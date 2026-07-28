周三返工返學注意｜天文台發「預警」：雨勢有時頗大及有狂風雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／打風／白海豚／暴雨警告／黃雨】受廣闊低壓槽影響，天文台今日（28日）表示，預測本周餘下時間廣東沿岸及南海北部雨勢有時較大及有狂風雷暴，並於傍晚發出特別天氣提示，指本港明日（7月29日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，提醒市民上班上學前留意最新天氣消息。



天文台預測周四至下周日（7月30日至8月2日）天氣仍差，有幾陣驟雨及雷暴，周四及周五部分地區雨勢較大；料由下周一（8月3日）起一連四日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，暫未出現預測下周前期會打風。



內地中央氣台在今早的中期天氣預報中表示，西北太平洋或南海在未來10天還將有一至兩熱帶氣旋生成，但直接影響中國近海的可能性較小。



▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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▼未來5日主要天氣預報▼

7月29日 (三)：間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

7月30日 (四)：有幾陣驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。

7月31日 (五)：有幾陣驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。

8月1日 (六)：有幾陣驟雨及雷暴。

8月2日 (日)：有幾陣驟雨及雷暴。



7月28日截至晚上20時45分的累積雨量圖，新界東及九龍中局部區域雨量超過40毫米，主要在上午記錄得到。（天文台圖片）

明天的天氣：間中有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

九天天氣預報顯示，明日（7月29日）吹東南風4級，高地間中5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，市區氣溫介乎25至29度；周四（30日）及周五（31日）料大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫均介乎26至30度。周四吹東南風3至4級，周五吹東南風3至4級。

天文台7月28日下午4時半更新九天天氣預報，料未來五日有幾陣驟雨及雷暴，8月3日起短暫時間有陽光。(天文台圖片)

天文台預測周六及下周日（8月1日及2）天氣相若，吹南至東南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，市區氣溫均介乎26至30度。

天文台7月28日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎25至32度。(天文台圖片)

下周一起受偏南氣流影響 料仍有驟雨 短暫時間有陽光

天文台料一股偏南氣流會在下周初影響廣東沿岸，該區仍然有驟雨，短暫時間有陽光。九天天氣預報天文台預測下周一（8月3日）吹南至東南風3級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎26至31度；下周二（4日）吹南風2至3級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫最高32度。

到下周三及四（8月5日及6日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至32度；周三吹南至西南風2至3級，周四吹西南風2至3級。

▼7月26日 8號風球下杏花邨▼



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另外，由香港提供的名稱命名的熱帶氣旋「白海豚」(Dolphin），今晚8時集結在日本東京東南約3,970公里的中太平洋區域，最大風力為14级，即42米/秒或約151公里/小時，以每小時15至20公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，預測明晚（7月29日）增強至超強颱風級別，最大風力升至16级（52米/秒），到周四（30日)晚上風力升至17級或以上。