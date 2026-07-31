「白海豚」後有「鯨魚」？天文台料菲律賓以東低壓區或進一步發展

【熱帶氣旋／颱風／白海豚／鯨魚／移動路徑／天文台／HKO】超強颱風白海豚蓄勢崛起，香港天文台今日（31日）最新預料白海豚會在未來數日大致移向日本以南海域，而其隨後路徑存在變數，有較大機會移向東海一帶。



天文台同時在最新九天天氣預報提到，菲律賓以東海域的低壓區可能會進一步發展並移向呂宋。按熱帶氣旋命名的排序，若該低壓區搶先較其他西北太平洋及南海的熱帶氣旋發展及達到熱帶風暴級別，將命名為鯨魚。



不過，多個電腦模式及AI模型預測該低壓區將被體型巨大的熱帶氣旋白海豚吞併，而天文台九天天氣預報顯示，下周本港風力介乎二至四級，即暫時預測該低壓區對本港風力未有實際影響。



香港時間7月29日上午8時向日葵9號衛星的可見光圖像，可見「白海豚」的風眼細小，結構渾圓對稱，中心附近的對流旺盛。（天文台圖片）

菲律賓以東海域的低壓區衛星圖。（Tropical Tidbits圖片）

菲律賓以東海域的低壓區位於衛星圖右下方。（天文台圖片）

天文台︰菲律賓以東海域低壓區或進一步發展

天文台今早11時半公布最新天氣概況，提到菲律賓以東海域的低壓區，可能會進一步發展並移向呂宋。按今年生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字冊，若該低壓區搶先發展達熱帶風暴級別，將會命名為鯨魚，為日本提供的名字，意思是鯨魚星座。

2026年7月31日，白海豚預測路徑圖，顯示較大機會移向東海一帶。（天文台圖片）

白海豚路徑存在變數有較大機會移向東海一帶

天文台又指位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會在未來數日大致移向日本以南海域，但其隨後路徑存在變數，有較大機會移向東海一帶。受其外圍下沉氣流影響，下周後期中國東南沿岸天氣酷熱。

根據天文台「地球天氣」，歐洲中期預報中心預測該低壓區下周初已被體型巨大的熱帶氣旋「白海豚」吞併。（天文台網頁）

根據天文台「地球天氣」，AI模型「盤古」預測該低壓區下周初被體型巨大的熱帶氣旋「白海豚」吞併。（天文台網頁）

歐洲電腦模式及AI模型「盤古」料低壓區被白海豚吞併

根據天文台網頁「地球天氣」，各電腦模式及AI模型都存在分歧，例如歐洲中期預報中心預測，該低壓區移至菲律賓前，下周初已被體型巨大的熱帶氣旋白海豚吞併，白海豚則繼續向西移動，在浙江省溫州一帶登陸。

至於AI模型「盤古」的預測與歐洲中期預報中心相近，料該低壓區逐漸增強，下周初橫越菲律賓北部期間，被體型巨大的熱帶氣旋白海豚吞併，白海豚則繼續向西移動，在上海一帶登陸。

根據天文台「地球天氣」，AI模型「風烏」預測，該低壓區8月3日橫越菲律賓北部。（天文台網頁）

根據天文台「地球天氣」，AI模型「風烏」預測，該低壓區8月9日晚上在香港以南400公里範圍內掠過。（天文台網頁）

天文台九天天預報料本港下周風力介乎二至四級

至於AI模型「風烏」預測，該低壓區下周一（3日）橫越菲律賓北部，並進入南海逐漸增強，下周六（9日）晚上在香港以南400公里範圍內掠過，趨向海南島及越南北部。

不過，天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，未來九天本港風力不高，最高只是明日及後日（31日及1日）吹三至四級風，其餘七日的風力介乎微風二級或屬於和緩的三級風，即「風烏」有關預測並不能盡信。

天文台7月31日早上11時半更新的九天天氣預報，預測未來多日本港風力介乎二至四級，即屬輕微至和緩風力。（天文台網頁）

而天文台日前已發布「天氣隨筆」強調，電腦或AI預報屬於未經修正的原始數據，與實況有偏差，因此預報員需要修正不確定性，例如影響熱帶氣旋的三個因素，包括結構能否維持、乾空氣干擾及眼壁更替等。