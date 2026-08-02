周一上班注意　天文台料初時雨勢有時頗大　周五立秋起酷熱3日

【超強颱風白海豚Dolphin／鯨魚Kujira／低壓區／移動路徑／天文台／HKO／明天的天氣／打風】受廣闊低壓槽持續影響，天文台今日（8月2日）上午發出黃色暴雨警告，預測明日（3日，星期一）本港間中有驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大，周二（4日）初時驟雨較多及有雷暴，料周三（5日）起天色逐漸好轉。



隨着超強颱風白海豚逐漸移近琉球群島及東海，雖對本港沒有直接威脅，但天文台指外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨，預測周五（7日）二十四節氣「立秋」起一連三日市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至酷熱水平的33度。



另外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來兩三日移向呂宋一帶並在該區徘徊，內地中央氣象台料明日（3日）增強為熱帶風暴，屆時將命名為「鯨魚」（Kujira日本提供名稱，指鯨魚星座）。



+ 4

天文台今日指出，受廣闊低壓槽持續影響，明日（3日）華南沿岸雨勢有時仍然頗大及有狂風雷暴；隨着廣闊低壓槽在隨後兩三日逐漸減弱，廣東沿岸天色漸轉明朗，但仍有驟雨。

明天的天氣：間中有驟雨及雷暴 初時雨勢有時頗大

九天天氣預報顯示，明日吹南至東南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大，市區氣溫介乎25至29度；周二（4日）吹東南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有雷暴，氣溫最高30度。

天文台料周三（5日）起天色逐漸好轉，氣溫上升。周三吹微風2級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎26至31度；周四（6日）吹微風2級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎27至32度。

天文台8月2日上午11時半更新九天天氣預報，料未來兩日天氣仍差有驟雨，8月5日起逐漸好轉，8月7日起酷熱。(天文台圖片)

周五立秋起一連3日酷熱 高溫觸發雷雨

天文台表示，位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會移向日本以南海域，隨後較可能於本周後期靠近東海一帶，其外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨。

白海豚下沉氣流亦會影響香港，天文台料周五（7日）立秋起一連三日日間酷熱，市區氣溫最低27、28度，最高升至33度。周五吹微風2級，漸轉西風3至4級，部分時間有陽光，稍後局部地區有驟雨及雷暴。

到周六（8日）吹西至西北風4級，稍後離岸及高地5級，部分時間有陽光，早晚局部地區有驟雨及雷暴。下周日（9日）吹西至西南風4級，離岸及高地5級，大致天晴，但稍後局部地區有驟雨。

天文台8月2日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎25至33度。(天文台圖片)

天文台8月2日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片)

天文台料下周一（10日）吹西至西南風4級，離岸及高地5級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫稍回落至介乎28至32度；下周二（11日）吹西至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫最高31度。