天氣｜今日間中有驟雨及狂風雷暴　雨勢有時頗大　日間最高29度

與廣闊低壓槽相關的驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日（7月29日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。日間最高氣溫約29度，吹和緩至清勁東至東南風，高地間中吹強風。



天文台凌晨0時曾發特別天氣提示稱，在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前，請留意天文台的最新天氣消息。天文台展望，本周餘下時間天氣仍然不穩定。



圖為截至7月29日清晨5時40分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周末期間短暫時間有陽光

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來數日繼續為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣，雨勢有時較大及有狂風雷暴。受一股偏南氣流影響，周末期間廣東沿岸仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

▼7月26日下午 颱風紅霞下沉氣流致天晴酷熱▼



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至下周四仍有幾陣驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（30日）至下周日（8月2日）均大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，同介乎26至30度。其中，明日及周五（31日）部份地區雨勢較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月29日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（8月3日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，料介乎26至31度。下周二（8月4日）至下周四（8月6日）仍有幾陣驟雨，部份時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫升至32度。