日本氣象廳突預報沙德爾翻生　「回馬槍」9.1下午港南200公里掠過

【打風／沙德爾／天文台／HKO／日本氣象廳／低壓區／】熱帶氣旋「沙德爾」周日（8月30日）在廣西境內減弱，環流中心難以確定，但未劃上句號。日本氣象廳今日（31日）凌晨3時（香港時間凌晨2時）再將其升級為熱帶低氣壓，並指已在廣東西部雷州半島東北面再度「下海」，預測移動路徑圖顯示，沙德爾周二（9月1日開學日）「回馬槍」向東北移動，趨向香港以南海域，周二下午以「熱帶風暴」級在香港以南約200公里掠過，後續移向台灣海峽一帶並再減弱。



天文台預測今日有有幾陣驟雨。早上部分時間天色明朗。稍後部分地區驟雨較多及有狂風雷暴；到周二吹北風4級，稍後離岸5級，高地間中6級，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多；周三（9月3日）風力稍增，吹北至西北風4至5級，高地間中6級，日間短暫時間有陽光。6級為強風，為3號風球風力。



原熱帶氣旋沙德爾8月30日上午移入廣西境內後，內地中央氣象台指其風力減弱，已很難確定其環流中心，下午5時停止編號，劃上句號。（中央氣象台圖片）

原熱帶氣旋沙德爾8月30日早上減弱為低壓區，早上8時集結在香港之西北約320公里，中心附近最高持續風速 每小時40公里。由於已減弱為低壓區，天文台停止再更新。（天文台圖片）

天文台：沙德爾的殘餘為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣

天文台今早6時許指出，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。原熱帶氣旋沙德爾的殘餘為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣。而位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

8月31日日本時間凌晨3時，在西北太平洋及南海北部，共有三個低壓系統，熱帶風暴班朗及艾濤位於日本以東海域，而「鹹魚翻生」的沙德爾再度「下海」，由低壓區增強為熱帶低氣壓。（日本氣象廳圖片）

日本氣象廳發出烈風警報 代表24小時內沙德爾或增強為熱帶風暴

日本氣象廳在今日日本時間凌晨3時再發出沙德爾由廣東西部雷州半島東北、湛江市附近再度「下海」，並發出烈風警報，表示可能在未來24小時內把沙德爾重新升格為熱帶風暴（日本氣象廳「颱風」級）。

日本氣象廳8月31日日本時間凌晨3時，發出原熱帶氣旋沙德爾再度「下海」的預測移動路徑圖，顯示已由低壓區增強為熱帶低氣壓，9月1日將轉向東北移動，在香港以南約200公里掠過。（日本氣象廳圖片）

日本氣象廳料周二凌晨增強為「熱帶風暴」級別 轉向東北移動

日本氣象廳預測移動路徑圖顯示，沙德爾今日（8月31日）會向東南移動，周二（9月1日）凌晨增強為「颱風」，中心附近最大風速為每秒18米或35海浬，即本港天文台的「熱帶風暴」級別。

其後轉向東北移動，「回馬槍」靠近本港以南海域，周二下午在香港南面約200公里掠過，其後一日維持向東北移動，與本港保持約200公里距離，周四凌晨移至台灣海峽南部中段，減弱為熱帶低氣壓。

日本氣象廳8月31日日本時間凌晨3時發出原熱帶氣旋沙德爾預測移動路徑圖，顯示已從雷州半島東北面再次「下海」，增強為熱帶低氣壓，料向東南移動。（日本氣象廳圖片）

日本氣象廳8月31日日本時間凌晨3時發出原熱帶氣旋沙德爾預測移動路徑圖，9月1日增強為「颱風」，中心附近最大風速為每秒18米或35海浬，即本港天文台的「熱帶風暴」，凌晨轉向東北移動，同日下午在本港以南約200公里掠過。（日本氣象廳圖片）

日本氣象廳8月31日日本時間凌晨3時發出原熱帶氣旋沙德爾預測移動路徑圖，9月2日續向東北移動，凌晨集結在本港東南約200公里，維持「颱風」級（本港天文台「熱帶風暴」級）。（日本氣象廳圖片）

日本氣象廳8月31日日本時間凌晨3時發出原熱帶氣旋沙德爾預測移動路徑圖，9月3日凌晨移至台灣海峽南部中段，減弱為熱帶低氣壓。（日本氣象廳圖片）

天文台：低壓槽上可能有低壓區在海南島一帶發展

天文台今早6時20分更新九天天氣預報，維持指一道廣闊低壓槽會在今明兩日為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣；同時，低壓槽上可能有低壓區在海南島一帶發展，並逐漸向偏東方向橫過南海北部，但其強度仍存在變數。天文台未有將低壓區指是「沙德爾」翻生。

