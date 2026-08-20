打風｜低壓區升級熱帶低氣壓　天文台發移動路徑圖　料轉圈回廣東

天文台今晚（20日）9時半發出特別大氣提示，指位於北部灣的低壓區已增強為熱帶低氣壓，按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日於北部灣徘徊，與珠江口保持相當距離，隨後其動向仍有變數，有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸。



天文台其後發出預測移動路徑圖，料該熱帶低氣壓在明日（21日）逐漸增強，周六（ 22日）晚上增強為熱帶風暴，在北部灣轉一圈後朝向廣西至廣東之間移動，在下周二（25日）晚在廣東西部雷州半島登陸並減弱。



8月19日日間天晴，吹清勁東風，離岸吹強風。在尖沙咀海旁，有遊客及市民頭髮被風吹起。（湯致遠攝）

8月19日日間天晴，吹清勁東風，離岸吹強風。在尖沙咀海旁，有遊客及市民頭髮被風吹起。（湯致遠攝）

8月19日日間天晴，吹清勁東風，離岸吹強風。在尖沙咀海旁，有遊客及市民頭髮被風吹起。（湯致遠攝）

位於北部灣的熱帶低氣壓在8月20日晚上20時集結在香港之西南偏西約610公里，中心附近最高持續風速每小時 45公里。（天文台圖片）

天文台晚上表示，該熱帶低氣壓在晚上9時，集結在海口之西南偏西約160公里（約香港之西南偏西約610公里），預料向西北緩慢移動，在北部灣徘徊，中心附近最高持續風速每小時 45公里。

天文台8月20日晚上發出的熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，位於北部灣的熱帶低氣壓會增強為熱帶風暴，並轉彎回襲廣東西部。（天文台圖片）

天文台8月20日晚上預測北部灣低壓系統的位置和強度。（天文台圖片）

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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8月19日日間天晴，吹清勁東風，離岸吹強風。在尖沙咀，強風把遊客及市民的雨傘吹反了。（湯致遠攝）