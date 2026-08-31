天文台料沙德爾再增強為熱帶低氣壓 2條件黃昏考慮發一號風球
【打風／沙德爾／天文台／HKO／一號信號／一號戒備信號／開學日天氣】原熱帶氣旋「沙德爾」周日（8月30日）在廣西境內減弱為低壓區，今日（31日）凌晨再度「下海」南海北部。天文台早上8時20分發出特別天氣提示，指沙德爾的殘餘會在今日黃昏前後移向海南島東南沿岸一帶，並逐漸增強為熱帶低氣壓，天文台會視乎其發展及與本港的距離，屆時考慮發出一號戒備信號。
日本氣象廳今日（31日）凌晨3時（香港時間凌晨2時）已將沙德爾升級為熱帶低氣壓，預測移動路徑圖顯示，沙德爾周二（9月1日開學日）「回馬槍」向東北移動，趨向香港以南海域，周二下午以「熱帶風暴」級在香港以南約200公里掠過，後續移向台灣海峽一帶並再減弱。
天文台表示，受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港明日日間至星期三（9月1日至2日）風勢較大，會密切監測其動向及本港風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。
日本氣象廳發出烈風警報 代表24小時內沙德爾或增強為熱帶風暴
日本氣象廳在今日日本時間凌晨3時指出，沙德爾由廣東西部雷州半島東北、湛江市附近再度「下海」，並發出烈風警報，表示可能在未來24小時內把沙德爾重新升格為熱帶風暴（日本氣象廳「颱風」級）。
天文台：視乎沙德爾發展及與本港的距離 考慮發出一號戒備信號
天文台今早在特別天氣提示指出，沙德爾的殘餘正為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣。按照現時預測，沙德爾的殘餘會在今日黃昏前後移向海南島東南沿岸一帶，並逐漸增強為熱帶低氣壓。天文台會視乎其發展及與本港的距離，屆時考慮發出一號戒備信號。
東北季候風加持 天文台評估明日需否發出更高風球
天文台預料該低壓系統會在明日至星期三（9月1及2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。受其與東北季候風的共同影響，本港明日（9月1日開學日）日間至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。 預料明日本港部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。
日本氣象廳料沙德爾周二下午在香港南面約200公里掠過
日本氣象廳預測移動路徑圖顯示，沙德爾今日（8月31日）會向東南移動，周二（9月1日）凌晨增強為「颱風」，中心附近最大風速為每秒18米或35海浬，即本港天文台的「熱帶風暴」級別。
其後轉向東北移動，「回馬槍」靠近本港以南海域，周二下午在香港南面約200公里掠過，其後一日維持向東北移動，與本港保持約200公里距離，周四凌晨移至台灣海峽南部中段，減弱為熱帶低氣壓。
天文台科學主任上周六（29日）在網頁專欄「天氣隨筆」中，發表題為《開學前後天氣展望》的文章，指出有三種可能性：
1. 日本電腦模式︰南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，並採取較為靠近廣東沿岸的路徑，在大陸氣流及熱帶氣旋的外圍環流的共同影響下，沿岸地區下周中期風勢較大及有驟雨
2. 人工智能電腦模式「風烏」︰南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，隨後以較快的速度向東北方向移動，大致移向台灣海峽一帶，下周中期廣東沿岸主要受大陸氣流影響
3. 美國電腦模式︰南海北部的低壓區維持較弱強度，未能發展成熱帶氣旋，受較乾燥的大陸氣流影響，廣東沿岸驟雨較少
明天的天氣：開學日天氣有幾陣驟雨及狂風雷暴 部分地區驟雨較多
天文台九天天氣預報稍有微調，料今日（8月31日）吹北風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，早上部分時間天色明朗，稍後部分地區驟雨較多及有狂風雷暴；到周二（9月1日）開學日，吹北風4級，稍後離岸5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。
周三至周五吹吹北至西北風 周三高地風力6級
天文台料周三（2日）吹北至西北風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；周四（3日）吹西北風4級，高地間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光；周五（4日）吹北至西北風3至4級，初時高地間中5級，大致多雲，日間部分時間有陽光。
下周一及二吹微風2級 市區氣溫回升至32度
天文台預測到周六（5日）吹北至西北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周日（6日)吹北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。
天文台預測下周一及二（7及8日）吹微風2級，市區氣溫兩日回升至介乎27至32度。周一大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光；周二部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。
▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼
AI及傳統電腦預報均顯有兩個低壓區形成中
在天文台地球天氣網頁，周日（8月30日）不論AI人工智能或傳統電腦預報，均顯示在本港西面的南海北部及台灣以東太平洋海域上空，都有低壓區在形成中；各個預測分別在於會否增強為熱帶氣旋、移動路徑、是否產生藤原效應、哪一個增強而「食咗」另一個。不過有關網頁預測圖像為電腦直接輸出數據，未經科學主任人手調校。