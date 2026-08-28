天文台料菲律賓以東有低壓區發展　隨後大致移向台灣以東海域

【打風／天文台／HKO／暴雨／明天的天氣】颱風沙德爾今日（8月28日）登陸浙江至福建沿岸一帶。內地中央氣象台預測在未來十日，西北太平洋和南海將有兩至三個熱帶氣旋生成；天文台在周四（27日）的預報中表示，來兩三日菲律賓以東之西北太平洋可能有低壓區發展，隨後大致移向台灣以東海域。



九天天氣預報預報顯示，在未來九日未見會受到熱帶氣旋影響，下周二（9月1日）開學日開始受較乾燥的大陸氣流影響，下周中期華南天色好轉，吹4至5級的北風至東北風。



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天文台表示，強颱風沙德爾周四早上減弱為颱風，在晚上11時，沙德爾集結在溫州以東約230公里，預料向西移動，時速約18公里，移向浙江至福建沿岸一帶，今日登陸浙江至福建沿岸一帶。

颱風沙德爾8月27日23時集結在香港之東北約1,100公里，中心附近最高持續風速小時140公里。天文台預測沙德爾會在28日移向浙江至福建沿岸一帶，隨後移入內陸並逐漸減弱。(天文台圖片)

明天的天氣：局部地區有雷暴 日間短暫時間有陽光及酷熱

天文台表示，隨着影響華南沿岸的活躍偏南氣流稍為緩和，未來一兩日該區天氣漸轉酷熱。九天天氣預報顯示，今日（8月28）料吹西至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區驟雨較多，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎28至32度。

明日（29日）吹西至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱，氣溫最高33度。

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下周一轉吹東至東北風 初時部分地區驟雨較多

天文台指廣闊低壓槽會在周末至下週初為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。隨着低壓槽遠離及受較乾燥的大陸氣流影響，下周中期華南天色好轉，天氣酷熱。

天文台料下周日（8月30日）吹西南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區驟雨較多；下周一（31日)夏季最後一日，轉吹東至東北風4級，稍後離岸及高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區驟雨較多。兩日市區氣溫料均介乎27至31度。

天文台8月27日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日前半部有雷暴，9月開始天氣好轉。(天文台圖片）

下周二開學日初時有一兩陣驟雨 日間部分時間有陽光

下周二（9月1日）為新學年開學日，天文台料天色逐漸好轉，吹北至東北風4級，離岸及高地間中5級，大致多雲，日間部分時間有陽光，初時有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎27至32度。下周三（2日)吹北風4級，部分時間有陽光，日間酷熱，最高33度，稍後局部地區有驟雨。

下周四（4日)吹北至東北風4級，離岸間中5級，部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨；下周五及六（5及6日)吹東北風4至5級，周五大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，周六大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台8月27日下午4時半更新九天天氣預報，料未來市區氣溫介乎26至33度。(天文台圖片）