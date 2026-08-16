天氣｜酷熱天氣警告生效　預料今日酷熱　市民慎防中暑

天文台表示，今日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高，最高氣溫約33度，吹輕微至和緩西至西南風。天文台展望明日（17日）短暫時間有陽光及酷熱，稍後部分地區驟雨較多及有雷暴，本周中期天氣漸轉不穩定。



另外，天文台今日清晨6時45分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑，提醒長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，請參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累，於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。



圖為截至8月15日凌晨5時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台︰今明兩日廣東沿岸風勢微弱 天氣酷熱仍有幾陣驟雨

天文台表示，隨着西南氣流緩和，今明兩日廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱，但仍有幾陣驟雨。同時，一道廣闊低壓槽會影響南海北部至台灣以東海域，並在本週中後期逐漸靠近廣東沿岸，而低壓槽上可能有低壓區存在。受該低壓系統影響，本週中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定，驟雨逐漸增多及有狂風雷暴。

天文台表示，今日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高，最高氣溫約33度。（陳永武攝）

下周七夕有幾陣驟雨及狂風雷暴 日間短暫時間有陽光

天文台的九天天氣預報顯示，明日（17日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，最高氣溫33度，稍後部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，後日（18日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光，七夕（19日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，日間短暫時間有陽光，之後去到下周一（24日），均有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月16日凌晨0時更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2026年8月14日 黃雨警告下尖沙咀市面情況▼



受高空擾動及西南氣流相關的強雷雨帶影響，天文台8月14日早上一度發出黃色暴雨警告，圖為中午約12時半尖沙咀市面情況。（倪清江攝）

▼2026年8月10日 天氣極端酷熱▼