天文台8月29日上午8時的衛星雲圖疊加天分析圖，料廣闊低壓槽會未來兩三日繼續為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。（天文台圖片）

天文台科學主任上周六（29日）在網頁專欄「天氣隨筆」中，發表題為《開學前後天氣展望》的文章，指出有三種可能性：

1. 日本電腦模式︰南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，並採取較為靠近廣東沿岸的路徑，在大陸氣流及熱帶氣旋的外圍環流的共同影響下，沿岸地區下周中期風勢較大及有驟雨



2. 人工智能電腦模式「風烏」︰南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，隨後以較快的速度向東北方向移動，大致移向台灣海峽一帶，下周中期廣東沿岸主要受大陸氣流影響



3. 美國電腦模式︰南海北部的低壓區維持較弱強度，未能發展成熱帶氣旋，受較乾燥的大陸氣流影響，廣東沿岸驟雨較少



各預報模式對下週中期廣闊低壓槽上的低壓區發展仍在變數，其中日本電腦模式料南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，並採取較為靠近廣東沿岸的路徑。（天文台圖片）

明天的天氣：開學日天氣有幾陣驟雨及狂風雷暴 部分地區驟雨較多

天文台九天天氣預報稍有微調，料今日（8月31日）吹北風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，早上部分時間天色明朗，稍後部分地區驟雨較多及有狂風雷暴；到周二（9月1日）開學日，吹北風4級，稍後離岸5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

周三至周五吹吹北至西北風 周三高地風力6級

天文台料周三（2日）吹北至西北風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；周四（3日）吹西北風4級，高地間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光；周五（4日）吹北至西北風3至4級，初時高地間中5級，大致多雲，日間部分時間有陽光。

下周一及二吹微風2級 市區氣溫回升至32度

天文台預測到周六（5日）吹北至西北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周日（6日)吹北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台預測下周一及二（7及8日）吹微風2級，市區氣溫兩日回升至介乎27至32度。周一大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光；周二部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台8月31日早上6時20分更新九天天氣預報，料未來一周主要吹北風。（天文台圖片）

天文台8月31日早上6時20分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至32度。（天文台圖片）

天文台8月31日早上6時20分更新九天天氣預報，料未來九日部份日子相對濕度跌至65%。（天文台圖片）

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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AI及傳統電腦預報均顯有兩個低壓區形成中

在天文台地球天氣網頁，周日（8月30日）不論AI人工智能或傳統電腦預報，均顯示在本港西面的南海北部及台灣以東太平洋海域上空，都有低壓區在形成中；各個預測分別在於會否增強為熱帶氣旋、移動路徑、是否產生藤原效應、哪一個增強而「食咗」另一個。不過有關網頁預測圖像為電腦直接輸出數據，未經科學主任人手調校。

▼ECMWF人工智能AIFS在8月30日的預測▼



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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能AIFS在今日的預報顯示，9月初會有兩個低壓區生成。南海北部的一個較弱，數日內消散；台灣以東海域的一個可能發展成熱帶氣旋，其後吹襲日本九州。

AI人工智能預報系統「盤古」則料南海的一個會增強為熱帶氣旋，在本港以南掠過，向東移至台灣；台灣以東海域的一個則北移至日本。

▼AI人工智能預報系統「盤古」在8月30日的預測▼



AI人工智能預報系統「風烏」料在南海北部及台灣以東各的低壓區，會雙雙增強至熱帶氣旋。南海的一個會被台灣以東的更強熱帶氣旋，拉扯離開本港800公里戒備範圍。

AI人工智能預報系統「伏羲」南海的一個會維持多日，在港以南的800公里內向東北移動，並逐漸減弱；台灣以東低壓區兩三日內消散。

▼AI人工智能預報系統「風烏」在8月30日的預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」在8月30日的預測▼



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測會出現「長命風」，預報顯示，9月初將出現雙旋共舞。當中南海的熱帶氣旋將進入本港800公里戒備範圍，在區域內盤旋約半個月；台灣以東海域的熱帶氣旋在三四日間消散。

「長命風」最初數日維持低壓區，由海南島移至本港東面汕頭一帶，周六（9月5日）在本港東北約400公里逐漸增強，下周初向西移至珠江口以南約200金里，再向南移至本港南面400公里，後「回馬槍」重返香港以南約200金里，後轉西北方向移向廣東面部雷州半島，最終在9月13日於北部灣消散。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）在8月30日的預測▼

