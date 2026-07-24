風球紅霞消息｜天文台：料今進入本港800公里　考慮發一號風球

【熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為紅霞（Noul，朝鮮提供名稱）。天文台今日（7月24日）凌晨3時30分發出特別天氣提示稱，紅霞會在今日稍後橫過呂宋海峽，並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，紅霞會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。



每逢有熱帶氣旋靠近，石澳泳灘激起大浪。（資料圖片）

圖為截至7月23日晚上8時00分，天文台對菲律賓以東海域熱帶氣旋的預測路徑圖。（天文台網頁圖片）

▼7月24日打風消息▼

【03:30】天文台表示，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為紅霞。紅霞會在今日稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，紅霞會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。

天文台指出，星期六（25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受紅霞影響，預料本港星期日（26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，市民請留意天文台的最新天氣消息。

每逢有熱帶氣旋靠近，石澳泳灘激起大浪。（資料圖片）

每逢有熱帶氣旋靠近，石澳泳灘激起大浪。（資料圖片）

【00:00】天文台表示，預料位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在今日（24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。

天文台稱星期六（25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，會視乎熱帶氣旋的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪， 受該熱帶氣旋影響，預料本港星期日（26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

▼7月23日晚 各官方氣象機對熱帶氣旋預測移路動徑圖▼



▼7月23日大暑 市區氣溫升至34度▼

