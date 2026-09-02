熱帶風暴沙德爾｜天文台︰出海重生不常見　周五周六研轉3號風球

【打風／熱帶風暴／沙德爾／天文台／HKO／一號風球／3號風球／暴雨】熱帶氣旋沙德爾早前於8月28日在浙江一帶登陸並移入內陸，一度減弱為低壓區，惟其殘餘雲帶抵達海南島以東南海水域後，「神奇重生」並增強至熱帶風暴。



天文台高級科學主任郝孟騫今早在港台節目《千禧年代》指，熱帶氣旋登陸後其殘餘雲帶出海再度增強的情況不常見，但並非史無前例，例如2018年的「山神」便橫越東南亞兩國後再在北部灣增強，而沙德爾的殘餘雲帶正是在海南島東部海域重新吸收海洋能量，令相關對流得以重新發展。



天文台最新路徑預測圖顯示，沙德爾將「回馬槍」再度靠近本港。郝孟騫預測，沙德爾周五至周六（4日及5日）靠近珠江口一帶，不過其未來強度仍存在相當大的變數，取決於廣東東部沿岸的移動軌跡，屆時再評估是否需要改發三號強風信號。



熱帶氣旋沙德爾殘餘雲帶抵達海南島以東南海水域後「神奇重生」，圖為9月2日的衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

天文台9月2日上午10時20分的衞星雲圖顯示，沙德爾南北均有強對流，但中心不明顯。（天文台圖片）

天文台高級科學主任︰沙德爾出海後重新吸收海洋能量增強

原先登陸浙江並逐漸減弱的熱帶氣旋沙德爾，戲劇性在南海「重生」。天文台高級科學主任郝孟騫今日（2日）在港台節目《千禧年代》分析指，沙德爾登陸浙江移向華南後，其系統並未完全消散，其殘餘雲帶離開陸地重新出海，抵達海南島東南沿岸海域時，重新吸收海洋的能量，加上水氣供應充足，令相關對流得以重新發展，促使其再度增強。

天文台9月2日中午12時發布的沙德爾預測移動路徑圖，料周五（4日）再度靠近本港。（天文台圖片）

天文台9月2日早上8時更新熱帶風暴沙德爾預測位置和強度。（天文台圖片）

沙德爾非史無前例 2018年「山神」曾越過東南亞兩國後北部灣增強

天文台前台長林超英日前在社交平台發文形容沙德爾的路徑詭異，稱從事氣象生涯40年，想不起有這樣的熱帶氣旋，直指天氣高深莫測。

郝孟騫表示，熱帶氣旋進入內陸減弱後，殘餘出海再增強的情況不常見，但並非史無前例，例如2018年的熱帶氣旋「山神」也有類似情況，當時山神橫過越南及老撾進入內陸減弱至低壓區，其殘餘雲帶移至北部灣再度增強為熱帶低氣壓。

被問到坊間猜測沙德爾的再度增強是否與氣候暖化有關，郝孟騫指出，單一熱帶氣旋的發展主要受其附近的天氣系統及環境影響較大，只要當下的天氣形勢有利其發展，減弱後再增強的情況便有可能發生。

天文台高級科學主任郝孟騫表示，熱帶氣旋登陸後殘餘出海再增強的情況不常見，但並非史無前例。（天文台YouTube影片截圖）

天文台高級科學主任郝孟騫（左）。（資料圖片／黃詠榆攝）

料沙德爾周五至周六靠近珠江口 屆時評估是否改發三號風球

郝孟騫預測，沙德爾今晚至明日（2日及3日）初時在南海東北部徘徊，隨後較大機會轉向偏西方向移動，掠過廣東東部沿岸，料周五至周六（4日及5日）靠近珠江口一帶，不過其未來強度仍存在相當大的變數，取決於廣東東部沿岸的移動軌跡。

1. 若較靠近陸地移動︰系統受地形摩擦影響，減弱速度會較快

2. 若較長時間在海面上移動︰系統能持續吸收海洋能量，減弱速度相對較慢



郝孟騫又指，天文台繼續密切監測沙德爾的動向，當沙德爾周五至周六再度接近珠江口時，會詳細評估其強度，決定是否需要改發三號強風信號。他呼籲市民不要鬆懈，繼續留意天文台發布的最新天氣消息，及早做好防風準備。

天文台9月2日早上11時30分更新的九天天氣預報，料明日高地間中吹強風。（天文台網頁截圖）

天文台9月2日早上11時30分更新的九天天氣預報，料周五（4日）市區最高氣溫29度。（天文台網頁截圖）