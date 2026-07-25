颱風紅霞｜料在港東北約100公里掠過　天文台改發8號視乎3因素

【三號強風信號／移動路徑／紅霞／3號風球／天文台／HKO／明天的天氣】颱風紅霞持逐逼近廣東東部，天文台今日（25日）下午1時20分發出3號風球，並指按照現時預測路徑，紅霞會在明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過，預料香港部分地區風力會達烈風程度。



天文台表示，會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚9時至午夜12時之間改發8號或更高風球。



熱帶氣旋紅霞（颱風級）7月25日香港時間早上的衛星雲圖示，顯示風眼逐漸清晰。（Tropical Tidbits圖片）

在今日下午2時，颱風紅霞集結在香港之東南偏東約290公里，中心附近最高持續風速每小時140公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。

按天文台預測移動路徑圖，颱風紅霞明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，大概位置為天文台東北約100公里的紅海灣。

颱風紅霞7月25日14時集結在香港之東南偏東約290公里，中心附近最高持續風速每小時140公里。（天文台圖片）

內地中央氣象台的資顯示，颱風紅霞七級風暴風半徑東北280公里、東南方220公里、西南方200公里、西北方250公田。十級風暴風半徑則各方為50公里。中央氣象台表示，紅霞的強度逐漸加強。

天文台預測颱風紅霞會在7月26日早上於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過，預料香港部分地區風力會達烈風程度。（天文台圖片）

天文台7月25日上午11時半更新九天天氣預報，料由7月26日至31日天氣甚差。（天文台圖片）

天文台7月25日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至31度。（天文台圖片）