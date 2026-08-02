雙颱風｜準鯨魚現身有路徑圖　「藤原效應」遭超強颱風白海豚吞噬

【超強颱風白海豚Dolphin／鯨魚Kujira／低壓區／移動路徑／天文台／HKO／明天的天氣／打風】。天文台今日（8月2日）凌晨指出，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中；內地、台灣、日本及韓國官方氣象機構則已將該低壓區升級為熱帶低氣壓，料日內增強為熱帶風暴，屆時將命名為「鯨魚」（Kujira日本提供名稱，指鯨魚星座），預測路徑顯示，「準鯨魚」大致在菲律賓以東海域徘徊，不會向西進入南中國海北部。



「準鯨魚」可謂生不逢時，料屬「短命風」。隨着超強颱風白海豚（Dolphin）逐漸向西移動，與「準鯨魚」的距離逐拉近，到8月6日拉近至只有約1,100公里，產生「藤原效應」（Fujiwhara effect或雙颱效應），「準鯨魚」與白海豚強弱懸殊，最終被白海豚「吞噬」。各主要官方氣象機構料白海豚8月7日（本周五）以「強颱風」級吹襲沖繩本島，天文台料其後較大可能靠近東海一帶。



8月2日本港凌晨時間的天氣圖顯示，超強颱風白海豚的風眼擴大及變得不規則，有逐漸減弱趨勢。（Tropical Tidbits）

8月2日本港凌晨時間的天氣圖顯示，一個熱帶低氣壓已在非菲律賓以東海域形成，料增強為熱帶風暴後將命名為「鯨魚」（Kujira日本提供名稱，指鯨魚星座）。（Tropical Tidbits）

日本氣象廳8月2日凌晨3時的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，在西北太洋除了超強颱風白海豚（Dolphin），在菲律賓以東尚有一個熱帶低壓生成，當增強為熱帶風暴後將命名為「鯨魚」（Kujira）。(日本氣象廳圖片)

台灣中央氣象署8月2日凌晨2時的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，在西北太洋除了超強颱風白海豚（Dolphin），在菲律賓以東尚有一個熱帶低壓生成，當增強為熱帶風暴後將命名為「鯨魚」（Kujira）。(台灣中央氣象署圖片)

內地中央氣象台8月2日凌晨2時的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，在西北太洋除了超強颱風白海豚（Dolphin）將大致向西移動，8月7日以「強颱風」吹襲琉球群島沖繩本島。(中央氣象台圖片)

超強颱風白海豚中心附近最大風力稍減 向西偏北方向移動

內地中央氣象台今日清晨6時預報指出，超強颱風白海豚的中心今早5時位於琉球群島那霸市偏東方向大約2,720公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有16級（55米/秒或約198公里/小時），中心最低氣壓為930百帕，七級（強風）風圈半徑為200至400公里，十級（暴風）風圈半徑為120至160公里，十二級（颶風）風圈半徑為70至90公里。

中央氣象台預計白海豚將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，8月5日夜間之前對中國海區無影響。

日本氣象廳8月2日凌晨2時的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，在西北太洋除了超強颱風白海豚（Dolphin）將大致向西移動，8月7日以「強颱風」級吹襲琉球群島沖繩本島。(日本氣象廳圖片)

白海豚8月7日料以「強颱風」級吹襲沖繩本島

中央氣象台、台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳的預測均顯示，白海豚未來數日大致趨向琉球群島沖繩本島方向，在8月7日（本周五）以「強颱風」級吹襲沖繩本島，中心附近最大風力仍料達每秒40至45米。

本港天文台今日指出，白海豚會在未來數日移向日本以南海域，但其隨後路徑存在變數，較大可能於本周後期靠近東海一帶。

台灣中央氣象署8月2日凌晨2時的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，在西北太洋除了超強颱風白海豚（Dolphin）將大致向西移動，8月7日以「中度颱風」級吹襲琉球群島沖繩本島。(台灣中央氣象署圖片)

韓國氣象廳8月2日凌晨2時的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，在西北太洋除了超強颱風白海豚（Dolphin）將大致向西移動，8月7日以「第3級颱風」吹襲琉球群島沖繩本島。(韓國氣象廳圖片)

天文台8月1日發的超強颱風白海豚路徑概率預報圖，料較可能於本周後期靠近東海一帶。（天文台圖片）

內地中央氣象台8月2日凌晨2時的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，在菲律賓以東海域有一個熱帶低壓生成（料命名「鯨魚（Kujira」），未來兩三日向西北移動，增強為熱帶風暴後，受超強颱風白海豚影響而減弱。(中央氣象台圖片)

