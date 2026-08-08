白海豚下沉氣流噴港　天文台料明市區36度　港島一區與上水飆38度

【颱風白海豚／天文台／HKO／打風／明日的天氣】天文台今日（8日）料強颱風白海豚最快明日（9日）登陸浙江溫州市，其外圍下沉氣流正影響本港，天文台尖沙咀總部今午4時錄得最高氣溫34.7度，創今年以來最高紀錄。



天文台今午4時半更新九天天氣預報，料未來一連三日「極端酷熱」，明日（8日）市區氣溫（尖沙咀天文台總部）介乎29度至36度，或再破今日紀錄；而分區天氣顯示四區將飆至38度，包括新界上水、石崗、大隴，以及港島跑馬地。酷熱天氣料持續至下周中後期，屆時受西南氣流影響，下周五（14日）起降溫並有幾陣驟雨。



▼2026年8月8日 天文台尖沙咀總部錄34.7度暫創全年新高▼



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天文台8月8日料白海豚的外圍下沉氣流將持續影響至下周初。衛星雲圖可見本港上空無雲。（天文台網頁截圖）

天文台尖沙咀總部下午4時錄34.7度 創今年最高紀錄

酷熱天氣警告現正生效，天文台今午4時15分更新天氣概況，指強颱風白海豚的外圍下沉氣流正為廣東帶來極端酷熱的天氣，本港下午多處地區氣溫升至35度或以上，天文台尖沙咀總部截至下午4時，錄得最高氣溫34.7度，創今年以來的最高紀錄。

天文台尖沙咀總部8月8日下午4時，錄得最高氣溫34.7度，創今年以來的最高紀錄。（天文台網頁截圖）

2026年8月8日，受強颱風白海豚的外圍下沉氣流為本港極端酷熱的天氣，下午多處地區氣溫升至35度或以上，市民玩水避暑。（黃寶瑩攝）

今年6月5日曾創天文台有紀錄以來最熱「芒種」

翻查資料，今年對上一個高溫紀錄為6月5日，當時受到台灣附近熱帶低氣壓的下沉氣流影響，加上廣東地區風勢微弱，天文台尖沙咀總部錄得34.6度，創下本港自1884年有紀錄以來的最熱「芒種」。而天文台總部歷年來最高溫為2017年8月22日，當時是熱帶氣旋天鴿襲港前夕，在外圍下沉氣流影響下創出高溫36.6度。

天文台尖沙咀總部8月8日下午4時，錄得最高氣溫34.7度，創今年以來的最高紀錄。（天文台FB圖片）

明日的天氣︰預測氣溫比今日高 恐再創今年高溫紀錄

根據天文台今午4時半更新的九天天氣預報，受到白海豚的下沉氣流影響，明日（8日）本港將會更高溫，料市區氣溫介乎29度至36度（今日的預測為29度至35度），相對濕度50%至85%，吹和緩西至西北風，高地間中清勁；大致天晴，日間極端酷熱。換言之，若天文台的預測屬實，明日將再創今年的高溫紀錄。

天文台8月8日下午的分區天氣資訊平台預測，8月9日下午本港多區飆至38度。（天文台網頁截圖）

天文台料明午四區飆38度 市區跑馬地上榜

天文台分區天氣資訊平台顯示，明午4時的氣溫最高，市區及新界多區高達37度，包括九龍城、黃大仙、觀塘、元朗等，另外上水、石崗、大隴及跑馬地更飆至38度，即將衝擊上水氣象站最高溫紀錄（2022年錄得39度），並可能創石崗氣象站最高溫紀錄（2017及2022年錄得37.9度）。

天文台8月8日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來三日大致天晴。（天文台網頁截圖）

白海豚下沉氣流影響持續 下周初期仍然極端酷熱

天文台料白海豚的外圍下沉氣流的影響持續，下周初天氣極端酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。下周一市區氣溫29度至35度，相對濕度55%至85%，吹和緩西至西北風，初時高地清勁，大致天晴。下周二市區氣溫29度至34度，相對濕度60%至90%，吹和緩西風，大致天晴，日間部份地區極端酷熱，但稍後局部地區有驟雨。

天文台8月8日下午4時半更新的九天天氣預報，料8月9日市區氣溫達36度。（天文台網頁截圖）

天文台8月8日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周中期開始相對濕度上升。（天文台網頁截圖）

下周中期西南氣流影響本港 有幾陣驟雨但仍然酷熱

天文台料一股西南氣流下周中期影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨。下周三及下周四（12日及13日）日間酷熱，吹和緩西南風，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨；下周三市區氣溫28度至33度，下周四氣溫27度至33度，相對濕度介乎65%至95%。

2026年8月8日，受強颱風白海豚的外圍下沉氣流為本港極端酷熱的天氣，下午多處地區氣溫升至35度或以上，有市民到石澳泳灘避暑。（鄧倩螢攝）

2026年8月8日，受強颱風白海豚的外圍下沉氣流為本港極端酷熱的天氣，下午多處地區氣溫升至35度或以上，有市民到石澳泳灘避暑。（鄧倩螢攝）

下周末高空擾動帶來不穩定天氣 短暫時間有陽光

天文台料高空擾動會下周後期為華南帶來不穩定天氣，下周四五及下周六（14日及15日）市區氣溫27度至32度，相對濕度75%至95%，吹和緩西南風，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。再下個周日及周一（16日及17日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹微風。

天文台8月8日下午2時更新的白海豚預測路徑圖，料8月9日登陸浙江溫州市。（天文台圖片）

強颱風白海豚8月8日的衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

強颱風白海豚8月8日的衛星雲圖。（Easterlywave圖片）

天文台料強颱風白海豚明日登陸浙江溫州市

天文台指，強颱風白海豚今午4時集結在浙江溫州市東南偏東約460公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過東海。天文台下午2時發布的預測路徑圖顯示，白海豚中心附近最高持續風速每小時155公里，料明日（9日）登陸溫州市前，仍維持強颱風級別，並保持相同的風速，其後下周一（10日）下午掠過安徽黃山市，並減弱至強烈熱帶風暴，隨後不斷深入內陸，料下周三（12日）在安徽西北部消散。

中央氣象台8月8日下午5時發布的燦鴻路徑預測圖，料下周趨向日本東北。（中央氣象台圖片）

天文台8月8日發布的燦鴻路徑概率圖，同樣預料日本東北登陸的機會較大。（天文台圖片）

中央氣象台料熱帶風暴燦鴻8.11登陸日本東北

內地中央氣象台今午5時公布，熱帶風暴燦鴻Chan-hom（由老撾提供的名字、一種樹木名稱）正位於東京偏東約1,340公里的海域，料時速15至20公里偏西方向移動，未來對中國沒有影響，而預測路徑圖顯示，燦鴻將一直保持熱氣風暴級別，下周二（11日）登陸日本東北仙台市一帶。

至於天文台今日發布的路徑概率圖，同樣預料燦鴻下周趨向日本東北。