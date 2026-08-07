白海豚下沉氣流今日立秋殺到　天文台料8.9「熱爆」新界多區38度

【颱風白海豚／天文台／HKO／移動路徑／打風／明日的天氣】今日（7日）為廿四節氣的「立秋」，天文台中午表示強颱風白海豚的外圍下沉氣流正逐漸影響本港，料周六（8日）至下周一（10日）持續為本港帶來極端酷熱的天氣。預測路徑圖顯示白海豚向西移動直奔浙江至福建北部，料下周一早上已在浙江省溫州市及台州市一帶登陸，強度減弱至颱風級。



天文台今日更新的九天天氣預報料未來一連三日「日間極端酷熱」，更上調後日（9日）的氣溫預測，市區氣溫（尖沙咀天文台總部）介乎29度至36度，分區天氣顯示新界四區飆至38度，包括上水及元朗等，而市區也有四區高達37度，包括觀塘及黃大仙等。直至下周中期受西南氣流影響，下周四至周六（13日至16日）終降溫並有幾陣驟雨。



白海豚下沉氣流8月7日「立秋」殺到本港，下午1時20分，酷熱天氣警告正生效。（夏家朗攝）

白海豚下沉氣流8月7日「立秋」殺到本港，下午1時20分，酷熱天氣警告正生效。（夏家朗攝）

白海豚8月7日早上襲日本沖繩，圖為衛星雲圖。（Easterlywave圖片）

白海豚8月7日早上襲日本沖繩，圖為衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

今日的天氣︰白海豚外圍下沉氣流逐步影響 新界部份地區極端酷熱

今日為廿四節氣的「立秋」，天文台中午表示，強颱風白海豚的外圍下沉氣流正逐漸影響中國東南沿岸，該區天氣普遍晴朗，高溫觸發的驟雨亦影響廣東內陸，同時位於海南島附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

截至下午1時20分，酷熱天氣警告正生效，天文台總部錄得32.9度，相對濕度64%，京士柏紫外線指數為9，強度屬於甚高。天文台預測今日大致天晴，料市區氣溫最高34度，日間新界部份地區極端酷熱，料稍後局部地區有驟雨及狂風雷暴；吹微風，稍後轉吹和緩偏西風。

白海豚下沉氣流8月7日「立秋」殺到本港，下午1時20分，酷熱天氣警告正生效。（夏家朗攝）

天文台8月7日料白海豚的外圍下沉氣流將影響本港連日極端高溫，天文台衛星雲圖顯示華南沿岸一帶萬里無雲。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰日間極端酷熱 市區最高35度

天文台今日中午發出特別天氣提示，指隨着熱帶氣旋白海豚移向浙江至福建北部一帶，其外圍下沉氣流周末至下周一持續為本港帶來極端酷熱的天氣，部份地區氣溫達37度或以上，預料下周中期高溫天氣持續。

九天天氣預報顯示，未來一連三日「日間極端酷熱」，明日周六（8日）市區氣溫28度至35度，相對濕度50%至90%，吹和緩西至西北風，稍後高地轉吹清勁；大致天晴，日間極端酷熱，但稍後局部地區有驟雨及雷暴。

天文台8月7日早上8時發布的白海豚路徑預測圖。（天文台圖片）

天文台料白海豚8.10登陸浙江溫州一帶 深入內陸安徽

白海豚方面，天文台指目前正維持強颱風級別，正午12時集結在沖繩島東北偏北約110公里，中心附近最高持續風速達每小時165公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過琉球群島一帶，移入東海，隨後趨向浙江至福建北部一帶。

天文台預測路徑圖顯示，白海豚下周一早上8時已在浙江省溫州市及台州市一帶登陸，強度減弱至颱風級，中心附近最高持續風速仍有120公里，並快速移入內陸，下周二（11日）早上8時位於安徽省銅陵市南部，減弱至熱帶風暴級別，下周三（12日）消散。

