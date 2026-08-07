白海豚下沉氣流周末殺到　天文台料市區周六日35度　新界兩區38度

【熱帶風暴／颱風白海豚／天文台／HKO／立秋／移動路徑／打風】天文台預測熱帶氣旋白海豚（Dolphin）會在未來兩三日橫過琉球群島，移向浙江至福建北部一帶，今日（7日）二十四節氣「立秋」吹襲沖繩本島，下周日（10日）晚上在浙江溫州一帶登陸，其時為颱風級。



天文台料與其相關的外圍下沉氣流會在周末至下周初影響華南地區，周末期間天氣極端酷熱，預測周六（8日）及下周日（9日）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至35度極端酷去級別；新界上水及石崗今起一連四下午時段都會見37度，周日下午2時更高見38度，將衝擊上水氣象站最高溫紀錄（2022年錄得39度），並可能創石崗氣象站最高溫紀錄（2017及2022年錄得37.9度）。



8月7日凌晨近4時衞星雲圖顯示，強颱風白海豚已移至沖繩主島東面海域。紅色代表有強對流現象。（天文台圖片）

強颱風白海豚8月7日凌晨2時集結在香港之東北偏東約1,710公里，中心附近最高持續風速每小時155公里。（天文台圖片）

在今日凌晨5時，強颱風白海豚集結在沖繩島之東北偏東約230公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過琉球群島一帶，移入東海。

天文台科學主任（李崇灝 楊逸朗 李茵淇 黃浩宜 鍾欣樺）周四（6日）在網頁「天氣隨筆」發表題為《本周後期至下週初天氣展望》文章，由於天色良好及風勢微弱，周三和周四（5日及6日）日間酷熱。預料未來數日高溫天氣仍然持續。

文章指出，隨着白海豚橫過東海，與其相關的外圍下沉氣流會在周末至下周初影響華南地區，周末期間天氣極端酷熱，新界部分地區氣溫達36度或以上。天文台提醒市民應做足防暑措施，多補充水分，特別是進行戶外活動時要留意身體狀況，慎防因高溫而引起的不適及中暑。

人工智能電腦模式「盤古」8月6日預測星期日（8月9日）下午2時的風場及溫度場，可見華南受白海豚的外圍下沉氣流影響，天氣極端酷熱。（天文台圖片）

今日若市區高於34.2度 將成近11年最高溫立秋

九天天氣預報顯示，今日「立秋」吹微風2級，稍後西風3至4級，大致天晴，日間酷熱，但稍後局部地區有驟雨及狂風雷暴。市區氣溫介乎28至34度，若錄得34.2度以上，將是2015年36.3度最熱立秋以來，近11年最高溫立秋，34.2度為2018年立秋當日最高氣溫。

明天的天氣：早晚局部地區有驟雨及狂風雷暴 日間極端酷熱

天文台預測明日（8日）吹西至西北風4級，稍後離岸及高地5級；大致天晴，日間極端酷熱，早晚局部地區有驟雨及狂風雷暴。到下周日（10日）吹西至西北風4級，離岸及高地5級；大致天晴，日間極端酷熱，但稍後局部地區有驟雨及雷暴。兩日市區氣溫料均介乎28至35度。

天文台8月7日立秋凌晨0時更新九天天氣預報，料7至10日市區酷熱至極端酷熱，要到8月11日起才稍降溫。(天文台圖片)

下周一市區氣溫料仍高至34度

天文台預測下周一（10日）吹西風4級，初時離岸及高地5級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，市區氣溫介乎28至34度；下周二（11日）吹西至西南風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，最高33度。

天文台8月7日立秋凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至35度。(天文台圖片)

天文台8月7日立秋凌晨0時更新九天天氣預報，料未來相對濕度最高介乎90%至95%。(天文台圖片)

打鼓嶺、上水及石崗今料升至37度

天文台自動分區天氣預報顯示，新界地區今起一連四日，都會比市區高數度。今日下午2時，天文台尖沙咀總部氣溫將升至34度，打鼓嶺、上水及石崗升至37度。

天文台自動分區天氣預報顯示，8月7日立秋下午2時，天文台尖沙咀總部氣溫34度，打鼓嶺、上水及石崗升至37度。（天文台網頁截圖）

上水及石崗周六料升至38度 石崗氣溫或創設站以來新高

天文台自動分區天氣預報顯示，周六（8日）下午2時，上水及石崗氣溫料升至38度，比天文台尖沙咀總部高4度。屆時石崗可能創自1997年設自動氣象站以來最高溫紀錄，打破2017及2022年錄得的37.9度；而上水則會只比2022年錄得的最高氣溫39度低1度。

天文台自動分區天氣預報顯示，8月8日下午2時，天文台尖沙咀總部氣溫34度，上水及石崗升至38度。（天文台網頁截圖）

到下周一及二（10及11日）上水及石崗仍料會見到升至37度，全港各區差異主要不多於3度。

天文台自動分區天氣預報顯示，8月9日下午3時，天文台尖沙咀總部氣溫35度，上水及石崗升至37度。（天文台網頁截圖）

天文台自動分區天氣預報顯示，8月10日下午2時，天文台尖沙咀總部氣溫34度，上水及石崗升至37度。（天文台網頁截圖）

下周三起料暫時告別酷熱天氣 市區最高32度

天文台預測下周三( 12日）起終可暫時告別酷熱天氣，但仍然達炎熱水平。九天天氣預報顯示，下周三吹西南風4級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎28至32度；下周四及五（13及14日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫均介乎27至32度，吹西南風4級，周四離岸間中5級；到下周六（15日)吹西南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎27至31度。

8月6日上午8時的衛星雲圖顯示海南島附近有一低壓區。(天文台圖片)

海南島附近的低壓區大致移向南海中北部

天文台在今日凌晨指出，位於海南島附近的低壓區會在今明兩日大致移向南海中北部，為該區帶來不穩定天氣，並與香港保持相當距離，天文台會密切監察其強度及動向。

科學主任在「天氣隨筆」中表示，該低壓區正為海南島附近帶來不穩定天氣，有個別模式預料該低壓區可能會稍為發展，並在未來一兩日大致移向南海中北部。