天文台料未來九日雨　明日市區最高33度　下周一部份地區狂風雷暴

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／明天的天氣】天文台今日（15日）凌晨一度發出黃色暴雨警告信號，並發現持續1至3小時的「短時強降雨」，有顯着上升的趨勢。而今早更新的九天天氣預報顯示，料未來九天一直驟雨，明日（16日）市區氣溫最高33度，有幾陣驟雨，下周一（17日）繼續酷熱天氣，不過上班族注意，當日稍後部份地區驟雨較多及有狂風雷暴。



天文台預測，一道廣闊低壓槽會影響南海北部至台灣以東海域，下周中後期逐漸靠近廣東沿岸，低壓槽上可能有低壓區存在。下周三（19日、七夕）有幾陣驟雨及狂風雷暴，高地間中吹強風，隨後數日市區氣溫也降至最高31度。



2026年8月15日是港產大熊貓加加得得的生日，市區氣溫最高32度，大致多雲。（湯致遠攝）

天文台8月14日天氣隨筆指出，與高空擾動（左）及西南氣流相關的強雷雨帶8月14日早上影響本港及珠江口一帶（右）。（天文台圖片）

天文台凌晨一度發出黃雨︰短時強降雨有顯着上升趨勢

天文台今日（15日）凌晨2時35分一度發出黃雨警告信號，至凌晨5時05分解除。天文台中午在社交媒體發文指，分析2000年至2024年雨季期間，全港過百個自動雨量站的數據，發現持續1至3小時的「短時強降雨」，有顯着上升的趨勢，當中不少個案更具有局部地區的特性。

相信大家都遇過出門時傾盆大雨，但去到其他區就幾乎無雨嘅情況。 天文台

天文台表示，雖然短時強降雨歷時短且雨勢急，影響範圍通常不及長時間暴雨廣泛，但不代表威力弱，所以市民一定要留意天文台針對局部地區大雨發出的提示及報告，作出相應的防禦措施。

勞工處黃色工作暑熱警告8月15日下午1時40分生效。（資料圖片／李家傑攝）

今晚的天氣︰大致多雲及有幾陣驟雨

天文台今午2時45分更新的天氣概況指，一股西南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，料本港下午短暫時間有陽光及炎熱，晚間大致多雲，有幾陣驟雨，吹和緩西南風。

截至今午3時，天文台錄得市區氣溫31.2度，相對濕度74%，京士柏紫外線指數為4，強度屬於中。勞工處黃色工作暑熱警告於下午1時40分起生效。

天文台8月15日早上11時半更新的九天天氣預報，料明日有幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）

天文台8月14日天氣隨筆發布的最高溫度概率預報圖，料本周中期氣溫稍為下降。（天文台圖片）

明日的天氣︰市區最高氣溫33度 有幾陣驟雨

天文台預測，隨着西南氣流緩和，未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱，但仍有幾陣驟雨，今早11時30分更新的九天天氣預報顯示，明日（16日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至95%，吹和緩西至西南風，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱。

下周一上班注意 稍後部分地區驟雨較多及狂風雷暴

上班族注意，下周一（17日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至95%，吹微風，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後部分地區驟雨較多及有狂風雷暴。

下周二（18日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩東至東北風，稍後離岸清勁，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光。

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8月14日電腦模式之間對於南海及東海的低壓區預測仍存在分歧。（天文台圖片）

低壓槽下周中後期靠近廣東沿岸 或進一步發展成熱帶氣旋

天文台預測，一道廣闊低壓槽會影響南海北部至台灣以東海域，下周中後期逐漸靠近廣東沿岸，低壓槽上可能有低壓區存在，受該低壓系統影響，下周中後期天氣漸轉不穩定，驟雨逐漸增多及有狂風雷暴。

天文台在昨晚（14日）發布的天氣隨筆《持續高溫過後的不穩定天氣》中指出，屆時南海北部的海水較暖，假如較弱的垂直風切變及高空輻散等條件配合，低壓區有可能進一步發展，即有可能增強為熱帶低氣壓或以上級別的熱帶氣旋。

天文台8月15日早上11時半更新的九天天氣預報，料8月20日至8月24日市區最高氣溫31度。（天文台網頁截圖）

天文台8月15日早上11時半更新的九天天氣預報，料未來九天相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）

下周三七夕幾陣驟雨及狂風雷暴 高地間中吹強風

下周三（19日）為中國情人節七夕，市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩至清勁東風，高地間中吹強風，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，日間短暫時間有陽光。

下周四（20日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩至清勁東至東南風，初時高地間中吹強風，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，稍後部分地區驟雨較多。

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8.23處暑市區氣溫最高31度 有幾陣驟雨及雷暴

下周五及周六（21日22日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。下周五吹和緩至清勁南至東南風；下周六吹和緩南風，離岸間中清勁。

再下個周日（23日）為廿四節氣的處暑，市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩南風，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。再下個周一（24日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩南風，大致多雲，有幾陣驟雨。

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