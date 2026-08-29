打風？天文台料下周南海或有低壓區　9.1開學日部份地區驟雨較多

【打風／低壓區／天文台／HKO／明天的天氣／沙德爾／班朗／艾濤】天文台預測一道廣闊低壓槽未來兩三日影響廣東沿岸及南海北部，而低壓槽上或有低壓區在下周初至中期發展，惟其路徑及強度存在變數。今早的九天天氣預報顯示，明日（30日）有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多；下周一（31日）間中有驟雨及狂風雷暴；下周二開學日（1日）初時部份地區驟雨較多及有雷暴，上班族及學生都需要注意天氣變化。



天文台「地球天氣」資料顯示，各人工智能AI預報系統都預料潛在低壓區下周初形成，料下周二（1日）在本港南部掠過，惟強度及移動速度也有不同，例如AI風烏及盤古料趨向台灣，伏羲及歐中AIFS料趨向福建。不過需注意AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經科學主任調整。



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天文台料潛在低壓區下周初至中期發展 9.1開學日轉吹東北風

截至今日（29日）下午3時，酷熱天氣警告及勞工處黃色工作暑熱警告生效。天文台下午2時45分更新天氣概況指，廣東風勢微弱，同時廣闊低壓槽正為沿岸地區及南海北部帶來驟雨，料今午部份時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，晚上大致多雲，部份地區驟雨較多，吹輕微至和緩西南風。

天文台今早11時30分表示，受廣闊低壓槽影響，未來兩三日廣東沿岸及南海北部天氣不穩定，而低壓槽上可能有低壓區在下周初至中期發展，但其路徑及強度存在變數。而翻查天文台昨日（28日）的預測為「低壓槽上可能有低壓區存在」。

▼人工智能「風烏」8月29日預測潛在低壓區路徑▼



▼人工智能「伏羲」8月29日預測潛在低壓區路徑▼



各人工智能AI模式料潛在低壓區下周初海南生成 向東趨向福建或台灣

低壓區為潛在發展成熱帶氣旋的初步條件，天文台「地球天氣」網頁今午顯示，不論是歐洲中期預報中心、人工智能電腦模式包括歐中AIFS、風烏、伏羲及盤古，都預測該潛在低壓區下周一（31日）在海南島一帶發展，隨後橫過南海向東北偏東方向移動，料下周二開學日（1日）位於本港南部一帶水域，惟風烏及盤古料趨向台灣，伏羲及歐中AIFS料趨向福建。

不過，各人工智能或電腦模式預測的移動路徑、速度及強度都各有不同，天文台亦指出其路徑及強度存在變數。另外需注意，上述AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經天文台科學主任調整。

▼人工智能「盤古」8月29日預測潛在低壓區路徑▼



▼人工智能「歐中AIFS」8月29日預測潛在低壓區路徑▼



▼歐洲中期預報中心8月29日預測潛在低壓區路徑▼



明日的天氣︰有幾陣驟雨及雷暴 部份地區驟雨較多

根據九天天氣預報，明日（30日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹西南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多。下周一（31日）市區氣溫26度至30度，相對濕度75%至95%，南至東南風3至4級，稍後離岸及高地間中5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。

天文台8月29日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周二（18日）突然轉吹北至東北風。（天文台網頁截圖）

下周二9.1開學日初時部份地區驟雨較多及有雷暴

下周二開學日（9月1日）市區氣溫27度至31度，相對濕度70%至95%，吹北至東北風4級，離岸及高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有雷暴，下午短暫時間有陽光。

下周三（2日）市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至90%，吹北風4至5級，高地間中6級，即達強度程度，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台8月29日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周一（31日）降溫，介乎26度至30度。（天文台網頁截圖）

天文台8月29日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周四（9月3日）相對濕度最低，介乎60%至85%。（天文台網頁截圖）

較乾燥大陸氣流下周中後期漸影響華南 下周三部份時間有陽光

天文台預測，一股較乾燥的大陸氣流會下周中後期逐漸影響華南，該區驟雨減少。下周四（3日）市區氣溫27度至32度，相對濕度60%至85%，吹北風4級，離岸及高地間中5級，部份時間有陽光。

下周五（4日）市區氣溫26度至32度，相對濕度60%至90%，北風4級，高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間有陽光。

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下周六有幾陣驟雨 廿四節氣「白露」市區最高32度

下周六（5日）市區氣溫26度至31度，相對濕度70%至90%，吹北風4級，高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

再下個周日（6日）及周一（7日、廿四節氣的白露，代表秋季開始與氣溫逐漸轉涼）市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至90%，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，周日吹北風3至4級，周一吹北至西北風3至4級。

天文台8月29日早上8時發布的沙德爾預測路徑圖，料明日（30日）移向華南西部，並減弱至低壓區。（天文台圖片）

熱帶氣旋「艾濤」生成，天文台8月29日路徑概率預報圖顯示對香港、台灣及內地都沒有影響。（天文台圖片）

熱帶氣旋「班朗」生成，天文台8月29日路徑概率預報圖顯示對香港、台灣及內地都沒有影響。（天文台圖片）

沙德爾殘餘隨後一兩日影響華南西部 菲律賓以東或有低壓區發展

此外，天文台表示今日中午12時，熱帶低氣壓沙德爾集結在南昌西南偏南約200公里，預料向西南偏西移動，時速約18公里，橫過華東內陸並繼續減弱，預料其殘餘隨後一兩日影響華南西部。天文台並預測，未來一兩日菲律賓以東之西北太平洋，可能有低壓區發展，隨後大致移向台灣以東海域。

此外，熱帶氣旋「班朗」及「艾濤」近日已在西北太平洋生成，天文台路徑概率預報圖顯示對香港、台灣及內地都沒有影響。