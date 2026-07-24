打風｜天文台路徑圖縮至港以東110公里登陸　調高周日高地吹8級風

【一號戒備信號／熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／一號風球／3號風球】熱帶氣旋「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）今日（24日）黃昏時分將進入南海，天文台預告今晚8時40分將發出一號風球；天文台下午更新九天天氣預報，上調下周日（26日）的風力，料吹西至西南風5至6級，離岸7級，初時高地達8級，即高地吹烈風（8至9級）。



此外，根據天文台今午2時更新的路徑圖，料在紅霞下周日（26日）較早時間在汕尾市西部登陸，距離香港天文台約110公里，較昨晚料在惠來與陸豐之間登陸向西移約100公里。



熱帶氣旋紅霞7月24日下午的衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

熱帶氣旋紅霞7月24日下午的衛星雲圖。（Easterly Wave圖片）

天文台預告今晚8時40分發出一號戒備信號

截至今日（24日）下午4時，強烈熱帶風暴紅霞集結在東沙東南偏東約530公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過呂宋海峽並逐漸增強。

天文台預計，紅霞今日黃昏時份闖入本港800公里範圍，預告今晚8時40分發出一號戒備信號，又指隨着紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日（25日）稍後本地風力逐漸增強，狂風驟雨增多。

熱帶氣旋紅霞逼近，天文台7月24日下午2時更新的預測路徑圖，顯示周六晚上至周日早上（25日及26日）最接近本港。（天文台圖片）

暫料紅霞周日汕尾市西部登陸 距尖沙咀天文台約110公里

根據天文台今午2時更新的路徑圖，紅霞正朝向西北移動，明日（25日）下午2時增強為颱風，中心附近最高持續風速130公里，隨後在下周日（26日）較早時間在汕尾市西部登陸，該位置與香港天文台的直線距離約110公里，下午2時已移動至廣東省東北部。

熱帶氣旋紅霞逼近廣東省沿岸，天文台7月24日下午2時更新的預測路徑圖，料將在汕尾市西部登陸。（天文台圖片）

明天的天氣：日間酷熱 稍後間中有狂風驟雨及雷暴

天文台今午4時半更新九天天氣預報，預測明日（24日）吹西至西北風4至5級，稍後5至6級，離岸及高地7級；部分時間有陽光，日間酷熱，稍後間中有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪；市區氣溫介乎27至33度。

天文台又調整下周日（26日）的風力預測，料吹西至西南風5至6級，離岸7級，初時高地達8級；多雲，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪；氣溫介乎26至30度。

根據天文台發出8號風球的參考指標，其中一個條件是8個指定測風站，半數測出持續風速每小時63公里至117公里，即烈風，而8級風為每小時平均風速只有63公里至75公里。

天文台料下周一（27日）吹南風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。

天文台7月24日下午4時半更新的九天天氣預報，顯示7月26日初時高地風力達8級。（天文台截圖）

又有廣闊低壓槽 天文台料下周二及三間中有驟雨及狂風雷暴

天文台指受一道廣闊低壓槽影響，下周中期南海北部及廣東沿岸天氣不穩定。九天天氣預報顯示，下周二（28日）吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，稍後部分地區雨勢較大。到下周三（29日）吹東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

天文台料下周四（30日）及五（31日）吹東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，下周五有雷暴。到下周六（8月1日）及其後周日（8月2日）吹南至東南風3級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

天文台7月24日下午4時半更新的九天天氣預報，未測未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台截圖）