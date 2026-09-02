沙德爾風球｜一號風球生效　今日有幾陣狂風驟雨　日間最高約30度

一號戒備信號仍然生效。天文台今日（9月2日）清晨指出，除非沙德爾顯著增強及其相關的強風區更為接近珠江口一帶，否則本港普遍吹強風的機會不大，今日需要改發三號強風信號的機會較低。預料一號戒備信號會在今早維持。



天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣狂風驟雨，日間最高氣溫約30度。吹和緩至清勁北至西北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。天文台展望，未來兩三日仍有幾陣驟雨。



圖為截至9月2日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

沙德爾隨後路徑及強度存變數

天文台今晨4時45分指出，晚間沙德爾在本港東南面200公里外掠過，其外圍雨帶繼續影響廣東沿岸。預料沙德爾會在今日靠近廣東東部沿岸。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。

天文台表示，按照現時預測，沙德爾會在明日（3日）於南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，而隨後路徑及強度存在相當大變數，預料熱帶氣旋警告信號可能需要維持至本周後期，市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。

此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區昨日增強為熱帶低氣壓，並命名為科羅旺，會在未來一兩日移向琉球群島一帶。

圖為截至9月2日清晨5時00分，天文台對沙德爾的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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明日料部份時間天色明朗

天文台的九天天氣預報顯示，明日（3日）至周六（5日）均大致多雲，有幾陣驟雨。明日料日間部份時間天色明朗，介乎25至30度。周五（4日）最高29度，周六則升至最高31度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月2日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（6日）至下周四（10日）均部份時間有陽光。其中，下周日有一兩陣驟雨，至下周二（8日）均介乎27至32度。下周一（7日）未顯示有雨，下周二則局部地區有驟雨。

下周三（9日）及下周四仍部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，同介乎27至31度。