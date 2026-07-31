立秋遇白海豚下沉氣流　天文台料下周後期轉酷熱　8.7起三日33度

【熱帶氣旋／颱風／白海豚／移動路徑／天文台／HKO／紅雨／黃雨】夏季天氣不穩，與廣闊低壓槽相關的強雷雨區，天文台今（31日）一度發出紅色暴雨警告。根據天文台九天天氣預報，料明日（8月1日）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，直至下周中期廣闊低壓槽減弱，本港才短暫時間有陽光。



天文台預測，超強颱風白海豚未來數日大致移向日本以南海域，而其隨後路徑存在變數，有較大機會移向東海一帶，受其外圍下沉氣流影響，下周後期本港天氣酷熱，由下周五（8月7日）立秋起，一連三日市區氣溫最高飆至33度。



天文台7月31日早上11時05分發出紅色暴雨警告信號，中西區近午飯時間有風有雨。（倪清江攝）

7月31日下午近2時，天文台維持紅色暴雨警告，雷達圖顯示大片雨雲覆蓋本港。（天文台圖片）

強雷雨區影響 紅色暴雨警告一度生效 下午近2時三區雨量超100毫米

天文台今早11時05分發出紅色暴雨警告，生效逾三小時後取消。截至今午2時10分，天文台總部錄得氣溫24.3度，相對濕度95%，京士柏紫外線指數為0.1，強度屬於低。

天文台下午1時45分更新天氣概況指，與廣闊低壓槽相關的強雷雨區，正影響廣東沿岸及南海北部，而低壓槽上可能有低壓區存在，過去兩三小時的大驟雨為多處地區帶來超過50毫米雨量，而港島西部、南丫島及葵青區的雨量更超過100毫米。

菲律賓以東海域的低壓區衛星圖。（Tropical Tidbits圖片）

菲律賓以東海域的低壓區位於衛星圖右下方。（天文台圖片）

明日的天氣︰有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台預料，該廣闊低壓槽未來兩三日繼續在華南沿岸及南海北部徘徊，該區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

根據天文台今早11時半更新的九天天氣預報，明日及下周日（1日及2日）市區氣溫25度至28度，相對濕度80%至95%；多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；明日吹和緩東南風，下周日則吹和緩南至東南風。

天文台7月31日早上11時05分改發紅色暴雨警告信號，教育局指下午校學生下午毋需上課，但學校須保持校舍開放。（倪清江攝）

天文台7月31日早上11時半更新的九天天氣預報，預測未來多日本港風力介乎二至四級，即屬輕微至和緩風力。（天文台網頁）

下周初有驟雨及雷暴 市區氣溫最低26度

下周一（3日）市區氣溫26度至29度，相對濕度75%至95%；大致多雲，間中有驟雨及雷暴。初時驟雨較多；吹和緩南至東南風。

下周二（4日）市區氣溫26度至31度，相對濕度70%至90%；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；吹輕微至和緩南風。

天文台7月31日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周五起一連三日市區氣溫最高33度。（天文台網頁）

天文台7月31日早上11時半更新的九天天氣預報，預測未來兩日相對濕度維持80%至95%。（天文台網頁）

下周中期廣闊低壓槽減弱 短暫時間有陽光

天文台預料，隨着廣闊低壓槽下周中期稍為減弱，廣東沿岸短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。下周三（5日）市區氣溫26度至31度，相對濕度70%至90%；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹微風。

下周四（6日）市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至90%；部份時間有陽光，有幾陣驟雨，吹微風。

香港時間7月29日上午8時向日葵9號衛星的可見光圖像，可見「白海豚」的風眼細小，結構渾圓對稱，中心附近的對流旺盛。（天文台圖片）

2026年7月31日，白海豚預測路徑圖，顯示較大機會移向東海一帶。（天文台圖片）

白海豚外圍下沉氣流影響 8.7立秋市區最高氣溫料33度

天文台預料，位於西北太平洋的熱帶氣旋「白海豚」，未來數日大致移向日本以南海域，但隨後路徑存在變數，較大機會移向東海一帶，受其外圍下沉氣流影響，下周後期中國東南沿岸天氣酷熱。

下周五（7日）為廿四節氣「立秋」，象徵秋季的開始，當日市區氣溫27度至33度，相對濕度65%至90%；部分時間有陽光，日間酷熱。稍後局部地區有驟雨，吹輕微至和緩西風。

▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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▼7月26日 大埔打風後遍地塌樹▼



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下周末白海豚影響日間續酷熱 稍後時間有驟雨

下周六（8日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至90%；部份時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨，吹和緩西風。

翌日周日（9日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至90%；部份時間有陽光，日間酷熱，稍後有一兩陣驟雨，吹和緩西至西南風。