天氣｜今日日間部分時間天色明朗　最高氣溫約30度

隨着熱帶風暴沙德爾減弱成為低壓區，天文台取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台表示，今日（4日）大致多雲，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約30度，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高，稍後有一兩陣驟雨，吹和緩西至西北風。天文台展望，未來兩三日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。



圖為截至9月4日清晨5時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

沙德爾殘餘會影響內陸地區

天文台指出，廣東沿岸今日風勢逐漸緩和，而沙德爾的殘餘會影響內陸地區，周末期間廣東沿岸天色好轉，但仍有幾陣驟雨。一股大陸氣流會在下週初至中期為華南帶來普遍晴朗的天氣。另外，於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

此外，凌晨約5時，熱帶氣旋科羅旺集結在沖繩島以北約340公里，預料向西北緩慢移動，未來一兩日於琉球群島一帶徘徊。

天文台表示，今日（4日）大致多雲，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約30度。（李家傑攝）

▼2026年8月8日 多區氣溫升至35度或以上▼



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未來兩三日部分時間有陽光 有一兩陣驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（9月5日）至下周一（9月7日），均有驟雨，部分時間有陽光，下周二（9月8日）和下周三（9月9日）大致天晴，下周四（9月10日）和下周五（9月11日）部分時間有陽光，下周六（9月11日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月4日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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