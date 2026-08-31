天氣｜今早部份時間天色明朗 稍後部份地區驟雨較多及有狂風雷暴
撰文：蕭通
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一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港今日（8月31日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上部份時間天色明朗。日間最高氣溫約31度。稍後部分地區驟雨較多及有狂風雷暴。吹輕微至和緩偏北風。
天文台展望，明日（9月1日）開學日部份地區驟雨較多，稍後至星期三（2日）風勢較大。本周後期驟雨減少。
或有低壓區在海南島一帶發展
天文台指出，一道廣闊低壓槽會在今明兩日為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。同時，低壓槽上可能有低壓區在海南島一帶發展，並逐漸向偏東方向橫過南海北部，但其強度仍存在變數。
一股較乾燥的大陸氣流會在本周中後期逐漸影響華南，該區驟雨減少。此外，沙德爾的殘餘會在今日影響華南西部沿岸。另一方面，菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在今日逐漸發展，並移向琉球群島一帶。
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開學日有狂風雷暴 部份地區驟雨較多
明日（9月1日）為開學日，天文台的九天天氣預報顯示，明日至下周日（6日）均大致多雲，最高31度。其中，明日有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。周三（2日）亦有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。
▼天文台九天天氣預報▼
周四（3日）及周五（4日）未顯示有雨，至下周日均日間部份時間有陽光。 當中周六（5日）及周日有幾陣驟雨。
下周一（7日）及下周二（8日）大致多雲，有一兩陣驟雨，均介乎27至32度。
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