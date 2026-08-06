西太三颱共舞　天文台料白海豚8.7襲沖繩　新生「燦鴻」趨北海道

【颱風／白海豚Dolphin／鯨魚Kujira／燦鴻Chan-hom／移動路徑／天文台／HKO／打風／遊日注意】強颱風白海豚不斷逼近日本沖繩及華東沿岸，香港天文台今日（6日）預料，白海豚周五（7日）早上將移至沖繩群島及奄美群島之間海域，中心最高風速達165公里，隨後維持相近強度於下周日（9日）登陸浙江溫州及台州一帶。



至於受白海豚東移的熱帶氣旋鯨魚已在菲律賓「擱淺」，天文台預測路徑圖顯示即將今午消散，而內地中央氣象台已在中午停止其編號，正式宣布「鯨落」。惟再有熱帶氣旋昨日（5日）誕生，天文台及中央氣象台預測，熱帶風暴燦鴻Chan-hom（由老撾提供的名字、一種樹木名稱）將向西北方向移動，料下周有機會在北海道登陸。



左至右分別是熱帶氣旋鯨魚、白海豚及燦鴻。（台灣交通中央氣象署圖片）

強颱風白海豚8月6日正午12時集結在沖繩島以東約550公里，預料向西移動。圖為8月6日衛星雲圖。（Easterlywave圖片）

強颱風白海豚8月6日正午12時集結在沖繩島以東約550公里，預料向西移動。圖為8月6日衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

天文台特別天氣提示︰海南島附近的低壓區移向南海 與香港保持距離

踏入8月份，西北太平洋熱帶氣旋活動非常活躍。天文台今日（6日）中午12時發出特別天氣提示，位於海南島附近的低壓區會今明兩日（6日及7日）大致移向南海中北部，為該區帶來不穩定天氣，並與香港保持相當距離。天文台會密切監察其強度及動向。

天文台8月6日早上8時發布的預測路徑圖，料白海豚登陸前一直維持強颱風級別。（天文台圖片）

受白海豚外圍下沉氣流影響 周末本港極端酷熱

強颱風白海豚方面，天文台表示正午12時集結在沖繩島以東約550公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過日本以南海域，受其外圍下沉氣流影響，周末期間本港天氣極端酷熱，新界部份地區氣溫達36度或以上。

天文台料白海豚8.7早上強颱風級襲沖繩 登陸前維持強度

根據天文台今早8時發布的預測路徑圖，白海豚中心附近最高持續風速為每小時155公里，直至登陸前一直維持強颱風級別，料周五（7日）早上8時移至沖繩群島及奄美群島之間海域，屆時中心附近最高持續風速達165公里。

天文台8月6日中午地理信息系統版的預測路徑圖顯示，白海豚8月7日早上8時移至沖繩群島及奄美群島之間海域。（天文台網頁截圖）

中央氣象台料白海豚8.9強颱風級登陸溫州市

其後白海豚繼續向西移動，料下周日（9日）登陸前中心最高風速稍微減弱至155公里，稍後時間登陸浙江省溫州市及台州市一帶，下周一（10日）早上8時抵達金華市，並減弱至颱風級別，中心最高風速仍有130公里。

內地中央氣象台今早11時發布的預測預報圖，與天文台預測的強度及路徑相似，同樣料下周日登陸浙江境省，惟登陸地點更明確指向溫州市。

中央氣象台8月6日早上11時發布的白海豚預測路徑圖，料8月9日登陸浙江溫州市。（中央氣象台圖片）

多間航空公司宣布來往香港及沖繩的航班取消

本港多間航空公司已宣布今日（6日）至8日來往香港及沖繩的航班取消，包括HK Express香港快運、大灣區航空、香港航空。準備出發的市民應在航空公司網站查閱最新航班狀態，而已抵達當地旅遊的市民切記留意天氣狀況，注意安全。

熱帶低氣壓鯨魚逐漸趨向消散，圖為8月6日衛星圖。（Easterlywave圖片）

熱帶低氣壓鯨魚逐漸趨向消散，圖為8月6日衛星圖。（Tropical Tidbits圖片）

內地中央氣象台8月6日早上近11時半公布，目前很難確定鯨魚環流中心，已停止鯨魚的編號。（中央氣象台網頁截圖）

中央氣象台難確認鯨魚環流中心 中午起「死亡」停止編號

至於鯨魚已由熱帶風暴減弱至熱帶低氣壓級別，天文台表示鯨魚正午12時集結在馬尼拉以北約290公里，預料向東南偏東移動，時速約22公里，橫過呂宋並逐漸消散。

根據天文台今早8時發布的預測路徑圖，鯨魚已登陸菲律賓呂宋島，中心附近最高持續風速為每小時55公里，料今午5時「擱淺」消散。內地中央氣象台今早11時23分公布，目前很難確定鯨魚環流中心，已停止鯨魚的編號。

天文台8月6日早上8時發布的鯨魚預測路徑圖，顯示已減弱至熱帶低氣壓級別。（天文台圖片）

中央氣象台8月6日早上8時發布的鯨魚預測路徑圖。（中央氣象台圖片）

熱帶風暴燦鴻生成 天文台料有機會北海道登陸

此外，西北太平洋再有熱帶氣旋生成，熱帶風暴燦鴻Chan-hom（由老撾提供的名字、一種樹木名稱）昨日（5日）生成，天文台熱帶氣旋路徑概率預報顯示，燦鴻將向西北方向移動，預料有機會在本州北部或北海道登陸。

熱帶風暴燦鴻8月5日生成，天文台8月6日發布路徑概率圖顯示，燦鴻將向西北方向移動，預料較大機會在本州北部或北海道登陸。（天文台圖片）

中央氣象台8月6日早上11時發布的燦鴻預測路徑圖，料下周趨向日本北海道。（中央氣象台圖片）

中央氣象台料燦鴻未來數日維持熱帶風暴級別

內地中央氣象台今早11時公布，燦鴻距離日本東京東南面約2,660公里，將時速30公里向西北方向快速移動，料強度變化不大。其預測預報圖顯示，燦鴻未來數日保持熱帶風暴級別，直至下周二（11日）早上維持強度轉化成溫帶氣旋，朝北海道方向逼近。