三旋共舞｜南海低壓區今早登陸海南島　天文台料可能回馬槍襲廣東

【打風／低壓區／熱帶低氣壓／天文台／HKO／明天的天氣】天文台今日（20日）指位於南海北部的低壓區，已於今早在海南文昌市一帶登陸。不過該低壓區並不會消散，預料會在未來兩三日於北部灣至雷州半島一帶徘徊並有所發展，隨後其動向仍有變數，有可能轉回向偏東方向靠近廣東沿岸。內地中央氣象台則未見預測「回馬槍」回頭移向廣東，反而料會一路向西，下周日（23日）晚在越南北部沿岸登陸，周四（20日)至周五（21日）短暫增強為熱帶風暴。



天文台另指，位於台灣以東的低壓區會在未來一兩日於東海南部徘徊；此外，另一熱帶氣旋、熱帶風暴沙德爾今早集結在關島阿加尼亞東南方向約820公里的西北太平洋洋面上，趨向琉球群島以東洋面，中央氣象台指未來5天對中國海域無影響。即是現時西北太平洋至南中國海北部，共有三個低壓系統共舞。



中央氣象台8月20日中午12時預測移動路徑圖顯示，海南島附近的低壓區預料會在本周後期至下周初，一路向西移向越南北部。（中央氣象台圖片）

中央氣象台：南海熱帶低氣壓將逐漸加強為熱帶風暴級

中央氣象台今日早上表示，南海熱帶低氣壓中心已於今早清晨5點40分前後在海南省文昌市龍樓鎮沿海登陸，登陸時中心附近最大風力6級（12米/秒），中心最低氣壓997百帕。今天上午8點鐘其中心位於海南省澄邁市境內，外圍最大風力有7級（15米/秒），中心最低氣壓為998百帕。

中央氣象台預計，該熱帶低氣壓將以每小時10至15公里的速度繼續向偏西方向移動，今晚將移入北部灣海面，此後將回旋少動並逐漸加強為熱帶風暴級。

天文台：低壓區將有所發展 可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸

本港天文台則指，海南島附近的低壓區預料會在未來兩三日於北部灣至雷州半島一帶徘徊並有所發展，隨後其動向仍有變數，有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸。天文台並未發出預測移動路徑圖。

天文台8月20日的熱帶氣旋路徑概率預報顯示，熱帶氣旋沙德爾趨向琉球群島。（天文台圖片）

中央氣象台表示，熱帶風暴沙德爾的中心今早8時位於關島阿加尼亞東南方向約820公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕，七級風圈半徑100至200公里，預計沙德爾將以每小時20至25公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸增強，趨向琉球群島以東洋面，未來5天對中國海域無影響。

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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明天的天氣：有幾陣驟雨及狂風雷暴 初時部分地區雨勢較大

天文台預測受廣闊低壓槽會在未來數日持續影響華南沿岸至台灣以東海域一帶，該區天氣不穩定。 九天天氣預報，明日（21日）吹南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。

周六初時驟雨較多及有雷暴 下午部分時間天色明朗

周末期間有幾陣驟雨，日間炎熱。天文台料周六（22日)吹南至西南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有雷暴，下午部分時間天色明朗；下周日（23日）吹南至西南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後部分地區驟雨較多及有雷暴。

天文台8月20日上午11時半更新的九天天氣預報，料未來一周大致天氣欠佳，部分日子有狂風雷暴。（天文台圖片）

天文台8月20日上午11時半更新的九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）