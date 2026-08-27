天氣｜今日間中有驟雨及狂風雷暴　早上雨勢有時頗大　日間約31度

與活躍偏南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶。天文台預測，本港今日（8月27日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，早上雨勢有時頗大，稍後驟雨逐漸減少。日間最高氣溫約31度。吹和緩至清勁南至西南風，初時高地間中吹強風。天文台凌晨起兩度發出黃色暴雨警告信號，隨後於5時05分改發紅色暴雨警告信號。



圖為截至8月27日清晨5時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月27日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周後期漸轉酷熱 下周初天氣不穩定

天文台指出，一股活躍偏南氣流會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。熱帶氣旋沙德爾會在今明兩日靠近福建至浙江沿岸一帶。受其外圍下沉氣流影響，本周後期華南天氣漸轉酷熱，但高溫亦會觸發驟雨。預料沙德爾會在周末期間移入內陸並逐漸減弱。受一道廣闊低壓槽影響，下周初廣東沿岸天氣不穩定。

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在上午5時，颱風沙德爾集結在溫州以東約430公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過東海。

天文台展望，明日（28日）及周六（29日）有幾陣驟雨，日間酷熱。隨後一兩日天氣不穩定。

未來8天均有驟雨 開學日有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（28日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱達33度，稍後局部地區有雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月27日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（29日）至下周三（9月2日）均大致多雲有驟雨。其中，周六料有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴，最高31度。下周日（30日）除有幾陣驟雨及雷暴，並部份地區驟雨較多，與下周一（31日）均最高31度，而下周一間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

下周二（9月1日）的開學日，除有幾陣驟雨亦有雷暴，至下周五（9月4日）均介乎27至32度。下周三仍大致多雲，但日間短暫時間有陽光。下周四（9月3日）及下周五短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

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