天文台料沙德爾再增強為熱帶低氣壓　2條件黃昏考慮發一號風球

【打風／沙德爾／天文台／HKO／一號信號／一號戒備信號／開學日天氣】原熱帶氣旋「沙德爾」周日（8月30日）在廣西境內減弱為低壓區，今日（31日）凌晨再度「下海」南海北部。天文台早上8時20分發出特別天氣提示，指沙德爾的殘餘會在今日黃昏前後移向海南島東南沿岸一帶，並逐漸增強為熱帶低氣壓，天文台會視乎其發展及與本港的距離，屆時考慮發出一號戒備信號。



日本氣象廳今日（31日）凌晨3時（香港時間凌晨2時）已將沙德爾升級為熱帶低氣壓，預測移動路徑圖顯示，沙德爾周二（9月1日開學日）「回馬槍」向東北移動，趨向香港以南海域，周二下午以「熱帶風暴」級在香港以南約200公里掠過，後續移向台灣海峽一帶並再減弱。



天文台表示，受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港明日日間至星期三（9月1日至2日）風勢較大，會密切監測其動向及本港風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。



原熱帶氣旋沙德爾的殘餘8月31日正為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣。天文台上午8時20分發出考慮發出一號風球預警。(天文台Facebook圖片）

天文台8月29日上午8時的衛星雲圖疊加天分析圖，料廣闊低壓槽會未來兩三日繼續為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。（天文台圖片）

日本氣象廳發出烈風警報 代表24小時內沙德爾或增強為熱帶風暴

日本氣象廳在今日日本時間凌晨3時指出，沙德爾由廣東西部雷州半島東北、湛江市附近再度「下海」，並發出烈風警報，表示可能在未來24小時內把沙德爾重新升格為熱帶風暴（日本氣象廳「颱風」級）。

日本氣象廳8月31日日本時間凌晨3時，發出原熱帶氣旋沙德爾再度「下海」的預測移動路徑圖，顯示已由低壓區增強為熱帶低氣壓，9月1日將轉向東北移動，在香港以南約200公里掠過。（日本氣象廳圖片）

天文台：視乎沙德爾發展及與本港的距離 考慮發出一號戒備信號

天文台今早在特別天氣提示指出，沙德爾的殘餘正為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣。按照現時預測，沙德爾的殘餘會在今日黃昏前後移向海南島東南沿岸一帶，並逐漸增強為熱帶低氣壓。天文台會視乎其發展及與本港的距離，屆時考慮發出一號戒備信號。

東北季候風加持 天文台評估明日需否發出更高風球

天文台預料該低壓系統會在明日至星期三（9月1及2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。受其與東北季候風的共同影響，本港明日（9月1日開學日）日間至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。 預料明日本港部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

原熱帶氣旋沙德爾8月30日上午移入廣西境內後，內地中央氣象台指其風力減弱，已很難確定其環流中心，下午5時停止編號，劃上句號。（中央氣象台圖片）

原熱帶氣旋沙德爾8月30日早上減弱為低壓區，早上8時集結在香港之西北約320公里，中心附近最高持續風速 每小時40公里。由於已減弱為低壓區，天文台停止再更新。（天文台圖片）

日本氣象廳料沙德爾周二下午在香港南面約200公里掠過

日本氣象廳預測移動路徑圖顯示，沙德爾今日（8月31日）會向東南移動，周二（9月1日）凌晨增強為「颱風」，中心附近最大風速為每秒18米或35海浬，即本港天文台的「熱帶風暴」級別。

其後轉向東北移動，「回馬槍」靠近本港以南海域，周二下午在香港南面約200公里掠過，其後一日維持向東北移動，與本港保持約200公里距離，周四凌晨移至台灣海峽南部中段，減弱為熱帶低氣壓。

日本氣象廳8月31日日本時間凌晨3時發出原熱帶氣旋沙德爾預測移動路徑圖，顯示已從雷州半島東北面再次「下海」，增強為熱帶低氣壓，料向東南移動。（日本氣象廳圖片）

日本氣象廳8月31日日本時間凌晨3時發出原熱帶氣旋沙德爾預測移動路徑圖，9月1日增強為「颱風」，中心附近最大風速為每秒18米或35海浬，即本港天文台的「熱帶風暴」，凌晨轉向東北移動，同日下午在本港以南約200公里掠過。（日本氣象廳圖片）

日本氣象廳8月31日日本時間凌晨3時發出原熱帶氣旋沙德爾預測移動路徑圖，9月2日續向東北移動，凌晨集結在本港東南約200公里，維持「颱風」級（本港天文台「熱帶風暴」級）。（日本氣象廳圖片）

日本氣象廳8月31日日本時間凌晨3時發出原熱帶氣旋沙德爾預測移動路徑圖，9月3日凌晨移至台灣海峽南部中段，減弱為熱帶低氣壓。（日本氣象廳圖片）

天文台科學主任上周六（29日）在網頁專欄「天氣隨筆」中，發表題為《開學前後天氣展望》的文章，指出有三種可能性：

1. 日本電腦模式︰南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，並採取較為靠近廣東沿岸的路徑，在大陸氣流及熱帶氣旋的外圍環流的共同影響下，沿岸地區下周中期風勢較大及有驟雨



2. 人工智能電腦模式「風烏」︰南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，隨後以較快的速度向東北方向移動，大致移向台灣海峽一帶，下周中期廣東沿岸主要受大陸氣流影響



3. 美國電腦模式︰南海北部的低壓區維持較弱強度，未能發展成熱帶氣旋，受較乾燥的大陸氣流影響，廣東沿岸驟雨較少



各預報模式對下週中期廣闊低壓槽上的低壓區發展仍在變數，其中日本電腦模式料南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，並採取較為靠近廣東沿岸的路徑。（天文台圖片）

明天的天氣：開學日天氣有幾陣驟雨及狂風雷暴 部分地區驟雨較多

天文台九天天氣預報稍有微調，料今日（8月31日）吹北風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，早上部分時間天色明朗，稍後部分地區驟雨較多及有狂風雷暴；到周二（9月1日）開學日，吹北風4級，稍後離岸5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

周三至周五吹吹北至西北風 周三高地風力6級

天文台料周三（2日）吹北至西北風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；周四（3日）吹西北風4級，高地間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光；周五（4日）吹北至西北風3至4級，初時高地間中5級，大致多雲，日間部分時間有陽光。

下周一及二吹微風2級 市區氣溫回升至32度

天文台預測到周六（5日）吹北至西北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周日（6日)吹北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台預測下周一及二（7及8日）吹微風2級，市區氣溫兩日回升至介乎27至32度。周一大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光；周二部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台8月31日早上6時20分更新九天天氣預報，料未來一周主要吹北風。（天文台圖片）

天文台8月31日早上6時20分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至32度。（天文台圖片）

天文台8月31日早上6時20分更新九天天氣預報，料未來九日部份日子相對濕度跌至65%。（天文台圖片）

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



+ 16

AI及傳統電腦預報均顯有兩個低壓區形成中

在天文台地球天氣網頁，周日（8月30日）不論AI人工智能或傳統電腦預報，均顯示在本港西面的南海北部及台灣以東太平洋海域上空，都有低壓區在形成中；各個預測分別在於會否增強為熱帶氣旋、移動路徑、是否產生藤原效應、哪一個增強而「食咗」另一個。不過有關網頁預測圖像為電腦直接輸出數據，未經科學主任人手調校。