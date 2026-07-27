超級厄爾尼諾將至　岑智明：港未來一兩年極端高溫　新界或逾39度

世界及多國氣象組織月前預報，一次超級厄爾尼諾現象正在形成，料10至12月發生。香港地球之友聯同前天文台台長岑智明等專家今（27日）提醒市民，在與全球暖化影響疊加下，香港在未來一年將有機會面對破記錄高溫；岑智明指新界能否突破最高溫39度「有啲隨機性」，未來極端降雨會更加頻繁，襲港颱風數量不會明顯增多，但颱風會以較強姿態殺到，華東、韓國、日本全部都會因颱風多向北走而受吹襲，提醒計劃前往該地區旅客關注。



（左起）香港地球之友董事戴沛權、香港天文台前台長岑智明、香港地球之友首席政策研究員洪藹誠。（朱子熙攝）

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岑智明：今次超級厄爾尼諾很可能歷來最強

厄爾尼諾現象可泛指東太平洋近赤道位置海水溫度較正常偏高，岑智明引美國國家海洋及大氣管理局數據，指今年10至12月發生超級厄爾尼諾現象——海水平均溫度比正常高出超過2度，機率達八成一，強度很可能歷史上最強。

厄爾尼諾狀態。紅色代表海面溫度較正常高，藍色代表海面溫度相對較低。（天文台圖片）

岑解釋是次現象對香港未來一兩年最顯著的影響為極端高溫，新界能否突破最高溫39度則「有啲隨機性」。岑表示高溫在香港以至各地都屬「隱形殺手」，引用香港大學研究指估計暑熱每年導致約300人死亡，「可能佢（熱導致死亡個案）個死亡證係會寫其他原因」，社會不應低估熱帶來的安全風險。

岑智明指超級厄爾尼諾現象疊加全球暖化效應令溫度進一步上升。（朱子熙攝）

地球之友首席政策研究員：市民必要時需要開冷氣

香港地球之友首席政策研究員洪藹誠提醒市民必要時需要開風扇或冷氣，「頂唔住會死人架真係」，如家庭狀況不容許則應到商場、社區中心或避暑中心「涼冷氣」，親人或社福機構都可打電話問候獨居老人關心他們。

香港地球之友首席政策研究員洪藹誠。（朱子熙攝）

今年雨量已比過往同期多近370毫米 岑智明：極端降雨會更頻繁

天文台今年以來已錄得比往年同期多近370毫米雨量，岑智明和香港地球之友都提醒市民未來極端降雨會更加頻繁，香港社會需要更注意水浸、和山泥傾瀉風險。

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厄爾尼諾年襲港颱風未必增多 惟會以較強姿態襲港

颱風方面，岑智明指雖然據過往超級厄爾尼諾現象經驗，襲港颱風數量不會明顯增多，甚至有可能較少，但颱風會以較強姿態襲港。厄爾尼諾現象亦會令颱風往偏北方向移動，「華東、韓國、日本全部會受影響」，呼籲計劃前往該地區旅客關注。

▼7月26日 大埔打後遍地塌樹▼



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厄爾尼諾現象疊加全球暖化為香港帶來的威脅還包括水浸和山泥傾瀉風險提高、公共衛生和家居環境惡化等，洪藹誠提醒市民「喺屋企都會中暑」，家居亦會因潮濕、霉菌等引致呼吸道不適，不應掉以輕心。