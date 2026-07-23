打風｜天文台：周五稍後考慮發一號風球　3因素評周六須否掛更高

【熱帶氣旋／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣】位於菲律賓以東海域低壓區已增強為熱帶低氣壓，可能名叫「紅霞」。天文台下午發出特別天氣提示指，預料該熱帶氣旋會在明日（24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。



天文台指，按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。天文台會視乎熱帶氣旋的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。



7月23日「大暑」，天晴酷熱，市區氣溫下午達34度，在中環海旁，不少外出市民及遊客都開傘遮擋太陽。（梁鵬威攝）

位於菲侓賓以東的熱帶低氣壓7月23日下午2時集結在香港之東南偏東約1,590公里，天文台料7月25日稍後至26日凌晨在香港以東約200公里惠來縣一帶登陸。該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，料命名「紅霞」。（天文台圖片）

7月23日「大暑」，天晴酷熱，市區氣溫下午達34度，在中環海旁，不少外出市民及遊客都開傘遮擋太陽。（梁鵬威攝）

7月23日「大暑」，天晴酷熱，市區氣溫下午達34度，在中環海旁，不少外出市民及遊客都開傘遮擋太陽。（梁鵬威攝）

7月23日「大暑」，天晴酷熱，市區氣溫下午達34度，在中環海旁，不少外出市民及遊客都開傘遮擋太陽。（梁鵬威攝）

料熱帶氣旋明日稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍

天文台下午4時30分發出的特別天氣提示指，預料位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在明日稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。

較大機會在惠州至汕頭一帶登陸 天文台：與本港距離存變數

天文台指，按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。

中央氣象台7月23日下午3時的預測顯示，料位於菲侓賓以東的熱帶低氣壓會逐漸增強為颱風，7月26日凌晨在香港東北約280公里的汕頭登陸。該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，料命名「紅霞」。（中央氣象台圖片）

台灣中央氣象署7月23日下午2時的預測顯示，料位於菲侓賓以東的熱帶低氣壓會逐漸增強為颱風，7月25日深夜至26日凌晨在香港以東約230公里的惠來縣登陸。該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，料命名「紅霞」。（台灣中央氣象署圖片）

韓國氣象廳7月23日下午2時的預測顯示，料位於菲侓賓以東的熱帶低氣壓會逐漸增強為颱風，7月25日深夜至26日凌晨在香港東北約280公里的汕頭登陸。該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，料命名「紅霞」。（韓國氣象廳圖片）

日本氣象廳7月23日下午3時的預測顯示，料位於菲侓賓以東的熱帶低氣壓會逐漸增強為颱風，7月25日至26日凌晨在香港以東約130公里的汕尾登陸。該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，料命名「紅霞」。（日本氣象廳圖片）

星期六稍後風力逐漸增強 會評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號

天文台預測星期六（25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台指會視乎熱帶氣旋的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪，天文台籲市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

星期日有狂風大驟雨及雷暴

受該熱帶氣旋影響，預料星期日（26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

7月23日「大暑」，天晴酷熱，市區氣溫下午達34度，在中環海旁，不少外出市民及遊客都開傘遮擋太陽。（梁鵬威攝）

明天的天氣：局部地區有驟雨 日間酷熱 最高34度

九天天氣預報顯示，副熱帶高壓脊會在周五（24日）繼續為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，預測吹西至西南風2至3級，大致天晴，局部地區有驟雨，日間酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎24至34度。

料周六稍後離岸及高地風力6級 周日離岸及高地吹6至7級風

周六（25日）逐漸轉差，吹西至西北風4至5級，稍後離岸及高地6級；初時部分時間有陽光及酷熱，稍後狂風驟雨逐漸增多及有雷暴，海有湧浪；氣溫介乎27至33度。周日（26日）天氣較差，吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪；氣溫介乎26至30度。

到下周一（27日)吹南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫介26至30度。

天文台7月23日下午4時半更新九天天氣預報，料受熱帶氣旋及廣闊低壓槽先後影響，由7月25日起至8月1日有雨。(天文台圖片）

天文台7月23日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至34度。(天文台圖片）

天文台7月23日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片）

再有廣闊低壓槽 下周二至四間中有驟雨及狂風雷暴

天文台預測一道廣闊低壓槽會在下周中期為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣。

九天天氣預報顯示，下周二（28日）吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨逐漸增多；下周三（29日)吹東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大；下周四（30日)吹東南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。該三日市區氣溫料介26至30度。

天文台料其後天氣逐漸好轉。下周五（7月31日）吹東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨；下周六（8月1日）吹南至東南風3級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。該兩日氣溫料介27至31度。

▼菲律賓以東海域熱帶低氣壓的風力＋移動路徑▼