中央氣象台：菲東海域熱帶低氣壓可能24小時內加強為熱帶風暴

天文台今日凌晨表示，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

中央氣象台今早指出，菲律賓以東熱帶擾動已於昨天（8月1日）晚上加強為熱帶低氣壓，今早（2日）5時其中心位於菲律賓馬尼拉偏東方向大約425公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有7級（15米/秒或約54公里/小時），中心最低氣壓為1002百帕。

中央氣象台預計該熱帶低氣壓將以每小時5至10公里的速度向西北方向緩慢移動，強度略有加強，可能於未來24小時內加強為熱帶風暴並需命名（屆時料命名「鯨魚」），預測明日（3日）以後在菲律賓東部近海轉向東北方向移動，強度逐漸減弱，料對中國無影響。

台灣中央氣象署8月2日凌晨2時的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，在菲律賓以東海域有一個熱帶低壓生成（料命名「鯨魚（Kujira」），未來數日及西北移動增強為輕度颱風（即天文台熱帶風暴級別），後受超強颱風白海豚影響轉向東北並減弱。(台灣中央氣象署圖片)

料短暫增強至熱帶風暴級並命名「鯨魚」 台灣料移動路徑「刁鑽」

中央氣象台、日本氣象廳及韓國氣象廳都料「準鯨魚」十分短命，預測移動路徑圖只出現至周二（4日）的路徑，料短暫時間達熱帶風暴級，大概向北移動並減弱，不會向西進入南中國海北部。

台灣中央氣象署的預測移動路徑圖則見延續至周四（6日），而且路徑有些「刁鑽」，今日先向北移動，今日稍後轉向西北移動，周二轉向東北移動，周三及周四（5及6日）大抵沿着東北移動。

日本氣象廳8月2日凌晨2時的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，在菲律賓以東海域有一個熱帶低壓生成（料命名「鯨魚（Kujira」），未來兩三日向北移動增強為颱風（即天文台熱帶風暴級別），後受超強颱風白海豚影響而減弱。(日本氣象廳圖片)

韓國氣象廳8月2日凌晨2時的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，在菲律賓以東海域有一個熱帶低壓生成（料命名「鯨魚（Kujira」），未來兩三日向北移動增強為第1級颱風（即天文台熱帶風暴級別），後受超強颱風白海豚影響而減弱。(韓國氣象廳圖片)

按台灣中央氣象署的移動路徑圖，準鯨魚與白海豚在周四（6日）的距離只有約1,100公里，而其預測路徑出現明顯「拗彎」，料受白海豚影響。

天文台曾撰文解釋，在氣象學上，一般來說，兩個熱帶氣旋相距約12緯距（約1,350公里）時便可能產生相互影響，這由日本日本氣象學家藤原咲平於1921至23年一系列的渦旋實驗及觀測，故稱「藤原效應」，應用於解釋雙熱帶氣旋的相互作用上。

什麼是「藤原效應」？

雙颱風：天鵝及艾莎尼。

「藤原效應」會致其中一方減弱或被合併而結束

當「藤原效應」出現時，兩熱帶氣旋會沿著軸心依逆時針方向（在北半球）相互旋轉。軸心並非一定在軸線的中間位置，較強的熱帶氣旋會支配著較弱的熱帶氣旋的路徑。雙熱帶氣旋的相互作用會因受外圍大尺度天氣系統更強的影響、其中一方減弱或被合併而結束。天文台的研究顯示，若雙熱帶氣旋維持在1,200公里以上的距離，其合併的機會不大。

當「藤原效應」發生時，熱帶氣旋往往會改變移動方向及速度，令預測其移動路徑難度增加。

圖一：熱帶氣旋的相互作用（香港天文台）

圖二：2006年8月熱帶氣旋悟空和清松的路徑。圖上顯示的時間為協調世界時間。（香港天文台）

白海豚外圍下沉氣流為港帶來熱浪 周五「立秋」起一連3日酷熱33度

雖然超強颱風白海豚及「準鯨魚」都料不會吹襲本港，不過天文台指出，白海豚外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨，本港間接受到另一種影響——熱浪。

九天天氣預報顯示，周五（7日）「立秋」起一連三日日間酷熱，氣溫介乎27至33度。周五吹輕微至和緩西風，部份時間有陽光，稍後局部地區有驟雨及雷暴；周六（8日）吹和緩西至西北風，部份時間有陽光，早晚局部地區有驟雨及雷暴；下周日（9日）吹和緩西至西南風，離岸及高地間中清勁，大致天晴，但稍後局部地區有驟雨。

天文台8月2日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎24至33度。(天文台圖片)