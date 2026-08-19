打風｜天文台按2因素考慮發出一號風球　周四初時高地間中吹8級風

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

【打風／低壓區／熱帶低氣壓／天文台／HKO／明天的天氣】天文台今日（19日）傍晚6時05分發出特別天氣提示指，一個低壓區明日（20日）橫過海南島後的動向有較大變數，可能在接近周末以偏北方向靠近北部灣至廣東西部雷州半島一帶，亦有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸。天文台會密切監察其強度及動向，評估屆時是否需要發出一號戒備信號。

而天文台今午4時半更新的九天天氣提示，升級明日（20日）的風力，料本港吹東至東南風5級，離岸6級，初時高地間中達8級，即達到烈風強度，並有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。

內地中央氣象台8月19日下午6時發出南海熱帶低氣壓預測移動路徑圖。(中央氣象台圖片)

中央氣象台今午升級為熱帶低氣壓　料今夜在原地回旋少動

內地中央氣象台今日下午5時半將南海低壓區升級為熱帶低氣壓，在下午5時集結在海南省文昌市偏東方向約270公里，中心附近最大風力為7級，即每秒15米或每小時54公里，中心最低氣壓為998百帕。

中央氣象台預測該熱帶低氣壓今天夜間將在原地回旋少動，明日將以每小時5至10公里的速度向偏西方向緩慢移動，穿過海南島後移入北部灣海面，強度變化不大。

2026年8月19日，一個廣闊低壓區正為南海北部帶來不穩定天氣，同時受該低壓區與中國東南部的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。（湯致遠攝）
2026年8月19日，一個廣闊低壓區正為南海北部帶來不穩定天氣，同時受該低壓區與中國東南部的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。（湯致遠攝）

低壓區明日橫過海南島　與高壓脊共同影響　廣東沿岸風勢較大

天文台今日傍晚6時05分發出特別天氣提示指，位於南海北部的低壓區，正穩定地向西移動，靠近海南島一帶，現時該低壓區結構仍然較為鬆散，仍未發展成熱帶氣旋。天文台指，按照現時預測，該低壓區會繼續遠離本港，明日（20日）橫過海南島，受其與中國東南沿岸的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。

▼2026年8月19日　廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼

+14

天文台視乎低壓區強度及動向　評估是否需要發出一號風球

天文台又指，該低壓區在橫過海南島後的動向有較大變數，可能在接近周末以偏北方向靠近北部灣至雷州半島一帶，亦有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸。天文台會密切監察其強度及動向，評估屆時是否需要發出一號戒備信號。

天文台8月19日下午4時半更新的九天天氣預報，料周四（20日）吹東至東南風，初時間中達8級，即烈風程度。（天文台網頁截圖）

料明日初時高地間中達8級烈風強度　局部地區有狂風雷暴

天文台今午4時半更新的九天天氣提示，升級明日（20日）的風力，料本港吹東至東南風5級，離岸6級，初時高地間中達8級，即達到烈風強度，市區氣溫27度至32度，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。

而周五及周六（21日及22日）吹東至東南風4級，離岸間中5級。另外由周五至下周二（21日及25日）市區氣溫介乎27度至31度，本港有驟雨及狂風雷暴，其中周五部份地區驟雨較多，周六部份地區雨勢較大。

天文台8月19日下午4時半更新的九天天氣預報，料周四（20日）市區最高氣溫32度。（天文台網頁截圖）
天文台8月19日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來六日相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）
內地中央氣象台預料，華南部份地區包括香港及澳門，未來10日的累計降雨量超過100毫米。（中央氣象台圖片）
打風？天文台料低壓系統過海南後或回頭逼廣東沿岸　周末狂風雷暴七夕天氣｜今有幾陣驟雨最高32度　天文台：料吹偏東強風提防大浪雙旋共舞｜天文台料低壓區「西登」海南島　周三七夕本港吹6級風天氣｜今日有幾陣驟雨及雷暴　下午短暫時間有陽光　市區最高32度周二上班注意　天文台料初時部分地區驟雨較多　料2低壓區共舞最新天氣｜天文台發出強烈季候風信號　預料陣風風力間中達8級
香港天文台
天氣
颱風