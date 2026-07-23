打風｜天文台路徑圖：熱帶低氣壓將成颱風　周日凌晨登陸汕頭一帶

位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。天文台今日（7月23日）凌晨發布其預測路徑圖，顯示該低氣壓強度逐漸加強，將於周六（25日）進入本港800公里，周日（26日）凌晨料以颱風級別在汕頭惠來縣一帶登陸，在本港400公里範圍內。天文台預測，受其影響，周六稍後至周日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。



圖為天文台截至7月23日凌晨2時，對菲律賓以東海域熱帶氣旋的預測移動路徑圖。（天文台圖片）

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天文台指出，今晨5時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約920公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向呂宋海峽一帶。

天文台預測，該低氣壓將進入南海東北部並逐步增強，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶，但其登陸位置及與本港的距離仍存在變數。

▼菲律賓以東海域熱帶低氣壓的風力＋移動路徑▼



天文台路徑圖：周日凌晨於本港400公里範圍內

根據天文台的路徑圖，該熱帶低氣壓將於周五（24日）凌晨2時前，升級至熱帶風暴，中心附近最高特續風速每小時65公里。至周六（25日）凌晨2時再升為強烈熱帶風暴，中心附近最高特續風速每小時90公里，屆時已進入本港800公里。

至周日（26日）凌晨2時，其強度已達到颱風級別，中心附近最高特續風速每小時每120公里，已進入本港400公里範圍，並料在汕頭惠來縣登陸。登陸後其強度將逐步減弱，料24小時內將「降呢」為熱帶風暴。

天文台的九天天氣預報顯示，本港周六短暫時間有陽光，有幾陣狂風驟雨及雷暴，晚上驟雨逐漸增多，海有湧浪。當日吹西北風4至5級，稍後離岸及高地6級。周日多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。當日吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級。

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圖為內地中央氣象台截至7月23日清晨6時，對菲律賓以東海域熱帶低氣壓的預測路徑圖。（中央氣象台圖片）

中央氣象台預測：周六下午5時已達颱風級別

內地中央氣象台則稱，該低氣壓將以每小時30公里左右的速度，向西偏北方向快速移動，強度逐漸加強，將於未來12至24小時發展為颱風。中央氣象台預期，該低氣壓今日（24日）下午5時前，已將升級至強烈熱帶風暴，於周六（25日）凌晨移入南海東北部海面，強度快速發展，料當日下午5時前升級為颱風。

中央氣象台估計，該颱風將於周六晚上至周日凌晨，在廣東中東部到福建南部一帶沿海登陸，登陸後逐漸轉向北偏西方向移動，強度逐漸減弱。