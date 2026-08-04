颱風白海豚｜8.6至8.8香港快運往返沖繩石垣航班取消 8.5加開1對
撰文：林遠航
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【颱風白海豚Dolphin／移動路徑／天文台／HKO／打風／石垣／沖繩／香港快運／UO／HK Express／停航】熱帶氣旋白海豚預計將於未來數日內橫過日本以南海域。香港快運 HK Express宣布，周四至周六（8月6日至8日）有多班往香港及沖繩的航班取消。周六來往石垣及香港的航班亦取消。HK Express將於明日（5日）特別加開一對來往香港及沖繩的航班，供受影響旅客選擇。
香港快運指，受熱帶氣旋白海豚影響，已調整2026年8月6日至8月8日的航班安排，並正以電郵通知受影響旅客。除接受新航班安排，受影響旅客可免費改期、免費更改航線（目的地只限沖繩或石垣）或申請退款。
已取消航班（日期按原定出發地當地時間計）：
香港來往沖繩
8月6日：UO844、UO845、UO824、UO825
8月7日：當日所有航班
8月8日：UO842、UO843
香港來往石垣：
8月8日：UO858、UO879
8月5日特別加開航班：
UO8842 香港 17:00 》沖繩 20:40
UO8843 沖繩 21:25 》香港 23:10
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