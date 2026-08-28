天文台︰除非沙德爾靠近珠江口否則掛風球機會較低　下周天氣不穩

【打風／低壓區／天文台／HKO／明天的天氣／沙德爾／班朗／艾濤】天文台今日（28日）下午4時45分發出特別天氣提示指，沙德爾已進入本港800公里範圍內，料目前預測路徑對本港直接威脅不大，除非採取較為接近珠江口的路徑，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會頗低。不過，受廣闊低壓槽影響，下周日及周一（30及31日）天氣不穩定，市民請留意天文台的最新天氣消息。



沙德爾8月28日中午已減弱至強烈熱帶風暴，未來兩日進入內陸。（天文台圖片）

天文台︰闖港800公里範圍 料沙德爾對本港直接威脅不大

天文台今午4時45分發出特別天氣提示指，熱帶氣旋沙德爾正橫過華東內陸，已進入本港800公里範圍內，按照現時預測，沙德爾明日（29日）移入華中內陸並繼續減弱，與香港保持相當距離，對本港直接威脅不大，除非沙德爾採取較為接近珠江口的路徑，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會頗低。

天文台預料本港明日初時部分地區驟雨較多，日間酷熱，另外受廣闊低壓槽影響，下周日及周一（30及31日）天氣不穩定。市民請留意天文台的最新天氣消息。

▼2026年8月19日 廣闊低壓區（紫檀前身）為本港帶來偏東強風▼



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明日的天氣︰市區氣溫最高33度 初時部分地區驟雨較多及有雷暴

而根據天文台今午4時半更新的九天天氣預報，明日市區氣溫27度至33度，相對濕度65%至95%，吹西至西南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光和酷熱。

天文台8月28日下午4時半更新的九天天氣預報，料周六（29日）初時部份地區有較多及雷暴。（天文台網頁截圖）

熱帶氣旋「班朗」生成，文台路徑概率預報圖顯示對香港、台灣及內地都沒有影響。（天文台圖片）

熱帶氣旋「班朗」生成，文台路徑概率預報圖顯示對香港、台灣及內地都沒有影響。（天文台圖片）

沙德爾減弱至強烈熱帶風暴移入內陸 班朗及艾濤料對港無影響

天文台今日中午公布，沙德爾正午12時已減弱至強烈熱帶風暴，集結在溫州西南約40公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過浙江南部，移入內陸並繼續減弱。而根據熱帶氣旋路徑預測圖，沙德爾明早（29日）進入江西省並減弱至熱帶低氣壓，明晚移至湖南省，再減弱至低壓區。

此外，熱帶氣旋「班朗」及「艾濤」已在西北太平洋生成，天文台路徑概率預報圖顯示對香港、台灣及內地都沒有影響。