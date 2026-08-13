酷熱天氣｜今日市區最高氣溫料34度　大致多雲有一兩陣驟雨

酷熱天氣警告仍然生效。天文台指出，今日（13日）大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，吹和緩西南風，初時離岸風勢間中清勁，今日的最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高。天文台展望，明日（14日）部份地區驟雨較多及有狂風雷暴，周末期間至下週初短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。



天文台提示市民，高溫天氣持續，市民請繼續留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。若感到不適，應立刻休息和求助，並盡快求醫。



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圖為截至8月13日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月8日 多區35度或以上 市民玩水消暑▼



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廣闊低壓槽下周中逐漸靠近

天文台指出，一股西南氣流會在今日繼續影響廣東沿岸及南海北部，該區天氣仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。受高空擾動影響，本周五（14日）及本周六（15日）華南天氣不穩定，驟雨增多，預料一道廣闊低壓槽會在下週初影響南海北部至台灣以東海域，並在下週中期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。

▼8月10日 天氣仍極端酷熱▼



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未來8天均有驟雨 周五及周六有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。部分地區驟雨較多，氣溫由27至32度。後日（16日）局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月13日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（17日）及下周二（18日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫由27至32度，下周三（19日）至下周五（21日）均介乎27至31度，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。