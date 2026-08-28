天氣｜今日有驟雨及狂風雷暴　部分地區驟雨較多　日間約32度

天文台表示，今日（8月28日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區驟雨較多，下午短暫時間有陽光及炎熱，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高，最高氣溫約32度，吹和緩西至西南風。天文台展望明日（8月29日）仍有幾陣驟雨，日間酷熱，後日（8月30日）天氣不穩定，下周初至中期驟雨逐漸減少，天色好轉。



圖為截至8月28日清晨5時，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月28日清晨5時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周後期漸轉酷熱 下周初天氣不穩定

天文台指出，一股西南氣流會在今明兩日影響華南沿岸，該區天氣漸轉酷熱。熱帶氣旋沙德爾會在今日移向浙江南部沿岸，隨後移入內陸並逐漸減弱。而廣闊低壓槽會在週末至下週初為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。隨著低壓槽遠離及受較乾燥的大陸氣流影響，下週中期華南天色好轉，天氣酷熱。此外，未來一兩日菲律賓以東之西北太平洋可能有低壓區發展，隨後大致移向台灣以東海域。

天文台表示，今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區驟雨較多，下午短暫時間有陽光及炎熱。（李家傑攝）

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未來8天均有驟雨 開學日有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（29日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月28日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周日（30日）至下周一（8月31日）均大致多雲有驟雨。其中下周一有狂風雷暴。初時部分地區驟雨較多。去到下周二（9月1日）開學日，天色開始好轉，大致多雲，日間部分時間有陽光，初時有一兩陣驟雨。下周三（9月2日）至下周六（9月5日）部分時間或日間短暫有陽光，並有驟雨。

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