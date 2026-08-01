天文台︰受廣闊低壓槽及活躍偏南氣流夾擊　明有需要時發暴雨警告

【天文台／HKO／黑雨／紅雨／黃雨／明日的天氣／熱帶氣旋／颱風／白海豚／移動路徑】天文台今日（1日）晚上8時發出特別天氣提示，受廣闊低壓槽及活躍偏南氣流影響，預料本港明日（2日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴，有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。



根據天文台今午更新的九天天氣預報，廣闊低壓槽下周中期才逐漸減弱，屆時廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨，隨後下周後期熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流將為本港帶來酷熱天氣，惟高溫亦會觸發雷雨。市民切記下周繼續帶雨傘外出。



香港足球盛會8月1日在啟德主場館舉行，由英超曼城對戰意甲國際米蘭，大批球迷到場觀賽。（梁鵬威攝）

天文台特別天氣提示︰明日有需要時會發出暴雨警告信號

天文台今晚7時45分更新天氣概況表示，過去一兩小時，本港多處地區錄得超過10毫米雨量，其後晚上8時再發出特別天氣提示，受廣闊低壓槽及活躍偏南氣流影響，預料本港明日（2日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

天文台又指，有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，提醒市民留意天氣變化，明日外出前留意天氣提示和天氣警告信息。

天文台8月1日上午11時30分更新九天天氣預報，料8月4日起天色逐漸轉好，8月7日「立秋」起一連三日酷熱。(天文台圖片)

明日的天氣︰有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

根據今午4時半更新的九天天氣預報，明日市區氣溫24度至28度，相對濕度80%至95%，吹和緩南風，離岸及高地清勁；大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

下周初期本港仍有繼續下雨，下周一（3日）吹和緩南至東南風，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時驟雨較多，氣溫介乎25至29度。

香港足球盛會8月1日在啟德主場館舉行，由英超曼城對戰意甲國際米蘭，開場前天上佈滿密雲。（梁鵬威攝）

下周中期廣闊低壓槽減弱 漸有陽光但仍有驟雨

天文台預測，廣闊低壓槽下周中期逐漸減弱，廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。下周二（4日）吹輕微至和緩東南風，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周三（5日）吹微風，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，料兩日市區氣溫介乎26至31度。

天文台8月1日下午4時30分更新九天天氣預報，市區氣溫介乎24至33度。(天文台圖片)

天文台8月1日下午4時30分更新九天天氣預報，未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片)

下周後期熱帶氣旋白海豚下沉氣流熱浪攻港

天文台預測，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚，未來數日移向日本以南海域，但隨後路徑存在變數，有較大機會下周後期靠近東海一帶，其外圍下沉氣流將為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，高溫亦會觸發雷雨。

超強颱風海豚8月1日中心風力稍為減弱，但風眼仍十分清晰。（Tropical Tidbits圖片）

中央氣象台8月1日晚上8時更新超強颱風白海豚預測移動路徑圖，料大致移向琉球群島中部。（中央氣象台圖片）

天文台8月1日更新超強颱風白海豚的路徑概率預報，料未來數日移向日本以南海域，但其隨後路徑存在變數，較大可能於下周後期靠近東海一帶。（天文台圖片）

下周五立秋起一連三日市區氣溫飆33度

下周五（7日）「立秋」起一連三日日間酷熱，氣溫介乎27至33度，下周五吹輕微至和緩西風，部份時間有陽光，稍後局部地區有驟雨及雷暴；下周六（8日）吹和緩西至西北風，部份時間有陽光，早晚局部地區有驟雨及雷暴；其後周日（9日）吹和緩西至西南風，離岸及高地間中清勁，大致天晴，但稍後局部地區有驟雨。