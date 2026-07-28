黃雨下大埔太和路等2宗水浸　渠務署稱一小時內已清理　道路復常

天文台今早（28日）發出黃色暴雨警告，大埔及沙田雨勢大。其中在大埔，有網民在社交平台上傳多張相片指大埔太和路水浸，馬路湧現黃泥水，而太和路近水圍村對出，有網民亦指有兩輛小巴疑死火「跪低」。



渠務署中午在其Facebook專頁「下水水Drainy」表示，黃雨下，渠務署派遣超過40隊緊急應變隊伍處理市民求助個案。截至今日上午11時30分共確認2宗水浸個案，分別位於大埔太和路及大埔公路大窩段。



渠務署指，經渠務署緊急應變隊伍和路政署通力合作，全部個案已經於一小時內完成清理，受水浸影響道路已回復正常運作。



渠務署7月28日中午指，黃雨下共確認2宗水浸個案，分別位於大埔太和路及大埔公路大窩段，而全部個案已經於一小時內完成清理，受影響道路回復正常運作。（Facebook專頁「下水水Drainy」）

渠務署7月28日中午指，黃雨下共確認2宗水浸個案，分別位於大埔太和路及大埔公路大窩段，而全部個案已經於一小時內完成清理，受影響道路回復正常運作。（Facebook專頁「下水水Drainy」）

渠務署指，天文台於早上7時15分發出黃色暴雨警告信號後，已派遣超過40隊緊急應變隊伍處理市民求助個案。

截至今日上午11時30分共確認2宗水浸個案，分別位於大埔太和路及大埔公路大窩段，而經渠務署緊急應變隊伍和路政署通力合作，全部個案已經於一小時內完成清理，而受水浸影響的道路亦已回復正常運作。

渠務署稱，在惡劣天氣情況下，暴雨可能會令河水突然暴漲，為保障生命安全，市民應遠離河道及排水道。如果市民發現排水設施淤塞或水浸情況，可致電24小時渠務熱線 2300 1110通知渠務署。

有網民上傳照片，指太和往上水方向高速公路出現水浸。（Facebook群組上水人大聯盟/梁金成圖片）

大埔太和路水圍村對出有水浸，有兩輛小巴疑死火被困路中。（大埔友圖片）