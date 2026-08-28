最新天氣｜天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響

【打風／天文台／HKO／暴雨／黃雨／明天的天氣】天文台預測今日（28日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區驟雨較多。天文台在凌晨2時半指未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。



天文台表示，隨着影響華南沿岸的活躍偏南氣流稍為緩和，今明（28及29日）兩日該區天氣漸轉酷熱。



▼8月28日天氣消息▼

8月28日凌晨02:30的雷達圖顯示，多條雷雨帶由西向東橫過香港。（天文台圖片）

【02:30】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:00】天文台發出局部地區大雨提示，大埔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道，駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

8月28日凌晨00:48的雷達圖顯示，有雷雨區由西向東移近珠江口一帶。（天文台圖片）

【01:05】天文台：受廣闊低壓槽及偏南氣流影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料會在未來數小時影響本港。市民請留意天氣變化。

【00:35】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日凌晨2時30分，預料香港有局部地區雷暴。

天文台8月27日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日前半部有雷暴，9月開始天氣好轉。(天文台圖片）

【00:00】本港昨日大致多雲，初時有大驟雨及狂風雷暴，多處地區錄得超過50毫米雨量，而東部地區的雨量更超過140毫米。下午驟雨逐漸減少。隨著偏南氣流稍為緩和，今明兩日華南沿岸天氣漸轉酷熱。

8月27日全日各區累積雨量圖顯示，暴雨集中在本港東面，雨量更超過140毫米。（天文台圖片）

▼8月27日天氣消息▼

8月27日凌晨連場狂風雷暴。有市民在早上7時38分於九龍東拍攝到一束閃電，劈中新蒲崗譽．港灣方向。（Ho Tsz Ching Rita拍攝及提供圖片）

8月27日凌晨連場狂風雷暴。有市民在凌晨1時14分於港島岸邊地城拍攝到一道閃電劈中尖沙咀高廈。（Lion Lucas Vlogs 拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

8月27日凌晨連場狂風雷暴。有市民凌晨05:03至05:43於西九拍攝閃電劈到地面或海上情況。（Chung Ming Lee拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

8月27日凌晨連場狂風雷暴。有市民凌晨05:03至05:43於西九拍攝閃電劈到地面或海上情況。（Chung Ming Lee拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

本港天氣由8月26日晚開始轉差，連場狂風雷暴。有市民在晚上7時25分於堅尼地城拍攝到兩道閃電劈到海上。（Lion Lucas Vlogs 拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

本港天氣由8月26日晚開始轉差，連場狂風雷暴。有市民在晚上7時53分於九龍東拍攝到一道閃電劈到地面。（Ho Tsz Ching Rita拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

8月27日截至早上8時半各區累積雨量，可見港島、九龍及新界東南特別大雨，將軍澳及柴灣一帶達140毫米，赤柱南端及蒲台島超過200毫米。(天文台圖片)

天文台8月27日上午8時54分的雷達圖顯示，仍有雷雨區在由南向北掠過本港東部。（天文台圖片）

【12:00】天文台山泥傾瀉特別提示：蒲台島及西貢東部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

【10:15】天文台取消黃雨警告。

【09:21】教育局9時20分更新特別通告指，所有上午校及全日制學校今日停課，學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。 如果香港天文台於上午十時三十分或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，下午校今日將照常上課。

【09:20】天文台改發黃色暴雨警告。

【08:00】雷暴警告有效時間延長至今日上午10時30分，預料香港有狂風雷暴。

【07:45】天文台發出山泥傾瀉特別提示：蒲台島的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

【07:43】警務處宣布，由於雷暴警告現正生效，原定上午8時於灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式將告取消。

【06:30】雷暴警告有效時間延長至今日上午8時30分，預料香港有狂風雷暴。

【06:09】社會福利署宣布，由於紅色暴雨警告信號現已生效，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位或包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心及服務單位在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡。

【05:30】教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。如果天文台於上午10時30分或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，下午校今日將照常上課。

天文台8月27日上午6時42分的雷達圖顯示，一大片雷雨區集結在本港東面。（天文台圖片）

【05:05】天文台改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

天文台8月27日凌晨4時12分的天氣雷達圖。天文台提示，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響。（天文台圖片）

【04:45】天文台：強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持警惕，並留意最新天氣消息。

【04:32】天文台局部地區大雨提示：離島區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【04:30】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午7時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【04:30】天文台再發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【04:15】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:30】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午5時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【02:02】天文台： 雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【02:00】天文台：取消黃色暴雨警告信號。

天文台8月27日凌晨00:00雷達圖顯示，持續有雷雨區從西南方向逐漸移向本港。（天文台圖片）

【00:05】天文台：受活躍偏南氣流影響，本港今早雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，市民早上在上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【00:00】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

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▼8月26日天氣消息▼

天文台8月26日晚上23:00雷達圖顯示，持續有雷雨區從西南方向逐漸移向本港。（天文台圖片）

【23:40】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【23:00】雷暴警告有效時間延長至明日凌晨3時正，預料香港有幾陣狂風雷暴，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

