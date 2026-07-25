颱風紅霞｜料在港東北約100公里掠過 天文台改發8號視乎3因素
撰文：倪清江
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【三號強風信號／移動路徑／紅霞／3號風球／天文台／HKO／明天的天氣】颱風紅霞持逐逼近廣東東部，天文台今日（25日）下午1時20分發出3號風球，並指按照現時預測路徑，紅霞會在明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過，預料香港部分地區風力會達烈風程度。
天文台表示，會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚9時至午夜12時之間改發8號或更高風球。
在今日下午2時，颱風紅霞集結在香港之東南偏東約290公里，中心附近最高持續風速每小時140公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。
按天文台預測移動路徑圖，颱風紅霞明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，大概位置為天文台東北約100公里的紅海灣。
內地中央氣象台的資顯示，颱風紅霞七級風暴風半徑東北280公里、東南方220公里、西南方200公里、西北方250公田。十級風暴風半徑則各方為50公里。中央氣象台表示，紅霞的強度逐漸加強。
紅霞風球｜天文台研周六下午改發3號風球 一情況晚上或需發8號打風｜天文台路徑圖縮至港以東110公里登陸 調高周日高地吹8級風紅霞襲揭陽？天文台料較大機會惠州至揭陽登陸 港暫未見烈風預測颱風紅霞消息．3號風球｜天文台：今晚9時至午夜12時或改掛8號