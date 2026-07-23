天文台最新打風路徑圖　周六早「踩界」成颱風　周日汕頭一帶登陸

【打風／紅霞／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】位於菲律賓以東海域低壓區已增強為熱帶低氣壓。香港天文台今早（23日）11時30分更新九天天氣預測，對這個可能叫「紅霞」的準颱風預測大致不變。天文台預計，它於周末期間靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數，料星期六（25日）稍後至星期日（26日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。



根據，天文台今早8時發布的預測路徑圖，顯示該低氣壓強度逐漸加強，將於明日（24日）左右進入本港800公里範圍，到周六早上8時已「升呢」至颱風級別，但料其中心附近最高持續風速為每小時120公里，剛好「踩界」達颱風風力，周日凌晨料續以颱風級別在汕頭惠來縣一帶登陸，仍在本港400公里範圍內。



天文台7月23日早上8時發布的預測路徑圖，顯示該低氣壓強度逐漸加強，或將於明日（24日）左右進入本港800公里範圍。

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天文台指在上午十時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約870公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向呂宋海峽一帶。

天文台又指，副熱帶高壓脊為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。同時，驟雨正影響廣東沿岸，預測今日大致天晴，但初時局部地區有驟雨。日間酷熱。吹輕微至和緩偏南風。

展望明日大致天晴及酷熱，星期六短暫時間有陽光，星期六稍後至星期日間中有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。

▼菲律賓以東海域熱帶低氣壓的風力＋移動路徑▼



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