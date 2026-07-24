酷熱天氣｜今日大致天晴達34度　局部有驟雨　明日稍後狂風驟雨增

酷熱天氣警告仍然生效。天文台今日（7月24日）清晨指出，受副熱帶高壓脊影響，中國東南部天色大致良好。天文台預測，本港今日大致天晴，但局部地區有驟雨，早上最低氣溫約28度。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度；吹輕微至和緩西至西南風。



天文台於清晨發出特別天氣提示稱，熱帶氣旋紅霞會在今日稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。天文台展望，明日後至星期日（26日）間中有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大。周末期間海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，隨後兩三日天氣仍然不穩定。



圖為截至7月24日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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將評估明日稍後需否改發更高風球

天文台表示，明日（25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，明日海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台又稱，受紅霞影響，預料本港周日（26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，市民請留意天文台的最新天氣消息。

在上午5時，熱帶風暴紅霞集結在馬尼拉之東北約530公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

圖為截至7月24日凌晨2時00分，天文台對熱帶風暴「紅霞」的預測路徑圖。（天文台網頁圖片）

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至下周四均有驟雨狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（25日）初時部份時間有陽光及酷熱，稍後狂風驟雨逐漸增多及有雷暴，海有湧浪，料介乎27至33度。下周日（26日）至下周四（30日）仍有驟雨及雷暴，同介乎26至30度。其中，周日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月24日清晨3時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（27日）至下周四均大致多雲，其中下周一料間中有驟雨及狂風雷暴，初時部份地區雨勢較大。下周二（28日）有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨逐漸增多。下周三 （29日）間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。下周四仍間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

下周五（31日）及下周六（8月1日）仍有幾陣驟雨，氣溫稍為上升至27至31度。