中央氣象台8月7日早上11時發布的白海豚預測路徑圖。（中央氣象台圖片）

中央氣象台料白海豚登陸溫州前輕微減弱 或降至颱風級

內地中央氣象台的預測與天文台相近，今早料白海豚下周日下午至下周一早上登陸浙江溫州市，登陸前減弱至颱風或強颱風級別，由目前中心附近最大風力的15級（即約時速172公里），減弱至風力12至14級 （即約時速126公里至151公里），其後下周二進入江西省並逐漸減弱及消散。

天文台8月7日早上11時半更新的九天天氣預報，料未來四日大致天晴。（天文台網頁截圖）

天文台8月7日料未來三天日間極端酷熱。（資料圖片）

周日的天氣︰市區氣溫最高36度 局部地區有驟雨雷暴

綜上所述，白海豚下周日（9日）將登陸浙江，其外圍下沉氣流影響將加劇影響本港。對比昨日（6日）的天氣預報，天文台再上調氣溫預測，當日市區氣溫為未來九天最高，達29度至36度，相對濕度50%至90%，吹和緩西至西北風，離岸及高地清勁；大致天晴，日間極端酷熱，但稍後局部地區有驟雨及雷暴。

白海豚下沉氣流8月7日「立秋」殺到本港，下午1時20分，酷熱天氣警告正生效。（夏家朗攝）

天文台分區天氣料市區多地飆37度 新界「熱爆」上水元朗等38度

天文台分區天氣資訊平台顯示，下周日下午3時的氣溫最高，市區及新界多區高達37度，包括九龍城、黃大仙、觀塘、跑馬地、沙田、元朗、西貢及流浮山等，另外上水、打鼓嶺、石崗及大隴更飆至38度，即將衝擊上水氣象站最高溫紀錄（2022年錄得39度），並可能創石崗氣象站最高溫紀錄（2017及2022年錄得37.9度）。

下周一（10日）繼續高溫，市區氣溫29度至35度，相對濕度55%至85%，吹和緩西至西北風，初時離岸及高地清勁；大致天晴，日間極端酷熱。

天文台8月7日中午分區天氣資訊平台顯示，8月9日下午本港多區氣溫飆至37度或38度。（網頁截圖）

天文台8月7日早上11時半更新的九天天氣預報，料8月9日市區氣溫最高36度。（天文台網頁截圖）

天文台8月7日早上11時半更新的九天天氣預報，料未來一周相對濕度上升。（天文台網頁截圖）

西南氣流下周中期起影響本港 8.13至8.16降溫及有幾陣驟雨

天文台預料，一股西南氣流會下周中期影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨。下周二（11日）市區氣溫29度至34度，吹和緩西至西南風；大致天晴，日間酷熱，但稍後局部地區有驟雨。下周三（12日）市區氣溫28度至33度，吹和緩西南風，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。

下周四至下周六（13日至15日）市區氣溫27度至32度，吹和緩西南風，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。再下個周日（16日）市區氣溫27度至31度，吹和緩西南風，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台8月7日更新的燦鴻路徑概率預報圖，有機會在本州東北部或北海道一帶登陸。（天文台圖片）

中央氣象台8月7日早上發布的燦鴻路徑預測圖，料8月12日早上即將登陸仙台市東北部。（中央氣象台圖片）

中央氣象台料熱帶風暴燦鴻西北方向移動 維持強度登陸日本仙台

此外，熱帶風暴燦鴻Chan-hom（由老撾提供的名字、一種樹木名稱）已在周三（5日）生成，天文台熱帶氣旋路徑概率預報顯示，燦鴻將向西北方向移動，預料有機會在本州東北部或北海道一帶登陸。

內地中央氣象台今早公布，熱帶風暴燦鴻早上8時距離日本東京東南面約2,120公里，將以時速15至20公里向西北方向移動，料強度變化不大，未來對中國沒有影響。其預測預報圖顯示，燦鴻直至登陸前都保持熱帶風暴級別，下周三（12日）早上即將登陸日本仙台市東北部。