打風｜白海豚料周日吹襲浙江　天文台：近65年登陸中國最長途颱風

【熱帶風暴／颱風白海豚／天文台／HKO／立秋／移動路徑／打風】以香港提供名稱命名的熱帶氣旋白海豚（Dolphin）正向西移動，天文台預料會在未來兩三日橫過琉球群島，移向浙江至福建北部一帶。預測移動路徑圖顯示，白海豚下周日（9日）晚上在浙江溫州登陸。



今日（7日）為強颱風的白海豚，是「長命風」之一，天文台指其有可能成為自1961年有完整紀錄以來，首個在東經175度以東形成並於中國沿岸登陸的熱帶氣旋。按預測在周日( 9日）晚上登陸浙江岸邊、約東經120度，差不多繞了60度，成近65年來登陸中國的「最遠生成熱帶氣旋」，即最長途颱風。



8月7日凌晨近4時衞星雲圖顯示，強颱風白海豚已移至沖繩主島東面海域。紅色代表有強對流現象。（天文台圖片）

強颱風白海豚8月6日晚上20時集結在香港之東北偏東約1,810公里，中心附近最高持續風速每小時155公里。（天文台圖片）

中央氣象台料今日「立秋」白天穿過琉球群島沖繩本島後移入東海

內地中央氣象台資料顯示，在周四晚上11時，強颱風白海豚集結在浙江省溫州市偏東方向約1,040公里，中心附近最大風力為14級（42米/秒或約151公里/小時），以每小時15至20公里的速度向偏西方向移動，強度變化不大。

白海豚七級（強風）風圈半徑為東北方向360公里；東南方向280公里；西南方向260公里；西北方向340公里。十級風（暴風）圈半徑為東北方向160公里；東南方向140公里；西南方向120公里；西北方向160公里。十二級風（颶風）圈半徑為東北方向80公里；東南方向60公里；西南方向60公里；西北方向80公里。

中央氣象台預測白海豚今日（7日）二十四節氣「立秋」白天穿過琉球群島沖繩本島後移入東海，之後移速減慢，並逐漸向華東沿海靠近，可能於下周日（9日）下午至下周一（10日）早晨在浙江到福建北部沿海地區登陸，中心附近最大風力為12至14級（35-42米/秒，屬颱風級或強颱風級），登陸後繼續向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

內地中央氣象台8月7日凌晨0時更新熱帶氣旋白海豚預測移動路徑圖，料下周日晚登陸浙江。路徑圖顯示，其早在東經160度位置，已達颱風級。（天文台圖片）

天文台：1961年以來 首個在東經175度以東形成並登陸中國熱帶氣旋

天文台科學主任（李崇灝 楊逸朗 李茵淇 黃浩宜 鍾欣樺）周四（6日）在網頁「天氣隨筆」發表題為《本周後期至下週初天氣展望》文章，指出過去兩三日熱帶氣旋（今為強颱風級）白海豚受副熱帶高壓脊南側的偏東氣流引導穩定地向偏西移動，預料會在未來兩三日橫過琉球群島，移向浙江至福建北部一帶，

文中提及，白海豚有可能成為天文台自1961年有完整紀錄以來，首個在東經175度以東形成並於中國沿岸登陸的熱帶氣旋。

天文台8月6日更新熱帶氣旋白海豚的路徑概率預報圖，預料會在未來兩三日橫過琉球群島，移向浙江至福建北部一帶。（天文台圖片）

日本氣象廳8月7日凌晨0時50分（日本時間）更新熱帶氣旋白海豚預測移動路徑圖，預料會在未來兩三日橫過琉球群島，移向浙江一帶。路徑圖顯示，其生成位置接近東經180度。（天文台圖片）

白海豚中心附近最高持續風速曾達時速240公里

白海豚7月27日在東經約180度生成，之後向西至西北移動，並增強至超強颱風。天文台指出，白海豚在7月30至31日曾達到巔峰，初步評估其中心附近最高持續風速估計曾達每小時240公里，其後逐漸減弱，8月3日起減弱為強颱風至今。

▼7月30日晚上 各氣象機構對超強颱風級白海豚的預測 顯示生成位置接近東經180度▼



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文章指出，由於天色良好及風勢微弱，本港周三及周四（5及6日）日間酷熱，預料未來數日高溫天氣仍然持續。而隨着白海豚橫過東海，與其相關的外圍下沉氣流會在本周末至下周初影響華南地區，周末期間本港天氣極端酷熱，新界部分地區氣溫達36度或以上，提醒市民應做足防暑措施，多補充水分，特別是進行戶外活動時要留意身體狀況，慎防因高溫而引起的不適及中暑。

天文台8月7日立秋凌晨0時更新九天天氣預報，料7至10日市區酷熱至極端酷熱，要到8月11日起才稍降溫。(天文台圖片)

海南島附近低壓區可能會稍為發展 大致移向南海中北部

天文台在今日凌晨指出，位於海南島附近的低壓區會在今明兩日大致移向南海中北部，為該區帶來不穩定天氣，並與香港保持相當距離，天文台會密切監察其強度及動向。

科學主任在「天氣隨筆」中表示，該低壓區正為海南島附近帶來不穩定天氣，有個別模式預料該低壓區可能會稍為發展，並在未來一兩日大致移向南海中北部。

8月6日上午8時的衛星雲圖顯示海南島附近有一低壓區。(天文台圖片)