沙德爾一號風球或不止於此　天文台：獲「加持」研需否發更高風球

【打風／沙德爾／天文台／HKO／一號信號／一號戒備信號／開學日天氣】原熱帶氣旋「沙德爾」的殘餘今日（8月31日）凌晨「下海」南海北部。天文台今早發出特別天氣提示，指沙德爾的殘餘會在今日黃昏前後移向海南島東南沿岸一帶，並逐漸增強為熱帶低氣壓，天文台會視乎其發展及與本港的距離，屆時考慮發出一號戒備信號。



天文台料沙德爾2.0會在明日（9月1日）至星期三（9月2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。受到南下的東北季候風「加持」，預測本港明日日間至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。九天天氣預報顯示，周二及三離岸及高地風力間中6級，即吹強風，屬3號風球風力。



明日為數十萬學子新學年開學日，天文台預料明日本港部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，提醒市民出門上學上班前留意天文台的最新天氣消息。



原熱帶氣旋沙德爾的殘餘8月31日集結在雷州半島至海南島一帶。( Tropical Tidbits圖片）

8月31日近中午，南海北部有多個強對流（紅色示），原熱帶氣旋沙德爾的殘餘集結在雷州半島至海南島一帶，為該區域帶來不穩定天氣。(天文台圖片）

天文台：沙德爾與東北季候風共同影響 未來一兩日風勢較大海有湧浪

天文台表示，沙德爾的殘餘會在今日稍後於海南島東南沿岸一帶逐漸增強為熱帶氣旋，並預料會在未來一兩日以偏東方向橫過南海北部，逐漸靠近廣東東部沿岸。受其與東北季候風的共同影響，未來一兩日華南沿岸風勢較大及有狂風驟雨，海有湧浪。預料該熱帶氣旋會在本周後期減弱，但廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會逐漸增強並在未來兩三日移向琉球群島一帶。

原熱帶氣旋沙德爾的殘餘8月31日正為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣。天文台上午8時20分發出考慮發出一號風球預警。(天文台Facebook圖片）

日本氣象廳料沙德爾明日中午在香港以南約200公里左右掠

日本氣象廳及台灣中央氣象署都先後將原沙德爾由低壓區升級為熱帶低氣壓。日本氣象廳中午更新預測移動路徑圖，沙德爾中心已登陸海南島東部，料將開始「回馬槍」向東移動，時速約20公里，移向廣東珠江以南海域，預測明日（9月1日）中午增強為「颱風」，中心附近最大風力每秒18米或35海浬，即天文台的「熱帶風暴」級別。

日本氣象廳料沙德爾明日中午在香港以南約200公里左右掠過，後轉向東北移動，時速約15公里，趨向台灣海峽中部，周四（9月3日）減弱為熱帶低氣壓。

日本氣象廳8月31日當地時間13時15分更新原熱帶氣旋「沙德爾」預測移動路徑圖，料將在9月1日回馬槍向東北移動，在香港以南約200公里掠過。（日本氣象廳圖片）

台灣中央氣象署料沙德爾潮州一帶登陸 路徑更近廣東沿岸

台灣中央氣象署今早8時也發出熱帶氣旋「沙德爾」預測移動路徑圖，同樣料會「回馬槍」向東移動，明早（9月1日）約8時增強為「輕度颱風」，中心附近最大風力每秒18米，亦即天文台的「熱帶風暴」級別。

中央氣象署料沙德爾明日中午時分在本港南部約200公里左右掠過，後向東北移動，料周五（4日）在廣東東部潮州一帶登陸，路徑比日本氣象廳的預測更近廣東沿岸，與香港的最近距離縮至200公里以內。

台灣中央氣象署8月31日早上8時更新原熱帶氣旋「沙德爾」預測移動路徑圖，料將在9月1日回馬槍向東北移動，晚上在香港以南約200公里掠過，9月4日在潮州一帶登陸。（日本氣象廳圖片）

明天的天氣：開學日有幾陣狂風驟雨 部分地區驟雨較多及有雷暴

天文台預測明日（9月1日）開學日吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣狂風驟雨，部分地區驟雨較多及有雷暴，海有湧浪，市區氣溫介乎26至30度。周三（9月2日）吹北至西北風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣狂風驟雨，下午短暫時間有陽光，海有湧浪，氣溫最高31度。

到周四（9月3日）沙德爾移至香港以東海域，本港吹西北風4至5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎25至30度。

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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天文台預測五（9月4日）吹北至西北風4級，高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；周六（9月5日）吹北至西北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。兩日氣溫均介乎26至31度。下周日（9月6日）吹北至東北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台8月31日早上11時半更新九天天氣預報，料未來一周主要吹北風。（天文台圖片）

天文台料下周一及二（9月7及8日）吹微風2級，市區氣溫均介乎27至32度。周一大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光；周二部分時間有陽光，初時有一兩陣驟雨。到下周三（9月9日）改吹東至東北風3至4級，短暫時間有陽光，氣溫最高31度。

天文台8月31日早上11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎25至32度。（天文台圖片）