測下周日吹南至東南風、周一轉東南風不同。根據總結熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向而製成的「西瓜波理論」（或叫沙灘球理論），料天文台預測熱帶氣旋登陸位置，由「西登」廣東西部，轉為「東登」香港以東的廣東沿岸。

熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

周二黃昏天氣報告展示預測移動路徑 料周日下午移至東南面約200公里

受本港地形影響，熱帶氣旋「東登」，比起「西登」威脅相對較小。惟周二下午6時的 天文台黃昏天氣報告內，科學主任講解時展示預測熱帶氣旋移動路徑，此次即使「東登」，也可能不能輕視的近距離「東登」。

天文台尚未公有預測移動路徑圖，但根據天氣報告影片所示，「準紅霞」周四（23日）二十四節氣「大暑」當日才會現形；到周五（24日）稍為增強並移近菲律賓呂宋；在周六（25日）橫過巴士海峽並進入南海北部、即進入本港東南800公里防範範圍，並同時增強，向西北移向香港所在的珠江口一帶；下周日（26日）直逼香港，但影片只展示到周日下午2時預測位置，大約在本港東南約200公里。

天文台科學主任羅家偉7月21日在下午6時的黃昏天氣報告，展示潛在熱帶氣旋「紅霞」預測移動路圖，料7月26日打到正香港。圖為預測7月23日星期四下午位置。(天文台YouTube截圖）

天文台科學主任羅家偉7月21日在下午6時的黃昏天氣報告，展示潛在熱帶氣旋「紅霞」預測移動路圖，料7月26日打到正香港。圖為預測7月24日星期五下午位置。(天文台YouTube截圖）

天文台科學主任羅家偉7月21日在下午6時的黃昏天氣報告，展示潛在熱帶氣旋「紅霞」預測移動路圖，料7月26日打到正香港。圖為預測7月25日星期六下午位置。(天文台YouTube截圖）

天文台科學主任羅家偉7月21日在下午6時的黃昏天氣報告，展示潛在熱帶氣旋「紅霞」預測移動路圖，料7月26日打到正香港。圖為預測7月26日星期日下午位置。(天文台YouTube截圖）

九天天氣預報顯示，天文台預測周五（24日）吹微風2級，大致天晴，日間酷熱，市區氣溫最高33度；周六（25日）起受到熱帶氣旋影響，吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級，短暫時間有陽光，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，海有湧浪，氣溫介乎27至32度。

天文台料周日（26日）吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級，多雲，有狂風驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，海有湧浪；氣溫介乎26至30度。到下周一（27日）天氣仍差，吹南風4級，間中5級，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎27至30度。

周六至下周一本港盛行風向由北至東北風，轉西至西南風，再轉南風，符合有熱帶氣旋在本港東面登陸情況。

天文台7月21日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。(天文台圖片）

天文台7月21日下午4時半更新九天天氣預報，相對濕度最高介乎90%至95%。(天文台圖片）

AI人工智能AIFS及「盤古」均預測下周日凌晨在本港登陸

天文台在地球天氣網頁，圖像化多個傳統電腦預測及AI人工智能預測結果。不過有關預測結果由電腦直接轉出，未經科學主任人手調整，會有較大誤差。

根據周二（21日）的預測，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）料成較強熱帶氣旋，7月26日（下周日）在本港南面約200公里掠過，7月27日（下周一）凌晨在廣東西部江門一帶登陸。

▼7月21日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月21日 歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統AIFS對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統AIFS及AI人工智能預報系統「盤古」，則料該強熱帶氣旋，7月26日（下周日）凌晨在本港登陸，接近天文台黃昏天氣報告所展示的預測移動路徑圖，但登陸時間早半日。

▼7月21日 AI人工智能預報系統「盤古」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月21日 AI人工智能預報系統「風烏」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



AI人工智能預報系統「風烏」及「伏羲」的預測相若，料成較強熱帶氣旋，7月26日（下周日）凌晨在本港以東汕頭一帶登陸，距離約300公里，對本港威脅較小。不過「風烏」其實已作出大調整，周一本預測在福建廈門一帶登陸。

▼7月21日 AI人工智能預報系統「伏羲」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼

