沙德爾風球｜天文台更新預測路徑 料周四掉頭 周五傍晚橫過深圳
【打風／移動路徑／沙德爾／一號戒備信號／天文台／HKO／明天的天氣】熱帶風暴沙德爾今日（9月2日）上午11時集結在香港以東約300公里，天文台今早更新預測移動路徑圖，料沙德爾今晚至明日（3日）初時會在南海東北部徘徊，逐步轉彎掉頭，明早8時後二度「回馬槍」掉頭轉向西移動，傍晚左右在揭陽惠來登陸，其後一路向西，並減弱為熱帶低氣壓，周五（4日)傍晚至晚上初段，會橫過深圳坪山區至南山區，即上水以北約30公里至天水圍以北約20公里，其後「過海」移向廣東西部，周六（5日）在恩平減弱為低壓區。
內地中央氣象台及深圳氣象局今早的預測與天文台稍有差別，料沙德爾「回馬槍」移向珠江口一帶時不會登陸，而是「貼住」廣東近岸移動，因此過珠江口前，仍維持熱帶風暴級，周五（4日）上午在香港天文台以南約25公里掠過。
天文台表示，一號戒備信號今日維持，會評估沙德爾接近珠江口時是否需要改發三號強風信號。
一號風球今日維持 評估周五至六需否改發3號風球
熱帶風暴沙德爾今日上午11時集結在香港以東約300公里，預料向東北移動，時速約10公里，橫過南海東北部。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風，預料一號戒備信號會在今日餘下時間維持。
天文台表示，按照現時預測，沙德爾今晚至明日（3日）初時會在南海東北部徘徊，隨後有較大機會轉向偏西方向移動，掠過廣東東部沿岸，並在星期五至星期六（4至5日）左右再度靠近珠江口一帶，屆時其強度存在相當大變數。
天文台稱會密切監察沙德爾的動向，評估其接近珠江口時是否需要改發三號強風信號。市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。
天文台料明日傍晚在揭陽惠來登陸 其後續向西移動並減弱
天文台今早更新沙德爾預測移動路徑圖，顯示沙德爾會在今日下午至明日早上轉向北移動，明早8時後掉頭轉向西移動，傍晚左右在揭陽惠來登陸，其時維持熱帶風暴級，其後一路向西，周五（4日）早上移至汕尾，並減弱為熱帶低氣壓，中心附近最高持續風速為每小時55公里，之後續向深圳和香港方面移動。
預測周五傍晚至晚上初段橫過深圳坪山區至南山區
天文台預測移動路徑圖顯示，沙德爾在周五傍晚至晚上初段，會橫過深圳坪山區至南山區，即上水以北約30公里至天水圍以北約20公里，其時料仍維持熱帶低氣壓級別，中心附近最高持續風速低於每小時55公里、高於40公里。
沙德爾其後「過海」橫過珠江口，再移向珠海等廣東西部地區，周六（5日）在恩平減弱為低壓區。
中央氣象台料「貼住」廣東近岸向西移動 周五天文台以南約25公里掠過
內地中央氣象台及深圳氣象局今早的預測與天文台稍有差別，都料今日至明日轉彎掉頭再「回馬槍」移向珠江口一帶。不過預測移動路徑顯示，料沙德爾不會登陸，而是「貼住」廣東近岸移動，因此過珠江口前，仍維持熱帶風暴級，料在周五（4日）上午在香港天文台以南約25公里掠過，香港大部分地區會在其強風圈內。
日本氣象廳也料不會登陸，同樣料在掉頭後，會沿着廣東近岸向西移動，4日晚上在香港天文台以南約50公里掠過。
澳門地球物理氣象局預測則與天文台相若，但料沙德爾會在周五早上在汕尾才登陸，因此向西移動時會，路徑會較近香港，其中心晚上可能在香港北區至深圳之間掠過。
台灣中央氣象署也屬「登陸派」，料明日在潮汕登陸後才掉頭向西移動，其路徑會較北，周五早上掠過惠州和東莞一帶。
明天的天氣：有幾陣驟雨 日間部分時間天色明朗
九天天氣預報顯示，天文台預測明日（3日，星期四）吹西北風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗。市區氣溫介乎25至30度。
到周五（4日）吹西至西南風4級，高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎25至29度；周六（5日）吹西至西南風4級，高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，氣溫最高31度。
天文台預測下周日（6日）吹南至西南風2至3級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光。下周一（7日）及二（8日）吹微風2級，部分時間有陽光，周二局部地區有驟雨。下周三（9日）及四（10日)吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。
隨着天色好轉，天文台料下周日至二每日市區氣溫介乎27至32度，其後兩日氣溫最高31度。