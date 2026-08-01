天文台料菲律賓以東低壓區或增強　AI預測下周中遭白海豚「吞噬」

【超強颱風白海豚／低壓區／移動路徑／天文台／HKO／明天的天氣／打風】指現時位於菲律賓以東海域的低壓區可能有所發展並移向呂宋，隨後一兩日於呂宋一帶徘徊；位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚（Dolphin）會在未來數日移向日本以南海域，但其隨後路徑存在變數，較大可能於下周後期靠近東海一帶。多個傳統電腦及AI人工智能預報顯示，菲律賓以東低壓系統會遭白海豚「吞噬」，未能對本港構成威脅。



不過天文台預測白海豚外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨，九天天氣預報顯示，由下周五（7日）二十四節氣「立秋」起一連三日，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）達33度的酷熱水平。



超強颱風海豚8月1日中心風力稍為減弱，但風眼仍十分清晰。（Tropical Tidbits圖片）

超強颱風白海豚向西偏北方向移動

內地中央氣象台資料顯示，超強颱風白海豚中心今天上午8時位於琉球群島那霸市偏東方向大約3,200公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有17級（60米/秒），中心最低氣壓為920百帕，七級（強風）風圈半徑為200至400公里，十級（暴風）風圈半徑為120至160公里，十二級（颶風）風圈半徑為70至90公里。

中央氣象台預計白海豚將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，料至8月5日夜間之前都不會影響中國海區。

中央氣象台8月1日上午更新超強颱風白海豚預測移動路徑圖，料大致移向琉球群島中部，並稍為減弱至強颱風級。（中央氣象台圖片）

台灣中央氣象署8月1日上午更新超強颱風白海豚預測移動路徑圖，料大致移向琉球群島中部。（台灣中央氣象署圖片）

預測超強颱風白海豚本周先襲沖繩、再襲華東

中央氣象台、台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳的預測移動路徑圖顯示，超強颱風白海豚將周一（3日）轉向西移動，本周後期直逼沖繩本島。天文台今日上午更新白海豚的路徑概率預報，預測白海豚其後較大可能橫過東海，吹襲上海在內的華東一帶。

日本氣象廳8月1日上午更新超強颱風白海豚預測移動路徑圖，料大致移向琉球群島中部。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象廳8月1日上午更新超強颱風白海豚預測移動路徑圖，料大致移向琉球群島中部。（韓國氣象廳圖片）

天文台8月1日上午更新超強颱風白海豚的路徑概率預報，料未來數日移向日本以南海域，但其隨後路徑存在變數，較大可能於下周後期靠近東海一帶。（天文台圖片）

天文台：菲律賓以東海域低壓區可能「有所發展」

現時西北太平洋除了超強颱風白海豚，尚有一個低壓區在發展。天文台今日指出，位於菲律賓以東海域的低壓區可能「有所發展」並移向呂宋，隨後一兩日於呂宋一帶徘徊。

8月1日的衞星雲圖顯示，現時位於菲律賓以東海域的低壓區組織仍十分鬆散，天文台料可能「有所發展」並移向呂宋，隨後一兩日於呂宋一帶徘徊。（Tropical Tidbits圖片）

傳統電腦及AI人工智能預報料低壓系統遭白海豚「吞併」吸收

天文台地球天地氣網頁顯示多個傳統電腦及AI人工智能預報，料該低壓區可能增強為熱帶氣旋，並有可能進入南海北部，即本港800公里戒備範圍；不過料「生不逢時」，受到北方強大的超強颱風白海豚影響，這個可能被命名為「鯨魚」（Kujira日本提供名稱，指鯨魚星座），未能「鯨吞」白海豚，反遭白海豚「吞噬」吸收。

不過有關預測是由電腦直接輸出的原始數據，未經科學主任調校。

人工智能預報系統盤古在8月1日上午於天文台地球天氣網頁，位於菲律賓一帶的一個低壓系統，本周中期遭北面的超強颱風白海豚「吞噬」，未能靠近華南沿岸。圖為預測8月5日下午14時兩個熱帶氣旋位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

人工智能預報系統伏羲在8月1日上午於天文台地球天氣網頁，位於菲律賓一帶的一個低壓系統，本周中期遭北面的超強颱風白海豚「吞噬」，未能靠近華南沿岸。圖為預測8月5日下午14時兩個熱帶氣旋位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

人工智能預報系統風烏在8月1日上午於天文台地球天氣網頁，位於菲律賓一帶的一個低壓系統，本周中期遭北面的超強颱風白海豚「吞噬」，未能靠近華南沿岸。圖為預測8月6日下午14時兩個熱帶氣旋位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

人工智能預報系統風烏在8月1日上午於天文台地球天氣網頁，位於菲律賓一帶的一個低壓系統，本周中期遭北面的超強颱風白海豚「吞噬」，未能靠近華南沿岸。圖為預測8月5日下午14時兩個熱帶氣旋位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

人工智能預報系統風烏在8月1日上午於天文台地球天氣網頁，位於菲律賓一帶的一個低壓系統，本周中期遭北面的超強颱風白海豚「吞噬」，未能靠近華南沿岸。圖為預測8月4日下午14時兩個熱帶氣旋位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報系統AIFS在8月1日上午於天文台地球天氣網頁，位於菲律賓一帶的一個低壓系統，本周中期遭北面的超強颱風白海豚「吞噬」，未能靠近華南沿岸。圖為預測8月5日下午14時兩個熱帶氣旋位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）在8月1日上午預測可見，位於菲律賓一帶的一個低壓系統，本周中期遭北面的超強颱風白海豚「吞噬」，未能靠近華南沿岸。圖為預測8月5日凌晨2時兩個熱帶氣旋位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

明天的天氣：有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台今日表示，受廣闊低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸雨勢有時頗大及有狂風雷暴。九天天氣預報顯示，明日（2日，星期日）吹南風3至4級，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；氣溫稍低，市區介乎24至28度。

到下周一（3日）吹南至東南風3級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時驟雨較多，氣溫介乎25至29度。

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天文台預料廣闊低壓槽在下周中期逐漸減弱，廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。周二（4日）吹東南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光；周三（5日）吹微風2級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。天文台預測兩日市區氣溫介乎26至31度。

天文台8月1日上午11時30分更新九天天氣預報，料8月4日起天色逐漸轉好，8月7日「立秋」起一連三日酷熱。(天文台圖片)

超強颱風白海豚下沉氣流帶來酷熱天氣 立秋起一連三日33度

超強颱風白海豚的下沉氣流會，由下周四（6日）開始逐漸影響中國東南沿岸，帶來酷熱天氣，天文台指高溫亦會觸發雷雨，預測周四吹微風2級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎27至32度

九天天氣預報顯示，周五（7日）「立秋」起一連三日日間酷熱，氣溫介乎27至33度。周五吹西風2至3級，部分時間有陽光，稍後局部地區有驟雨及雷暴；周六（8日）吹西至西北風3至4級，部分時間有陽光，早晚局部地區有驟雨及雷暴；其後周日（9日）吹西至西南風4級，離岸及高地間中5級，大致天晴，但稍後局部地區有驟雨。

其後周一（10日）吹西至西南風4級，離岸及高地間中5級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介28至32度。

天文台8月1日上午11時30分更新九天天氣預報，市區氣溫介乎24至33度。(天文台圖片)