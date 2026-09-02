詭異沙德爾料將回馬槍向西移動並減弱　日本比天文台預測更近本港

【打風／移動路徑／沙德爾／一號戒備信號／天文台／HKO／明天的天氣】熱帶氣旋沙德爾（SAUDEL）在周二（9月1日）深夜增強為熱帶風暴，天文台表示，預料一號戒備信號會在今日（2日）早上維持，今日需要改發三號強風信號的機會較低。按照現時預測，沙德爾會在星期四（3日）於南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，而隨後路徑及強度存在相當大變數，預料熱帶氣旋警告信號可能需要維持至本周後期。



沙德爾移動路徑被天文台前台長林超英形容為「詭異」、從事氣象生涯50年未曾見過，事實考起東亞各官方氣象機構，均料沙德爾會在未來一兩日在汕頭一帶以南海域掉頭，「回馬槍」向西移動往珠江口方向，由於更近岸邊，會減弱為熱帶低氣壓。



天文台預測沙德爾9月6日移至天文台以東約140公里的汕尾以南海域；日本氣象廳更進擊，料沙德爾9月5日會以熱帶低氣壓級別，在天文台以南約80公里掠過；內地中央氣象台則只發放至9月4日晚上8時的預測，料集結在汕頭以南海域。台灣中央氣象署則料沙德爾9月3日晚在廣東東部惠來登陸，其後掉頭向西移向東莞，9月5日晚上在本港天文台以北約50公里的東莞塘廈鎮掠過，不過其時已減弱為低壓區。



熱帶氣旋沙德爾9月1日為熱帶低氣壓至熱帶風暴級別，集結在香港東南約200公里。（Tropical Tidbits圖片）

天文台預料熱帶氣旋警告信號可能需要維持至本周後期

在今日（9月2日)凌晨1時，熱帶風暴沙德爾中心附近最高持續風速每小時65公里，集結在香港之東南偏東約250公里，預料向東北移動，時速約12公里，橫過南海北部，漸擴大與香港距離。

天文台表示，按照現時預測，沙德爾會在星期四（3日）於南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，而隨後路徑及強度存在相當大變數，預料熱帶氣旋警告信號可能需要維持至本周後期。

沙德爾增強為熱帶風暴，9月2日凌晨0時集結在香港之東南約240公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。天文台料沙德爾會在9月2日橫過南海北部，逐漸靠近廣東東部沿岸。（天文台圖片）

天文台9月2日凌晨0時更新熱帶風暴沙德爾預測位置和強度。（天文台圖片）

天文台料沙德爾9.6移至天文台以東約140公里的汕尾以南近岸

天文台今日凌晨更新熱帶風暴沙德爾預測移動路徑，料會在9月2日晚至3日在汕頭南面海域掉頭，「回馬槍」向西移動，其後減弱為熱帶低氣壓，沿惠來至汕尾近岸向西移動。暫時可見，沙德爾9月6日深夜移至本港天文台以東約140公里的汕尾以南近岸，中心附近最高持續風速每小時45里。

天文台9月2日凌晨0時更新熱帶風暴沙德爾預測移動路徑，料會在9月2日晚至3日在汕頭南面海域掉頭，「回馬槍」向西移動，並減弱為熱帶低氣壓，9月6日深夜移至本港天文台以東約140公里的汕尾以南近岸，中心附近最高持續風速每小時45里。(天文台圖片)

日本氣象廳料9.5天文台以南約80公里掠過

日本氣象廳預測沙德爾日內在廣東東部揭陽以南海域再掉頭向西移動後，9月5日會以熱帶低氣壓級別，在本港天文台以南約80公里掠過。

日本氣象廳9月1日當地時間晚上9時更新的預測顯示，熱帶氣旋沙德爾日內在廣東東部揭陽以南海域再掉頭向西移動後，9月5日會以熱帶低氣壓級別，在本港天文台以南約80公里掠過。(日本氣象廳圖片)

內地中央氣象台9月1日晚上8時更新的預測顯示，熱帶氣旋沙德爾9月3日至4日會在香港以東的粵閩交界南面海域掉頭，再次「回馬槍」向西移動，同時由熱帶風暴級減弱為熱帶低氣壓，預測只至9月4日晚上8時位置。(中央氣象台圖片)

台灣中央氣象署9月1日晚上8時更新的預測顯示，熱帶氣旋沙德爾9月3日晚在廣東東部惠來登陸，其後掉頭向西移向東莞，9月5日晚上在本港天文台以北約50公里的東莞塘廈鎮掠過，不過其時已減弱為低壓區。(台灣中央氣象署圖片)

一號戒備信號今早維持 今日改發三號強風信號機率較低

天文台表示，沙德爾正在本港東南約200公里外掠過，其外圍雨帶為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴，預料沙德爾會在今日靠近廣東東部沿岸。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。

天文台表示，除非沙德爾進一步顯著增強及其相關的強風區更為接近珠江口一帶，否則本港普遍吹強風的機會不大，今日需要改發三號強風信號的機率較低，預料一號戒備信號會在今早維持。