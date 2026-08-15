打風？廣闊低壓槽或存在低壓區　天文台：2條件配合將成熱帶氣旋

多個熱帶氣旋共舞後，西北太平洋近日歸於平靜，不過天文台周五（14日）指出，一道廣闊低壓槽會在下周中後期逐漸靠近廣東沿岸，並可能有低壓區存在。至於會否增強為熱帶低氣壓或以上級別的熱帶氣旋，天文台指屆時南海北部的海水較暖，假如較弱的垂直風切變及高空輻散等條件配合，低壓區有可能進一步發展。



天文台指現時電腦模式之間對於低壓區的預測仍存在分歧，其中歐洲人工智能模式AIFS及美國電腦模式，均料南海及東海會同時出現熱帶氣旋，而歐洲電腦模式則料只有南海會有熱帶氣旋生成。AIFS及歐洲電腦模式均料會在下周五（21日）移向廣東西部至海南島之間，而美國電腦模式則料移向珠江口至廣東東部，顯示均對港有威脅。不過日本電腦模式則料不會出現熱帶氣旋。



內地中央氣象在周五「中期天氣預報」中表示，未來10天，西北太平洋和南海將有一至兩個熱帶氣旋生成。



▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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天文台科學主任（鍾欣樺 梁宇霆 黃子鈞 胡灼權）周五在天文台天氣隨筆專欄發表題為《持續高溫過後的不穩定天氣》文章，回顧近日本港受熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流及西南氣流影響，高溫天氣一度持續多日，並打破了多項與溫度相關的紀錄。

近日高溫紀錄事件摘要 事件 日期 紀錄 1884年有記錄以來天文台總部的最高氣溫 2026年8月9日 36.9°C 自1980年代設置自動氣象站以來在香港境內錄得的最高氣溫 2026年8月9日 39.8°C (上水) 1884年有記錄以來天文台總部日最低氣溫的最高紀錄 2026年8月12日 30.2°C 8月份最長連續酷熱（天文台總部錄得33.0度或以上）日數紀錄（與2009年8月並列最高） 2026年8月5至13日 9日

南海北部海水較暖 如同時較弱垂直風切變及高空輻散將利低壓區發展

文章指出，一道廣闊低壓槽會逐漸影響南海北部至台灣以東海域一帶，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。屆時南海北部的海水較暖，假如較弱的垂直風切變及高空輻散等條件配合，低壓區有機會進一步發展。

但現時電腦模式之間對於低壓區的預測仍存在分歧：

．歐洲電腦模式：南海潛在熱帶氣旋形成位置較西，採取偏西路徑，移向廣東西部雷州半島至海南島東部；東海沒有潛在熱帶氣旋。

．歐洲人工智能電腦模式AIFS：南海潛在熱帶氣旋形成位置較西，但可能與東海另一潛在熱帶氣旋發生相互作用，而採取東北路徑移向廣東西部。

．美國電腦模式：南海潛在熱帶氣旋形成位置較東，採取西北路徑，移向廣東東部至珠江口一帶；另一潛在熱帶氣旋在西北太平洋，與南海距離較遠。

．日本電腦模式：南海及東海均未有熱帶氣旋發展，廣闊低壓槽影響南海中北部及廣東沿岸。



8月14日電腦模式之間對於南海及東海的低壓區預測仍存在分歧。（天文台圖片）

如出現兩個低壓區 南海北部天氣增添變數

文章指出，假如有兩個低壓區分別在南海及東海發展，兩個低壓區會互相爭奪有利其發展的大氣及海洋能量資源，影響其最終強度。倘若東海的潛在熱帶氣旋較強或與南海的低壓系統距離較近，其引導氣流亦可能會將南海的較弱系統帶往東北方向移動，為南海北部的天氣增添變數。

另外，低壓區的形成位置是在南海東北部還是西北部，亦會影響下周中後期珠江口一帶的雨量和風力。天文台稱會繼續密切監察西北太平洋及南海的潛在熱帶氣旋活動。

▼7月26日 8號風球下杏花邨▼



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另外，文章指由於高空擾動靠近，周五（14日）天氣出現明顯轉變，高溫天氣有所緩解。一道強雷雨帶周五早上為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，天文台在上午8時40分發出黃色暴雨警告信號，因應離島區的南丫島及蒲台島雨勢特別大，天文台亦曾發出局部地區大雨提示；本港多處地區錄得超過30毫米雨量，而南部島嶼的雨量更超過70毫米。

與高空擾動（左）及西南氣流相關的強雷雨帶8月14日早上影響本港及珠江口一帶（右）。（天文台圖片）

預料周六（15日）初時珠江口一帶部分地區驟雨仍然較多。但隨着西南氣流緩和及高空擾動遠離，周末至下周初該區氣溫會再度回升，漸轉酷熱。

8月15日至28日本港最高溫度概率預報圖。（天文台圖片）

明天的天氣：部分時間有陽光 有一兩陣驟雨 日間酷熱

九天天氣預報顯示，今日（15日）吹西南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨；初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴，下午短暫時間有陽光。市區氣溫介乎27至32度。

明日（16日，星期一）吹西至西南風2至3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨；日間酷熱，市區氣溫介乎28至33度。

天文台8月15日凌晨4時50分更新九天天氣預報，料未來九日天氣不穩，8月19日起受廣闊低壓槽影響。(天文台圖片)

天文台預測下周三起受廣闊低壓槽影響 一連五日有幾陣驟雨及雷暴

天文台預測廣闊低壓槽會為南海北部至台灣以東海域帶來不穩定天氣，並在下周中後期逐漸靠近廣東沿岸，下周三（19日）開始天氣受到影響，一連五日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，吹東風4至5級，後轉東至東南風4至5級。下周五及六（21及22日）天色較差，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

天文台8月15日凌晨4時50分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。(天文台圖片)