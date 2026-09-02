沙德爾風球｜天文台更新預測路徑　料周四掉頭　周五傍晚橫過深圳

【打風／移動路徑／沙德爾／一號戒備信號／天文台／HKO／明天的天氣】熱帶風暴沙德爾今日（9月2日）上午11時集結在香港以東約300公里，天文台今早更新預測移動路徑圖，料沙德爾今晚至明日（3日）初時會在南海東北部徘徊，逐步轉彎掉頭，明早8時後二度「回馬槍」掉頭轉向西移動，傍晚左右在揭陽惠來登陸，其後一路向西，並減弱為熱帶低氣壓，周五（4日)傍晚至晚上初段，會橫過深圳坪山區至南山區，即上水以北約30公里至天水圍以北約20公里，其後「過海」移向廣東西部，周六（5日）在恩平減弱為低壓區。



內地中央氣象台及深圳氣象局今早的預測與天文台稍有差別，料沙德爾「回馬槍」移向珠江口一帶時不會登陸，而是「貼住」廣東近岸移動，因此過珠江口前，仍維持熱帶風暴級，周五（4日）上午在香港天文台以南約25公里掠過。



天文台表示，一號戒備信號今日維持，會評估沙德爾接近珠江口時是否需要改發三號強風信號。



9月2日上午10時20分的衞星雲圖顯示，熱帶氣旋沙德爾南及北有強對流，中心不明顯。（天文台圖片）

一號風球今日維持 評估周五至六需否改發3號風球

熱帶風暴沙德爾今日上午11時集結在香港以東約300公里，預料向東北移動，時速約10公里，橫過南海東北部。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風，預料一號戒備信號會在今日餘下時間維持。

天文台表示，按照現時預測，沙德爾今晚至明日（3日）初時會在南海東北部徘徊，隨後有較大機會轉向偏西方向移動，掠過廣東東部沿岸，並在星期五至星期六（4至5日）左右再度靠近珠江口一帶，屆時其強度存在相當大變數。

天文台稱會密切監察沙德爾的動向，評估其接近珠江口時是否需要改發三號強風信號。市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。

熱帶風暴沙德爾9月2日上午10時集結在香港之東南偏東約300公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。天文台料沙德爾會在2日橫過南海東北部，並在晚上至3日初時於該區徘徊。（天文台圖片）

天文台料明日傍晚在揭陽惠來登陸 其後續向西移動並減弱

天文台今早更新沙德爾預測移動路徑圖，顯示沙德爾會在今日下午至明日早上轉向北移動，明早8時後掉頭轉向西移動，傍晚左右在揭陽惠來登陸，其時維持熱帶風暴級，其後一路向西，周五（4日）早上移至汕尾，並減弱為熱帶低氣壓，中心附近最高持續風速為每小時55公里，之後續向深圳和香港方面移動。

天文台9月2日上午10時更新熱帶風暴沙德爾預測移動路徑，料2日橫過南海東北部，3日初時掉頭，「回馬槍」向西移向珠江口，並減弱為熱帶低氣壓，4日晚上橫過深圳坪山至南山一帶，再廣東西部減弱為壓區。(天文台圖片)

預測周五傍晚至晚上初段橫過深圳坪山區至南山區

天文台預測移動路徑圖顯示，沙德爾在周五傍晚至晚上初段，會橫過深圳坪山區至南山區，即上水以北約30公里至天水圍以北約20公里，其時料仍維持熱帶低氣壓級別，中心附近最高持續風速低於每小時55公里、高於40公里。

沙德爾其後「過海」橫過珠江口，再移向珠海等廣東西部地區，周六（5日）在恩平減弱為低壓區。

天文台9月2日早上10時更新熱帶風暴沙德爾預測位置和強度。（天文台圖片）

中央氣象台料「貼住」廣東近岸向西移動 周五天文台以南約25公里掠過

內地中央氣象台及深圳氣象局今早的預測與天文台稍有差別，都料今日至明日轉彎掉頭再「回馬槍」移向珠江口一帶。不過預測移動路徑顯示，料沙德爾不會登陸，而是「貼住」廣東近岸移動，因此過珠江口前，仍維持熱帶風暴級，料在周五（4日）上午在香港天文台以南約25公里掠過，香港大部分地區會在其強風圈內。

內地中央氣象台9月2日早上8時更新預測，料熱帶氣旋沙德爾2日至3日轉彎掉頭，趨向珠江口一帶及廣東西部，3日至5日沿着廣東近岸移動，不會登陸，4日晚上在香港天文台以南約25公里掠過。(中央氣象台圖片)

深圳氣象局9月2日早上8時更新預測，料熱帶氣旋沙德爾2日至3日轉彎掉頭，趨向珠江口一帶及廣東西部，3日至5日沿着廣東近岸移動，不會登陸，4日晚上在香港天文台以南約25公里掠過。(深圳氣象局圖片)

日本氣象廳也料不會登陸，同樣料在掉頭後，會沿着廣東近岸向西移動，4日晚上在香港天文台以南約50公里掠過。

日本氣象廳9月2日當地時間早上9時更新預測，料熱帶氣旋沙德爾2日至3日轉彎掉頭，趨向珠江口一帶及廣東西部，3日至5日沿着廣東近岸移動，不會登陸，4日晚上在香港天文台以南約50公里掠過。(日本氣象廳圖片)

澳門地球物理氣象局預測則與天文台相若，但料沙德爾會在周五早上在汕尾才登陸，因此向西移動時會，路徑會較近香港，其中心晚上可能在香港北區至深圳之間掠過。

澳門地球物理氣象局9月2日早上11時更新預測，料熱帶氣旋沙德爾2日至3日轉彎掉頭，趨向珠江口一帶及廣東西部，4日早上在汕尾登陸，其後續向西移動，4日晚上在香港北區至深圳之間掠過。(澳門地球物理氣象局圖片)

台灣中央氣象署也屬「登陸派」，料明日在潮汕登陸後才掉頭向西移動，其路徑會較北，周五早上掠過惠州和東莞一帶。

台灣中央氣象署9月2日早上8時更新預測，料熱帶氣旋沙德爾2日至3日轉彎掉頭，趨向珠江口一帶及廣東西部，3日至5日沿着廣東近岸移動，不會登陸，4日晚上在香港天文台以南約25公里掠過。(中央氣象台圖片)

明天的天氣：有幾陣驟雨 日間部分時間天色明朗

九天天氣預報顯示，天文台預測明日（3日，星期四）吹西北風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗。市區氣溫介乎25至30度。

到周五（4日）吹西至西南風4級，高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎25至29度；周六（5日）吹西至西南風4級，高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，氣溫最高31度。

天文台9月2日早上7時55分更新九天天氣預報，預測本周中後期有驟雨，周末起天色漸好轉。（天文台圖片）

天文台9月2日早上7時55分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎25至32度。（天文台圖片）

天文台預測下周日（6日）吹南至西南風2至3級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光。下周一（7日）及二（8日）吹微風2級，部分時間有陽光，周二局部地區有驟雨。下周三（9日）及四（10日)吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

隨着天色好轉，天文台料下周日至二每日市區氣溫介乎27至32度，其後兩日氣溫最高31度。