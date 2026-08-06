酷熱天氣｜今日市區氣溫最高約33度　未來數日局部地區或有驟雨

酷熱天氣警告仍然生效，天文台預測，本港今日（6日）天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度，吹微風，今日最高紫外線指數大約是12，強度屬於極高。天文台展望未來數日大致天晴，天氣持續酷熱，明日（7日）及周末期間部分地區極端酷熱，但局部地區有驟雨。



圖為截至8月6日清晨6時正，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

熱帶風暴鯨魚對港直接威脅不大

天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，天色普遍晴朗，天氣持續酷熱，位於海南島附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

凌晨5時，熱帶風暴鯨魚集結在馬尼拉以北約360公里，預料向東南偏東移動，時速約15公里，橫過呂宋，並逐漸減弱。

本港今日（6日）天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約33度。（陳永武攝）

受強颱風白海豚影響 華南天色普遍晴朗

強颱風白海豚集結在沖繩島以東約660公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過日本以南海域，並在未來一兩日橫過琉球群島及移向東海，隨後有較大機會於華東一帶轉向偏北方向移動，但路徑仍存在變數。

受白海豚的外圍下沉氣流影響，週末至下週初華南天色普遍晴朗，日間極端酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。預料一股西南氣流會在下週中期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。

明日至下周五或有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日）日間酷熱，但當日至下周五（14日）局部地區或部份時間有驟雨，甚至有狂風雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼

