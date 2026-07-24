紅霞襲揭陽？天文台料較大機會惠州至揭陽登陸　港暫未見烈風預測

【熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨／一號風球／三號風球】「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）今午（24日）已增強成強烈熱帶風暴，天文台今晚8時40分將發出一號戒備信號。在午12時10分發出特別天氣提示指，會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮在明午改發三號強風信號，料較大機會下周日（26日）在惠州至揭陽一帶登陸。



天文台今早（24日）11時更新紅霞預測移徑路徑圖，顯示紅霞將在下周日較早時間在汕尾市登陸，即距尖沙咀天文台總部約135公里，屬對本港威脅相對「西登」較細的「東登」。



根據天文台九天天氣預報，料明日（25日）稍後時間吹西至西北風為5至6級，離岸及高地7級，間中有狂風驟雨及雷暴，而下周日離岸及高地同樣7級，即為3號風球風力，預測暫未見有烈風程度風力。



2026年7月24日，熱帶氣旋紅霞已增強為強烈熱帶風暴，圖為衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

2026年7月24日，熱帶氣旋紅霞已增強為強烈熱帶風暴，圖為衛星雲圖。（Easterly Wave圖片）

今日的天氣︰大致天晴 市區最高34度

酷熱天警告現正生效，天文台表示，副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，本港多區正午時份氣溫升至33度或以上。

截至今早11時40分，天文台總部錄得氣溫32.2度，相對濕度53%，京士柏施外線指數為10，強度屬於甚高，料今日大致天晴，局部地區有驟雨，市區最高氣溫34度，吹和緩西至西南風。

天文台7月24日早上11時更新的路徑圖顯示，熱帶氣旋紅霞下周日（26日）將於香港以東登陸，圖片顯示登陸地點為汕尾市。（天文台圖片）

內地中央氣象台7月24日早上10時估計，熱帶氣旋紅霞將於7月25日晚上至7月26日早上在廣東珠海至福建漳浦一帶登陸。（中央氣象台圖片）

紅霞增強至強烈熱帶風暴級別 天文台視3因素考慮明午改掛3號風球

天文台今日中午的天氣概況指，熱帶氣旋紅霞已增強為強烈熱帶風暴，正午12時集結在馬尼拉東北偏北約480公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過呂宋海峽並逐漸增強。

天文台中午12時10分發出的特別天氣提示指，隨着紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日（25日）稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮在明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台：紅霞較大機會周日初時於惠州至揭陽一帶登陸

天文台又指，根據現時評估，紅霞較大機會下周日（26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數，屆時本港風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪，市民請留意天文台的最新天氣消息。

天文台7月24日早上11時更新的路徑圖顯示，熱帶氣旋紅霞下周日（26日）將於香港以東登陸，圖片顯示登陸地點為汕尾市。（天文台圖片）

暫料紅霞周六早上闖香港400公里警戒線 周日汕尾市登陸

而根據天文台今早11時更新的路徑圖，紅霞不斷往西北移動，明日（25日）早上約11時已增強為颱風級別，踏進香港東南約400範圍，中心附近最高持續風速130公里，隨後在下周日（26日）較早時間在汕尾市登陸，隨後早上11時位處廣東省東北部。根據Google地圖，汕尾市與香港天文台的直線距離約135公里。

明日的天氣︰日間酷熱 稍後離岸及高地吹7級強風

天文台展望明日（25日）初時仍然酷熱，稍後天氣轉壞。而根據今早11時半更新的九日天氣預報，明日氣溫27度至33度，相對濕度70%至95%，吹西至西北風4至5級，稍後增強為5至6級，離岸及高地吹7級；部分時間有陽光，日間酷熱，稍後間中有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台7月24日早上11時半更新的九天天氣預報，料7月25日及7月26日離岸及高地吹7級風。（天文台截圖）

下周日的天氣︰狂風大驟雨及雷暴 離岸及高地維持強風程度

下周日（26日）氣溫26度至30度，相對濕度80%至95%，吹西至西南風5至6級，離岸及高地吹7級；多雲，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。

根據天文台發出8號風球的參考指標，其中一個條件是半數測風站，測出每小時持續風速63公里至117公里，惟周六及下周日預計的離岸及高地吹7級，即每小時平均風速只有52公里至62公里，只屬強風程度，未能符合天文台發出8號風球的標準。

天文台7月24日早上11時半更新的九天天氣預報，料7月26日至7月30日最低只有26度。（天文台截圖）

天文台7月24日早上11時半更新的九天天氣預報，料未來九天相對濕度最高95%。（天文台截圖）

下周初期間中有驟雨及狂風雷暴 部份地區雨勢較大

天文台料下周初廣東沿岸仍有驟雨，下周一（27日）氣溫26至30度，相對濕度80%至95%，吹南風4至5級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部份地區雨勢較大。

下周二及下周三（28日及29日）氣溫26度至30度，相對濕度80%至95%，吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，稍後部份地區雨勢較大。

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下周中期受廣闊低壓槽影響 有幾陣驟雨及雷暴

天文台料受一道廣闊低壓槽影響，下周中期南海北部及廣東沿岸天氣不穩定。下周四（30日）氣溫26度至30度，相對濕度80%至95%，吹東南風3至4級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

下周五（31日）氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，東南風3至4級；大致多雲，有幾陣驟雨。而下周六及再下個周日（8月1日及2日）氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹南風至東南風3級；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。