颱風白海豚｜8.6至8.8香港快運往返沖繩石垣航班取消　8.5加開1對

【颱風白海豚Dolphin／移動路徑／天文台／HKO／打風／石垣／沖繩／香港快運／UO／HK Express／停航】熱帶氣旋白海豚預計將於未來數日內橫過日本以南海域。香港快運 HK Express宣布，周四至周六（8月6日至8日）有多班往香港及沖繩的航班取消。周六來往石垣及香港的航班亦取消。HK Express將於明日（5日）特別加開一對來往香港及沖繩的航班，供受影響旅客選擇。



8月3日晚上衞星雲圖顯示，熱帶氣旋白海豚組織變得鬆散，中間風眼已不完整，正在減弱。（ Tropical Tidbits圖片）

香港快運指，受熱帶氣旋白海豚影響，已調整2026年8月6日至8月8日的航班安排，並正以電郵通知受影響旅客。除接受新航班安排，受影響旅客可免費改期、免費更改航線（目的地只限沖繩或石垣）或申請退款。

已取消航班（日期按原定出發地當地時間計）：



香港來往沖繩

8月6日：UO844、UO845、UO824、UO825

8月7日：當日所有航班

8月8日：UO842、UO843



香港來往石垣：

8月8日：UO858、UO879



8月5日特別加開航班：

UO8842 香港 17:00 》沖繩 20:40

UO8843 沖繩 21:25 》香港 23:10