【23:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

天文台8月26日晚上發出黃色暴雨暴告，生效近2.5小時。(羅日昇攝)

【20:41】天文台：雖然暴雨警告已經取消，但珠江口一帶仍有雷雨區發展。

【20:40】天文台取消黃色暴雨警告信號。

天文台8月26日下午18:24雷達圖顯示，有大雷雨區從西南方向逐漸移向本港。（天文台圖片）

【18:45】雷暴警告有效時間延長至今晚9時30分，預料香港有強烈狂風雷暴。預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【18:45】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午6時35分左右，大澳錄得每小時約80公里的陣風。

【18:45】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【18:30】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【17:55】天文台：位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

【17:00】雷暴警告，有效時間延長至今晚7時30分，預料大嶼山、新界西部有幾陣狂風雷暴。

天文台8月26日下午16:36雷達圖顯示，有雷雨區從西南移向本港。（天文台圖片）

【16:30】天文台：受活躍偏南氣流影響，本港今晚及明早雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【15:10】雷暴警告有效時間延長至今日下午5時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台8月26日下午14:06雷達圖顯示，有雷雨區從西南移向本港。（天文台圖片）

【14:00】天文台：預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

天文台8月26日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日天氣不穩。（天文台圖片）

天文台8月26日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）

【13:45】天文台指一股活躍偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，過去數小時港島、大嶼山及西貢部分地區錄得超過20毫米雨量。

8月26日截至下午13:15各區累積雨量。(天文台圖片)

天文台8月26日下午13:30雷達圖顯示，有雷雨區從西南移向本港。（天文台圖片）

【13:00】雷暴警告有效時間延長至今日下午3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【11:00】雷暴警告有效時間延長至今日下午1時30分。

【09:00】雷暴警告有效時間延長至今日上午11時30分。

圖為截至今晨（8月26日）7時24分的天氣雷達圖。天文台早前提示，一道雷雨帶正逐漸靠近。（天文台圖片）

【08:15】天文台特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【07:20】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【05:20】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【05:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午7時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴，高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

圖為截至今晨（8月26日）4時42分的天氣雷達圖。天文台提示，一道雷雨帶正逐漸靠近，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。（天文台圖片）

【04:45】天文台：一道雷雨帶正逐漸靠近，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民早上出門前請留意天氣變化

【00:00】天文台預料熱帶氣旋紫檀會在今日（26日）橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸並減弱，與本港保持相當距離，對本港直接威脅不大。預料受活躍偏南氣流影響，今明兩日本港部份地區雨勢較大，離岸及高地間中吹強風。

九天天氣預報顯示，今日吹南風4至5級，離岸及高地間中6級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。明日（27日）吹南至西南風4級，初時離岸及高地間中5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。

天文台8月26日凌晨0時更新九天天氣預報，料本周中中有驟雨及狂風雷暴，本周後期氣溫上升，9月初時晴時雨。（天文台圖片）

天文台8月26日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）

8月25日全港各區累積總雨量。(天文台圖片）

▼8月25日天氣消息▼

【23:15】本港今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部份地區雨勢較大，多處地區錄得超過20毫米雨量，而葵青、荃灣及大埔的雨量更超過40毫米。預料該偏南氣流會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。

截至8月25日下午4時12分，天文台雷達圖顯示有一個雷雨區覆蓋港島西及葵青區。（天文台圖片）

【20:30】天文台取消雷暴警告。

【17:15】雷暴警告有效時間延長至晚上19:15。

【16:15】天文台發出特別天氣提示指，珠江口一帶有雷雨區發展，本港部份地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【13:35】天文台發出雷暴警告。

【13:45】天文台：一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。中午前後的驟雨為本港多處地區帶來超過10毫米的雨量。

【13:30】天文台取消雷暴警告。

8月25日截至上午11:45的一小時累積雨量圖顯示，主要集中在大嶼山及荃葵青區。（天文台圖片）

【11:45】天文台：預料熱帶氣旋紫檀會在明日橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸並減弱，與本港保持相當距離，對本港直接威脅不大。預料受活躍偏南氣流影響，未來一兩日本港部份地區雨勢較大，離岸及高地間中吹強風，市民請保持警惕。

【11:20】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

截至8月25日早上10時54分，天文台雷達圖顯示本港西南部有一個雷雨區。（天文台圖片）

【10:55】天文台：一個雷雨區正影響本港，預料初時雨勢較大及局部地區有狂風雷暴。市民請保持警惕。

【10:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午1時，預料香港有局部地區狂風雷暴。

天文台8月25日早上10時55分發出特別天氣提示指，一個雷雨區正影響本港，預料初時雨勢較大及局部地區有狂風雷暴。（資料圖片／鄧倩螢攝）

▼2026年8月19日 廣闊低壓區（紫檀前身）為本港帶來偏東強風▼



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天文台︰一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴

天文台今早更新的天氣概況指，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測今午短暫時間有陽光及炎熱，吹和緩南至西南風，風勢間中清勁，市區氣溫介乎28度至32度。