風球紅霞消息｜天文台：今晚8時40分掛一號風球　明午考慮掛更高

【熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】熱帶風暴紅霞（Noul，朝鮮提供名稱）逐步逼近！天文台今日（7月24日）正午12時10分發出特別天氣提示指，紅霞會在今日黃昏前後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時40分發出一號戒備信號。



天文台指，明日周六（7月25日）日間本港仍然酷熱，隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮在明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台指，根據現時評估，紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數，而受紅霞影響，本港星期日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪。



每逢有熱帶氣旋靠近，石澳泳灘激起大浪。（資料圖片）

7月24日上午八時，紅霞集結在馬尼拉之東北約510公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強，圖為香港天文台7月24日上午五時發出的紅霞預測路徑圖。

▼7月24日打風消息▼

【12:10】天文台指紅霞會在今日黃昏前後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時40分發出一號戒備信號。隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮在明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號。

【08:05】在上午八時，紅霞集結在馬尼拉之東北約510公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

【06:00】內地中央氣象台：預計紅霞將以每小時25至30公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強。今日晚間至明日（25日）淩晨移入南海東北部海面，向粵閩沿海靠近。明晚至周日（26日）早晨在廣東珠海到福建漳浦一帶沿海登陸，登陸後轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。

圖為內地中央氣象台對紅霞的預測路徑圖。（中央氣象台圖片）

【03:50】澳門氣象局：按照現時預測路徑，紅霞今日（24日）晚間將進入澳門800公里範圍，屆時氣象局將會發出一號風球；預料紅霞明日大致趨向廣東東部沿岸，並將持續增強，由於其移動路徑及強度仍存在不確定性，氣象局正密切監測其發展及移向。

【03:30】天文台表示，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為紅霞。紅霞會在今日稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，紅霞會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。

天文台指出，星期六（25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受紅霞影響，預料本港星期日（26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，市民請留意天文台的最新天氣消息。

每逢有熱帶氣旋靠近，石澳泳灘激起大浪。（資料圖片）

每逢有熱帶氣旋靠近，石澳泳灘激起大浪。（資料圖片）

【00:00】天文台表示，預料位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在今日（24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。

天文台稱星期六（25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，會視乎熱帶氣旋的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪， 受該熱帶氣旋影響，預料本港星期日（26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

▼7月23日晚 各官方氣象機對熱帶氣旋預測移動路徑圖▼



▼7月23日大暑 市區氣溫升至34度▼

