最新天氣消息｜周五返工注意　天文台料初時部分地區雨勢較大

【天文台／HKO／暴雨／移動路徑／打風／熱帶低氣壓】天文台今日（21日）指出，一道廣闊低壓槽會在未來數日持續影響華南沿岸至台灣以東海域一帶，該區天氣不穩定，預測今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。天文台凌晨0時30分發出出雷暴警告，預料香港有局部地區狂風雷暴。



天文台8月21日00:48雷達圖顯示，本港附近未有大型雷雨區。（天文台圖片）

8月20日上午一度下雨，不過市民都一早有遮在手。（林遠航攝）

8月20日上午一度下雨，不過市民都一早有遮在手。（林遠航攝）

【00:45】天文台：預料位於北部灣的熱帶低氣壓會在未來一兩日於北部灣徘徊，與珠江口保持相當距離。隨後其動向仍有變數，有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸。天文台會密切監察其強度及動向。

熱帶低氣壓8月20日23時集結在香港之西南偏西約600公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

【00:30】天文台發出出雷暴警告，有效時間至今日凌晨2時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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天文台8月21日凌晨0時更新九天天氣預報，未來數日持續受到廣闊低壓槽影響，有驟雨及雷暴。（天文台圖片）

天文台8月21日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）

天文台8月21日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日相對濕平每日最高95%。（天文台圖片）

【00:00】天文台：廣闊低壓槽周四為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。本港大致多雲，有幾陣驟雨，部分地區雨勢較大，多處地區錄得約10毫米雨量，而港島及九龍部分地區的雨量更超過40毫米。預料該廣闊低壓槽會在未來數日持續影響華南沿岸至台灣以東海域一帶，該區天氣不穩定。